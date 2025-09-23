Быстрое и очень вкусное блюдо: рецепт салата Венеция

Салат - универсальное блюдо, которое можно готовить как и к ужину, так и на праздник. Но после летнего сезона банальный салат из нарезанных овощей со сметаной уже не хочется есть.
В таком случае можно взять на заметку рецепт легендарного салата Венеция. Им, как узнал Главред, на своей странице в TikTok поделилась украинская блогерша под ником foodblog_kristi.
Салат Венеция - рецепт
Ингредиенты:
- Копченая колбаса 200 г
- Морковь по-корейски 150 г
- Огурец 150 г
- Консервированная кукуруза 200 г
- Твердый сыр 150 г
- Майонез
- Черный перец
Для салата Венеция надо нарезать полосками колбасу и огурец. Высыпаем их в миску, добавляем туда морковь по-корейски и консервированную кукурузу.
Натираем на терке твердый сыр и добавляем в миску. Перчим все ингредиенты по вкусу и заправляем салат майонезом.
Приятного аппетита!
Смотрите видео, как приготовить салат Венеция:
@foodblog_kristi Салат Венеция ? Ингредиенты: -копченая колбаса 200 г -морковь по-корейски 150 г -огурец 150 г -консервированная кукуруза 200 г -твердый сыр 150 г -майонез "Провансаль" Щедро -черный молотый перец Вкусного! #салат#салатсколбасой#рецепт♬ оригинальный звук - FIЇNKA
