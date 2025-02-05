Грязь исчезла за 30 секунд: женщина раскрыла феноменальный способ чистки вытяжки

Есть простой способ, как быстро и легко может привести в порядок фильтры ваших вытяжек.

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Как отмыть вытяжку / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Важно:

Кристаллы жидкой соды удалили грязь за 30 секунд

Другие попытки очистки не дали положительного результата

Рано или поздно кухонные вытяжки покрываются слоем грязи, который бывает достаточно сложно удалить.

Однако есть простой способ, как быстро и легко привести в порядок фильтры ваших вытяжек — и это без использования химикатов, пишет Express.

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"Кристаллы жидкой соды удалили грязь за 30 секунд, и теперь поверхность выглядит как новая", - рассказала женщина, которая попробовала этот способ чистки.

Эффективность этого подхода очевидна на фотографии, на которой один фильтр наполовину покрыт жиром, а другая половина блестит после очистки этим методом.

По ее словам, несколько других попыток очистки фильтров вытяжки с помощью иных ингредиентов не дали положительного результата.

"Затем я просто покрыла фильтры жидкими кристаллами, слегка провела по ним зубной щеткой (которую я использую только для чистки), и они тут же отвалились", - пояснила она.

Судя по комментариям, женщина не одинока в своей похвале эффективности жидких кристаллов соды.

Саймон Хиггинс согласился: "Да, жидкие кристаллы соды чертовски восхитительны, я сделал это неделю назад. Боже, мне было стыдно. Обычно я кладу их в посудомоечную машину, но теперь этого не происходит".

Другие также поделились своим положительным опытом, в том числе Эми Хьюз, которая сказала: "Они всегда выглядят сверкающе чистыми, когда я использую кристаллы соды".

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Напомним, ранее Главред писал о том, как отмыть сиденье унитаза от желтых пятен. Идеальное натуральное решение - в нем используется всего два ингредиента.

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Что такое сода Гидрокарбонат натрия — это неорганическое вещество, натриевая кислая соль угольной кислоты с химической формулой NaHCO3. В обычном виде — мелкокристаллический порошок белого цвета. Используется в промышленности, пищевой промышленности, в медицине как нейтрализатор химических ожогов кожи и слизистых оболочек концентрированными кислотами и для снижения кислотности желудочного сока. Также применяется в буферных растворах, пишет Википедия.

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