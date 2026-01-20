Укр
22 января изменило Украину навсегда: что на самом деле означает День Соборности

Сергей Кущ
20 января 2026, 10:20
11
День Соборности Украины — это не просто дата в календаре, а напоминание о ценности единства.
День Соборности Украины
День Соборности Украины / Фото: Главред

Вы узнаете:

  • Что произошло 22 января 1919 года
  • Какие традиции есть в День Соборности Украины

День Соборности Украины ежегодно отмечается 22 января и считается одним из ключевых государственных праздников страны. Он символизирует единство украинских земель, общую историю и стремление народа к независимому будущему.

Что означает День Соборности в Украине

Отвечая на вопрос, что означает День Соборности в Украине, историки подчеркивают: речь идет о единстве — территориальном, политическом и духовном. Соборность предполагает сплоченность всех регионов Украины вокруг общих ценностей, языка, культуры и государства.

видео дня

Этот день напоминает, что сила страны заключается в единстве народа, особенно в периоды испытаний и внешней угрозы.

Что произошло 22 января 1919 года

22 января 1919 года в Киеве, на Софийской площади, был провозглашен Акт Злуки — исторический документ об объединении Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики.

Событие стало результатом длительной борьбы украинцев за собственное государство и впервые на государственном уровне закрепило идею единой и неделимой Украины. Именно поэтому ответ на вопрос, что произошло 22 января 1919 года, имеет ключевое значение для понимания современной украинской государственности.

Какова главная традиция в День Соборности

Говоря о том, какова главная традиция в День Соборности, чаще всего вспоминают символический "живой цепь". Люди, взявшись за руки и развернув украинские флаги, выстраиваются в цепь единства, соединяя берега рек, улицы городов и даже разные населенные пункты.

Наиболее известная акция состоялась в 1990 году, когда "живой цепь" объединил Киев и Львов. С тех пор эта традиция стала символом сплоченности украинцев.

Значение Дня Соборности сегодня

Сегодня День Соборности Украины имеет особое значение. В условиях войны и борьбы за территориальную целостность праздник напоминает, что Украина — единая страна, а ее сила заключается в поддержке друг друга и общей ответственности за будущее государства.

22 января в городах проходят торжественные мероприятия, возложение цветов, патриотические акции и образовательные события, посвященные истории украинской государственности.

