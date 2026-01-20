"Тяжелая тема": украинская актриса рассказала о службе бывшего мужа

Дарья Трегубова поделилась сложно для нее темой.

https://glavred.info/starnews/tyazhelaya-tema-ukrainskaya-aktrisa-rasskazala-o-sluzhbe-byvshego-muzha-10733828.html Ссылка скопирована

Даша Трегубова рассказала, как себя чувствует дочь / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Даша Трегубова

Кратко:

Что делает бывший муж актрисы

Как к этому относиться ее дочь

Украинская актриса и телеведущая Даша Трегубова рассказала о том, как служит ее бывший муж.

В проекте "Тур зірками" артистка рассказала, что ее бывший муж сейчас воюет. "Он под Покровском, в известном подразделении "Скеля". Он смог к нам приехать и увидеться только после Нового года. На Новый год она (дочь Полина - ред.) очень хотела быть с папой, это была нормальная для нас практика раньше", — рассказала Трегубова.

видео дня

Даша Трегубова рассказала о службе бывшего мужа и о том, как переживает ее дочь / Фото Instagram/dasha.tregubova

Актриса также рассказала, что ее дочь тяжело переносит разлуку с отцом и даже ходит к психологу. "Ей 14 лет, подростковый возраст, который сам по себе сложный. Переживает она капец как. Она переживает больше всех. Как-то она мне говорит: "Мама, нам надо что-то решать. Ты же понимаешь, что это вопрос жизни и смерти". Я говорю, что это сознательный выбор твоего папы. Очень тяжелая тема. Она ходит к психологу. Я надеюсь, психолог ее поддерживает так же, как и мы с бабушкой", — добавляет она.

Даша Трегубова рассказала о службе бывшего мужа и о том, как переживает ее дочь / Фото Instagram/dasha.tregubova

Даша Трегубова — личная жизнь

Телеведущая ранее была замужем за бизнесменом Дмитрием, однако их брак распался в 2011 году. По словам Дарьи Трегубовой, кризис у пары начался после рождения дочери Полины, которой сейчас уже 13 лет. Актриса признавалась, что причиной расставания стали разные взгляды на жизнь и семейные роли: Дмитрий хотел, чтобы она была домохозяйкой, тогда как Дарья стремилась к профессиональному развитию.

Позже Дарья откровенно рассказала, что после развода почти не оставалась одна, однако теперь хочет сосредоточиться на карьере.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Ранее Главред сообщал, что бывшая участница юмористического проекта "Дизель Шоу" Яна Глущенко разводится с мужем после 8 лет брака.

Ранее также Валерий Жидков дал первый комментарий после выезда из Украины и рассказал, что его сподвигло на решение покинуть страну. С прошлого года Валерий Жидков проживает в США и ведет там концертную деятельность.

Вас также может заинтересовать:

О персоне: Даша Трегубова Даша Трегубова - украинская телеведущая, актриса, сценаристка, продюсер и режиссер, сообщает Википедия. Была ведущей программы "Ранок з Інтером" на телеканале "Інтер". Участвовала в Конкурсе "Пані Україна-2006", завоевала титул 1-а Віце-Пані України. Работала креативным продюсером и главным редактором киноподразделения "Систерз продакшн". Постоянная экспертка проекта "Все буде добре", соведущая "Битви екстрасенсів" и других на канале СТБ: "Цієї миті рік потому", X-Фактор.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред