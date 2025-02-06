Копеечное средство гарантирует эффект: чем легко отмыть силиконовый герметик

Что известно:
- Домашние средства для удаления герметика
- Как и чем лучше удалить герметик
Самый качественный герметик для швов со временем утрачивает свои свойства и нуждается в чистке или замене. Удаление и чистка старого герметика с поверхностей может быть достаточно сложной задачей.
Но зная, как и чем растворить силикон дома, это можно сделать быстро и без затрат. Об этом идет речь в материале Главреда.
Не стоит забывать о том, что химические растворы не способны полностью растворить силиконовый герметик. Они только размягчают его, после чего всё равно потребуется механическое удаление. Для правильного выбора средства нужно знать тип герметика.
Как и чем лучше удалить герметик
Лучше всего приобрести специальное средство в строительном магазине, разработанное для определённого вида герметика. Опытные мастера используют именно такие составы, так как они дают лучший результат.
- Герметики на кислотной основе удаляются 70%-й уксусной эссенцией.
- Герметики на спиртовой основе устраняются медицинским или техническим спиртом.
- Остальные виды герметиков растворяются Уайт-спиритом, бензином или керосином.
Удаление герметика – что важно помнить
Если у вас кислотный герметик, его можно удалить раствором уксуса или мыльной водой. Нейтральный герметик потребует использования Уайт-спирита. Если вы не помните тип герметика, используйте универсальные средства.
Домашние средства для удаления герметика
Для удаления пятен герметика с сантехники, как и при чистке плитки, можно воспользоваться следующими домашними средствами.
Бензин и уайт-спирит, которые подходят для чугунных и эмалированных поверхностей:
- нанесите выбранное средство на силикон на 5–10 минут для его размягчения;
- если используете уайт-спирит, обязательно хорошо проветривайте помещение.
Смесь спирта и уксуса (70%):
- возьмите жидкости в пропорции 1:1 (по 50 мл), смешайте в ёмкости и распылите с помощью пульверизатора;
- через полчаса протрите обработанную поверхность влажной тряпкой.
Как отмыть силиконовый герметик: народные средства
Также подходят следующие доступные домашние средства:
- Спирт
- Столовый уксус
- Ацетон
- Уайт-спирит
Смочите ветошь или ненужную тряпку выбранным средством и протрите загрязнённое место. При необходимости повторите процедуру.
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Где используют белый уксус?
Белый уксус часто используют в качестве бытового чистящего средства. В целях безопасности и во избежание повреждения очищаемых поверхностей рекомендуется разбавлять его водой. Поскольку уксус кислый, он может растворять минеральные отложения на стекле, кофеварках и других гладких поверхностях. Он также эффективно очищает нержавеющую сталь и стекло.
Уксус можно использовать для полировки меди, латуни, бронзы или серебра. Это отличный растворитель для очистки эпоксидной смолы, а также жевательной резинки на ценниках типа наклеек, пишет Википедия.
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