Грязь исчезла за 30 секунд: женщина раскрыла феноменальный способ чистки вытяжки

Важно:
- Кристаллы жидкой соды удалили грязь за 30 секунд
- Другие попытки очистки не дали положительного результата
Рано или поздно кухонные вытяжки покрываются слоем грязи, который бывает достаточно сложно удалить.
Однако есть простой способ, как быстро и легко привести в порядок фильтры ваших вытяжек — и это без использования химикатов, пишет Express.
"Кристаллы жидкой соды удалили грязь за 30 секунд, и теперь поверхность выглядит как новая", - рассказала женщина, которая попробовала этот способ чистки.
Эффективность этого подхода очевидна на фотографии, на которой один фильтр наполовину покрыт жиром, а другая половина блестит после очистки этим методом.
По ее словам, несколько других попыток очистки фильтров вытяжки с помощью иных ингредиентов не дали положительного результата.
"Затем я просто покрыла фильтры жидкими кристаллами, слегка провела по ним зубной щеткой (которую я использую только для чистки), и они тут же отвалились", - пояснила она.
Судя по комментариям, женщина не одинока в своей похвале эффективности жидких кристаллов соды.
Саймон Хиггинс согласился: "Да, жидкие кристаллы соды чертовски восхитительны, я сделал это неделю назад. Боже, мне было стыдно. Обычно я кладу их в посудомоечную машину, но теперь этого не происходит".
Другие также поделились своим положительным опытом, в том числе Эми Хьюз, которая сказала: "Они всегда выглядят сверкающе чистыми, когда я использую кристаллы соды".
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Что такое сода
Гидрокарбонат натрия — это неорганическое вещество, натриевая кислая соль угольной кислоты с химической формулой NaHCO3. В обычном виде — мелкокристаллический порошок белого цвета. Используется в промышленности, пищевой промышленности, в медицине как нейтрализатор химических ожогов кожи и слизистых оболочек концентрированными кислотами и для снижения кислотности желудочного сока. Также применяется в буферных растворах, пишет Википедия.
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