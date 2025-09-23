Быстрое и очень вкусное блюдо: рецепт салата Венеция

Рецепт шикарного салата как и на каждый день, так и на праздничный стол.

Идеальный салат на все случаи жизни / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Салат - универсальное блюдо, которое можно готовить как и к ужину, так и на праздник. Но после летнего сезона банальный салат из нарезанных овощей со сметаной уже не хочется есть.

В таком случае можно взять на заметку рецепт легендарного салата Венеция. Им, как узнал Главред, на своей странице в TikTok поделилась украинская блогерша под ником foodblog_kristi.

Салат Венеция - рецепт

Ингредиенты:

Копченая колбаса 200 г

Морковь по-корейски 150 г

Огурец 150 г

Консервированная кукуруза 200 г

Твердый сыр 150 г

Майонез

Черный перец

Для салата Венеция надо нарезать полосками колбасу и огурец. Высыпаем их в миску, добавляем туда морковь по-корейски и консервированную кукурузу.

Натираем на терке твердый сыр и добавляем в миску. Перчим все ингредиенты по вкусу и заправляем салат майонезом.

Приятного аппетита!

Смотрите видео, как приготовить салат Венеция:

foodblog_kristi - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram, которая делится своими любимыми проверенными рецептами.

