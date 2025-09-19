Невероятно вкусная рыба в кляре: рецепт проще простого

Вкусно приготовить рыбу - задача не из простых даже для опытных хозяек. Однако существует простой рецепт невероятной рыбы в кляре, которую вкусно приготовит даже начинающий в кулинарии.
Главред узнал, что ее рецептом в TikTok _with_anna._ поделилась украинский блогер Анна.
Рыба в кляре - рецепт
Ингредиенты:
- Филе рыбы 650 г
- Соль
- Перец
Для кляра:
- Яйцо 1 шт.
- Мука 100 г
- Минеральная вода 150 мл
- Соль
Для начала надо просить, высушить и нарезать на куски рыбу. Далее приправляем ее солью и перцем. Когда рыба будет подготовлена, можно приготовить кляр.
В миске смешиваем яйцо, соль, и часть муки. Перемешиваем массу венчиком до однородности и добавляем постепенно воду и муку, чтобы кляр получился однородным.
Перед жаркой обваливаем каждый кусок рыбы в муке, а затем в кляре. Жарим на хорошо разогретой сковороде, но на небольшом огне до готовности.
Приятного аппетита!
Смотрите видео, как приготовить рыбу в кляре:
Об источнике: _with_anna._
_with_anna._ - страница украинского блогера Анны, которая в соцсетях делится простыми рецептами вкусных блюд и лайфхаками для уборки без стресса. За TikTok-страницей блогера следят более 150 тысяч пользователей.
