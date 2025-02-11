Будут сиять, как новые: как отбелить кроссовки в домашних условиях

Важно знать, как правильно ухаживать за обувью.

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Как вернуть белизну кроссовкам / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Главное:

Как почистить белые кроссовки без машинной стирки

Что надо подготовить, чтобы отчистить обувь

Белые кроссовки выглядят стильно, но очень быстро загрязняются. Чтобы вернуть им первоначальную белизну, не нужно покупать новую пару. Ресурс CNET поделился простым и эффективным способом чистки белых кроссовок в домашних условиях, пишет Главред.

Что вам понадобится:

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Вода

Кислородный отбеливатель

Белый уксус или пищевая сода

Три миски

Зубная паста (по желанию)

Мягкое моющее средство или спецсредство для обуви

Губка или чистая тряпка

Старая зубная щетка

Меламиновая губка (по возможности)

Как почистить замшевую обувь - инфографика / Главред

Пошаговая чистка белых кроссовок:

Подготовка: Снимите шнурки и все съемные элементы с кроссовок, затем отложите обувь в сторону - сначала надо отбелить шнурки. Отбеливание шнурков. В большой миске смешайте 1/4 стакана кислородного отбеливателя с 3,5 л воды и положите туда шнурки и оставьте их на час. Предварительная очистка кроссовок. Возьмите сухую щетку (или старую зубную щетку) и счистите грязь с поверхности обуви и подошвы, но делайте это над мусорным ведром, чтобы не разносить пыль и грязь. Удаление пятен. Если на обуви есть стойкие загрязнения, смешайте в миске белый уксус и воду или пищевую соду и воду (1:1), затем нанесите смесь на пятна и осторожно потрите щеткой или тряпкой. Основная чистка. В третьей миске смешайте небольшое количество мягкого моющего средства с водой. Возьмите чистую тряпку, смочите ее в растворе и протрите всю поверхность обуви - начиная с верха и спускаясь к подошве. Если пятна на подошве не исчезли, попробуйте почистить их белой зубной пастой, а затем вытрите влажной тряпкой. Сушка . Удалите остатки моющих средств и оставьте обувь сушиться на воздухе, однако избегайте солнечного света и батарей, чтобы материал не пересох и не потрескался. Очистка шнурков. Выньте их из раствора, промойте холодной водой и постирайте вручную или в машинке. Отбеливание подошвы. Используйте меламиновую губку для удаления остаточных пятен и потертостей на резиновой подошве. Финальный этап. Когда кроссовки и шнурки высохнут, верните все детали на место.

Кстати, также ранее рассказывалось, сколько времени ждать перед тем, как смыть чистящие средства.

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Что за ресурс - CNET? CNET - это популярный американский онлайн-ресурс, который специализируется на технологиях, новостях, обзорах продуктов, статьях, блогах, подкастах и видео. Он был основан в 1994 году Хэлси Майнором (Halsey Minor) и Шелби Бонни (Shelby Bonnie) и является одним из ведущих источников информации о технологиях и бытовой электронике, пишет Википедия.

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