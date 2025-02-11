Будут сиять, как новые: как отбелить кроссовки в домашних условиях

Главное:
- Как почистить белые кроссовки без машинной стирки
- Что надо подготовить, чтобы отчистить обувь
Белые кроссовки выглядят стильно, но очень быстро загрязняются. Чтобы вернуть им первоначальную белизну, не нужно покупать новую пару. Ресурс CNET поделился простым и эффективным способом чистки белых кроссовок в домашних условиях, пишет Главред.
Что вам понадобится:
- Вода
- Кислородный отбеливатель
- Белый уксус или пищевая сода
- Три миски
- Зубная паста (по желанию)
- Мягкое моющее средство или спецсредство для обуви
- Губка или чистая тряпка
- Старая зубная щетка
- Меламиновая губка (по возможности)
Пошаговая чистка белых кроссовок:
- Подготовка: Снимите шнурки и все съемные элементы с кроссовок, затем отложите обувь в сторону - сначала надо отбелить шнурки.
- Отбеливание шнурков. В большой миске смешайте 1/4 стакана кислородного отбеливателя с 3,5 л воды и положите туда шнурки и оставьте их на час.
- Предварительная очистка кроссовок. Возьмите сухую щетку (или старую зубную щетку) и счистите грязь с поверхности обуви и подошвы, но делайте это над мусорным ведром, чтобы не разносить пыль и грязь.
- Удаление пятен. Если на обуви есть стойкие загрязнения, смешайте в миске белый уксус и воду или пищевую соду и воду (1:1), затем нанесите смесь на пятна и осторожно потрите щеткой или тряпкой.
- Основная чистка. В третьей миске смешайте небольшое количество мягкого моющего средства с водой. Возьмите чистую тряпку, смочите ее в растворе и протрите всю поверхность обуви - начиная с верха и спускаясь к подошве. Если пятна на подошве не исчезли, попробуйте почистить их белой зубной пастой, а затем вытрите влажной тряпкой.
- Сушка. Удалите остатки моющих средств и оставьте обувь сушиться на воздухе, однако избегайте солнечного света и батарей, чтобы материал не пересох и не потрескался.
- Очистка шнурков. Выньте их из раствора, промойте холодной водой и постирайте вручную или в машинке.
- Отбеливание подошвы. Используйте меламиновую губку для удаления остаточных пятен и потертостей на резиновой подошве.
- Финальный этап. Когда кроссовки и шнурки высохнут, верните все детали на место.
Кстати, также ранее рассказывалось, сколько времени ждать перед тем, как смыть чистящие средства.
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Что за ресурс - CNET?
CNET - это популярный американский онлайн-ресурс, который специализируется на технологиях, новостях, обзорах продуктов, статьях, блогах, подкастах и видео. Он был основан в 1994 году Хэлси Майнором (Halsey Minor) и Шелби Бонни (Shelby Bonnie) и является одним из ведущих источников информации о технологиях и бытовой электронике, пишет Википедия.
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