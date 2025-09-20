Укр
  3. Рецепты

Можно готовить хоть каждый день: рецепт идеальной пиццы за 15 минут

Марина Фурман
20 сентября 2025, 19:02
20
С этим рецептом у вас легко получится вкусная пицца в домашних условиях.
Время приготоления Время приготовления: 15 минут
Время на подготовку Время на подготовку: 5 минут
Порции Порции 3 порции
Кухня Кухня Интернациональная
пицца
Рецепт идеальной пиццы за 15 минут / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Пицца - едва ли не самое любимое блюдо миллионов. Ее готовят дома, в кафе или даже в дорогих ресторанах. На этот раз Главред предлагает приготовить идеальную домашнюю пиццу всего лишь за 15 минут.

Рецептом пиццы поделилась кулинарный блогер @vistovska_cooking.

Вам понадобится:

  • молоко 400 мл;
  • яйца 2 шт;
  • мука 180 г;
  • масло 3 ст.л;
  • соль 1 ч.л;
  • разрыхлитель 1 ч.л;
  • творог и любимая начинка.

Сначала в глубокую миску наливаем молоко, добавляем яйца, соль и масло. Все хорошо перемешиваем.

Далее постепенно просейте муку и добавьте разрыхлитель. Все ингредиенты блендируем.

На пергамент выливаем тесто, немного присыпаем сыром, выкладываем любимую начинку и повторно посыпаем сыром.

Выпекать нужно 15-20 мин при 200 °C до золотистой корочки.

Приятного аппетита!

Как приготовить идеальную пиццу за 15 минут - смотрите видео:

@vistovska_cooking Пицца за 15 мин - молоко 400 мл - яйца 2 шт - мука 180 г - масло 3 ст.л - соль 1 ч.л - разрыхлитель 1 ч.л - сыр и любимые вкусности Для теста смешиваем все ингредиенты, блендируем. Выливаем тесто на пергамент, посыпаем немного сыром, выкладываем начинку и снова посыпаем сыром. Запекаем 15-20 мин/200С, до золотой корочки. Приятного аппетита! ❤️ #рецепты#фудблог#фудблогер#кулинария#пицца♬ оригинальный звук - ВКУСНЫЕ ДОМАШНИЕ РЕЦЕПТЫ

О персоне: vistovska_cooking

vistovska_cooking - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram и TikTok. Автор блога регулярно публикует эксклюзивные рецепты изысканных блюд. На vistovska_cooking в TikTok подписаны более 130 тысяч пользователей соцсети.

