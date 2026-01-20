Укр
Не только "Завтрак у Тиффани": какие фильмы с Одри Хепберн нельзя упустить

Анна Подгорная
20 января 2026, 09:13
Лучший способ отпраздновать жизнь Одри Хепберн - посмотреть неувядающую классику с ее участием.
Одри Хепберн
Одри Хепберн фильмы - что посмотреть с Одри Хепберн / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

20 января 1993 года ушла из жизни Одри Хепберн - британская актриса, модель и активистка, которая вошла в список величайших киноактрис, имела три Золотых Глобуса, пять BAFTA, один Оскар и одну Эмми. Она оставила глубокий след в кинематографе и моде, занималась гуманитарной деятельностью.

В годовщину смерти звезды Главред предлагает почтить ее память, и пересмотреть лучшие фильмы с Одри Хепберн (по версии критиков Rotten Tomatoes).

Как украсть миллион (1966)

Дочь обаятельного парижского коллекционера живет среди "шедевров", которые лучше не показывать слишком придирчивым экспертам. Когда семья по глупости (и из желания блеснуть) отдает на выставку "Венеру Челлини", выясняется неприятная деталь - музею положено провести проверку подлинности, что грозит грандиозным скандалом. Выход один - украсть экспонат обратно прямо из-под охраны и сигнализации музея. В помощники для главной героини неожиданно набивается обаятельный незнакомец, который слишком свободно ориентируется в делах с сейфами и ночными проникновениями.

Как украсть миллион
Как украсть миллион / фото: imdb.com

Римские каникулы (1953)

Европейская принцесса во время официального визита в Рим сбегает буквально на одни сутки, просто чтобы пожить, как обычный человек. Утром ее находит журналист, который сперва видит в ней сенсацию, а потом - проблему посложнее. Рим превращается для принцессы в маршрут для прогулки свободы - без охраны, со случайными знакомствами, с простыми радостями и чувством, что времени у нее катастрофически мало. И все это - пока люди ищут пропажу, даже не подозревая, насколько она близко.

Римские каникулы
Римские каникулы / фото: imdb.com

Шарада (1963)

Женщина возвращается в Париж после отдыха и обнаруживает, что ее муж убит, квартира пуста, а вокруг крутятся незнакомцы, которые уверены, что она знает, где спрятана крупная сумма денег. Каждый новый "помощник" выглядит то спасителем, то угрозой, и разобраться, кто есть кто, становится непростой задачей. По следам прошлого мужа всплывают загадочные имена, чемоданы, ключи, тайники и стойкое ощущение, что за ней пристально наблюдают.

Шарада
Шарада / фото: imdb.com

Моя прекрасная леди (1964)

Уличная торговка цветами Элайза случайно попадает в поле зрения профессора фонетики, который слышит в ее речи "катастрофу", а ее саму видит, как повод для дерзкого эксперимента. Он заключает пари: за считанные недели превратить ее в даму, которую примут в высшем обществе, просто изменив произношение, манеры и привычки. Начинаются бесконечные уроки, тренировки, повторения и выходы в люди. Чем ближе становится решающий вечер, тем яростней становится борьба - не за правильные звуки, а за право быть собой.

Моя прекрасная леди
Моя прекрасная леди / фото: imdb.com

Сабрина (1954)

Сабрина - дочь шофера в богатом доме, которая годами наблюдала за жизнью хозяев со стороны, как за чужим праздником. После поездки в Париж она изменилась так сильно, что это не ускользнуло от внимания двух братьев из семьи владельцев - они будто видят ее впервые. Один привык очаровывать и легко увлекаться, другой - все контролировать и думать наперед. Когда Сабрина оказывается между ними, в семейных планах происходят сбои, а непростые отношения затягиваются все более тугим узлом.

Сабрина
Сабрина / фото: imdb.com

Читайте также:

Что такое Rotten Tomatoes?

Rotten Tomatoes - авторитетный сайт-агрегатор, который собирает рецензии и отзывы на фильмы и сериалы, на основе которых вычисляет рейтинг одобрения, так называемой "свежести". Часто используется не только простыми зрителями, но и профессиональным критиками, как индикатор успеха той или иной киноленты.

