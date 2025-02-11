Становится скользким и слишком твердым: где ни в коем случае нельзя хранить сыр

Придерживаясь простых правил, можно значительно продлить срок годности сыра и сохранить его вкус и качество.

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Эксперт рассказала, как правильно хранить сыр, чтобы он не плесневел / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Почему сыр портится в холодильнике

Как сделать так, чтобы сыр не терял свежесть

Сыр - это неотъемлемый ингредиент многих блюд, но часто случается ситуация, когда он портится в холодильнике быстрее, чем вы успеваете его использовать. Издание Express объясняет, почему так происходит и как правильно хранить этот продукт.

Ни для кого не секрет, что сыр - чувствителен к условиям хранения.

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Вот некоторые причины, почему сыр портится в холодильнике:

Чрезмерная влажность способствует образованию плесени.

Слишком много воздуха делает сыр твердым и сухим.

Признаки некачественного твердого сыра / Инфографика: Главред

Бывшая сыровар и автор кулинарной книги Эрика Кубик рассказала о главной ошибке, которую допускают люди при хранении сыра.

"Сыр живой и дышит, а это значит, что ему нужен кислород и влажность, чтобы оставаться свежим и вкусным. Я знаю, что удобно хранить сыр в полиэтиленовой упаковке, но не менее важно правильно о нем заботиться. Правильное хранение сыра очень простое и занимает всего несколько минут фактических усилий", - объясняет Кубик.

Она предостерегает, что полиэтиленовая пленка "душит" сыр, из-за чего он быстро теряет аромат и текстуру. Кроме того, пластик создает чрезмерную влажность, из-за чего сыр может стать скользким и покрыться плесенью.

Эрика Кубик отмечает, что лучший способ хранения - завернуть сыр в бумагу для выпечки или специальную многоразовую сырную бумагу.

Если оставить сыр открытым, он может быстро высохнуть и покрыться твердой корочкой. В этом случае достаточно срезать верхний слой ножом, чтобы сохранить продукт.

"Или же заверните сыр в пергамент или бумагу для мяса. Перед тем, как закрыть молнию, убедитесь, что в пакете осталось немного воздуха, чтобы сыр имел достаточно кислорода и влаги. Ваш сыр должен оставаться вкусным, свежим и иметь идеальную текстуру гораздо дольше, чем обычно", - советует эксперт.

Продолжительность хранения напрямую зависит от его типа:

Свежие сыры (например, рикотта) нужно употребить за несколько дней.

Выдержанные и голубые сыры остаются свежими в течение нескольких недель.

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