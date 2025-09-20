Можно готовить хоть каждый день: рецепт идеальной пиццы за 15 минут

С этим рецептом у вас легко получится вкусная пицца в домашних условиях.

Рецепт идеальной пиццы за 15 минут / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Пицца - едва ли не самое любимое блюдо миллионов. Ее готовят дома, в кафе или даже в дорогих ресторанах. На этот раз Главред предлагает приготовить идеальную домашнюю пиццу всего лишь за 15 минут.

Рецептом пиццы поделилась кулинарный блогер @vistovska_cooking.

Вам понадобится:

молоко 400 мл;

яйца 2 шт;

мука 180 г;

масло 3 ст.л;

соль 1 ч.л;

разрыхлитель 1 ч.л;

творог и любимая начинка.

Сначала в глубокую миску наливаем молоко, добавляем яйца, соль и масло. Все хорошо перемешиваем.

Далее постепенно просейте муку и добавьте разрыхлитель. Все ингредиенты блендируем.

На пергамент выливаем тесто, немного присыпаем сыром, выкладываем любимую начинку и повторно посыпаем сыром.

Выпекать нужно 15-20 мин при 200 °C до золотистой корочки.

Приятного аппетита!

Как приготовить идеальную пиццу за 15 минут - смотрите видео:

