Можно готовить хоть каждый день: рецепт идеальной пиццы за 15 минут

Пицца - едва ли не самое любимое блюдо миллионов. Ее готовят дома, в кафе или даже в дорогих ресторанах. На этот раз Главред предлагает приготовить идеальную домашнюю пиццу всего лишь за 15 минут.
Рецептом пиццы поделилась кулинарный блогер @vistovska_cooking.
Вам понадобится:
- молоко 400 мл;
- яйца 2 шт;
- мука 180 г;
- масло 3 ст.л;
- соль 1 ч.л;
- разрыхлитель 1 ч.л;
- творог и любимая начинка.
Сначала в глубокую миску наливаем молоко, добавляем яйца, соль и масло. Все хорошо перемешиваем.
Далее постепенно просейте муку и добавьте разрыхлитель. Все ингредиенты блендируем.
На пергамент выливаем тесто, немного присыпаем сыром, выкладываем любимую начинку и повторно посыпаем сыром.
Выпекать нужно 15-20 мин при 200 °C до золотистой корочки.
Приятного аппетита!
Как приготовить идеальную пиццу за 15 минут - смотрите видео:
О персоне: vistovska_cooking
vistovska_cooking - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram и TikTok. Автор блога регулярно публикует эксклюзивные рецепты изысканных блюд. На vistovska_cooking в TikTok подписаны более 130 тысяч пользователей соцсети.
