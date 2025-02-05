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Грязь исчезла за 30 секунд: женщина раскрыла феноменальный способ чистки вытяжки

Алексей Тесля
5 февраля 2025, 12:36
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Есть простой способ, как быстро и легко может привести в порядок фильтры ваших вытяжек.
Вытяжка, мытье
Как отмыть вытяжку / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Важно:

  • Кристаллы жидкой соды удалили грязь за 30 секунд
  • Другие попытки очистки не дали положительного результата

Рано или поздно кухонные вытяжки покрываются слоем грязи, который бывает достаточно сложно удалить.

Однако есть простой способ, как быстро и легко привести в порядок фильтры ваших вытяжек — и это без использования химикатов, пишет Express.

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"Кристаллы жидкой соды удалили грязь за 30 секунд, и теперь поверхность выглядит как новая", - рассказала женщина, которая попробовала этот способ чистки.

Эффективность этого подхода очевидна на фотографии, на которой один фильтр наполовину покрыт жиром, а другая половина блестит после очистки этим методом.

По ее словам, несколько других попыток очистки фильтров вытяжки с помощью иных ингредиентов не дали положительного результата.

"Затем я просто покрыла фильтры жидкими кристаллами, слегка провела по ним зубной щеткой (которую я использую только для чистки), и они тут же отвалились", - пояснила она.

Судя по комментариям, женщина не одинока в своей похвале эффективности жидких кристаллов соды.

Саймон Хиггинс согласился: "Да, жидкие кристаллы соды чертовски восхитительны, я сделал это неделю назад. Боже, мне было стыдно. Обычно я кладу их в посудомоечную машину, но теперь этого не происходит".

Другие также поделились своим положительным опытом, в том числе Эми Хьюз, которая сказала: "Они всегда выглядят сверкающе чистыми, когда я использую кристаллы соды".

Ранее сообщалось о том, как идеально отмыть мультиварку. Этот бытовой прибор хотя и сделан максимально безопасным для использования, однако имеет некоторые свои особенности в эксплуатации.

Напомним, ранее Главред писал о том, как отмыть сиденье унитаза от желтых пятен. Идеальное натуральное решение - в нем используется всего два ингредиента.

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Что такое сода

Гидрокарбонат натрия — это неорганическое вещество, натриевая кислая соль угольной кислоты с химической формулой NaHCO3. В обычном виде — мелкокристаллический порошок белого цвета. Используется в промышленности, пищевой промышленности, в медицине как нейтрализатор химических ожогов кожи и слизистых оболочек концентрированными кислотами и для снижения кислотности желудочного сока. Также применяется в буферных растворах, пишет Википедия.

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