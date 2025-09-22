Круче Нутеллы: рецепт шоколадной пасты из трех ингредиентов за 5 минут

Нутеллу обожают многие люди, но цены на нее в супермаркете достаточно высокие. Однако можно приготовить шоколадную пасту не хуже популярной сладости дома.
Главред узнал, что для этого нужно всего три ингредиента и минимум времени. Об этом в TikTok anny.cooking рассказала украинский блогер Анна.
Шоколадная паста - рецепт
Ингредиенты:
- Какао 100 г
- Вода 150 мл
- Мед 100 г
Для приготовления шоколадной пасты сначала надо вскипятить воду и охладить ее до комнатной температуры. Далее в миску, или комбайн выкладываем ее вместе с какао и медом.
Все ингредиенты взбиваем в течение 5 минут до пышности. Шоколадная паста готова, ее можно хранить в холодильнике до двух недель.
Приятного аппетита!
Смотрите видео, как приготовить шоколадную пасту:
@anny.cooking Шоколадная паста из 3-х ингредиентов? ?КБЖУ на всю порцию: 556/19,6/13,7/81,5 и на 20 г(это ~ 1 порция) 32/1,14/0,78/5,24 ?Ингредиенты: 100 г какао 150 мл кипяченой воды комнатной температуры 100 г меда ?Приготовление на видео. Храним пасту в ходильнике до 2-х недель, приятного аппетита! Также эту пасту можно использовать как помадку для десертов ?? #шоколаднапаста#нутелла#нутелладомашняя#оченьвкусно#десерт#рецептза5минут♬ Flowers - SoundAudio
О персоне: anny.cooking
anny.cooking - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует эксклюзивные рецепты изысканных блюд. На anny.cooking подписаны более 350 тысяч пользователей соцсети.
