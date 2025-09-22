Круче Нутеллы: рецепт шоколадной пасты из трех ингредиентов за 5 минут

Рецепт невероятно вкусной пасты, которую можно использовать и как помадку для десертов.

Нутеллу обожают многие люди, но цены на нее в супермаркете достаточно высокие. Однако можно приготовить шоколадную пасту не хуже популярной сладости дома.

Главред узнал, что для этого нужно всего три ингредиента и минимум времени. Об этом в TikTok anny.cooking рассказала украинский блогер Анна.

Шоколадная паста - рецепт

Ингредиенты:

Какао 100 г

Вода 150 мл

Мед 100 г

Для приготовления шоколадной пасты сначала надо вскипятить воду и охладить ее до комнатной температуры. Далее в миску, или комбайн выкладываем ее вместе с какао и медом.

Все ингредиенты взбиваем в течение 5 минут до пышности. Шоколадная паста готова, ее можно хранить в холодильнике до двух недель.

Приятного аппетита!

