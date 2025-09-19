Невероятно вкусная рыба в кляре: рецепт проще простого

Классный рецепт рыбы в кляре.

Как вкусно приготовить рыбу в кляре / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Вкусно приготовить рыбу - задача не из простых даже для опытных хозяек. Однако существует простой рецепт невероятной рыбы в кляре, которую вкусно приготовит даже начинающий в кулинарии.

Главред узнал, что ее рецептом в TikTok _with_anna._ поделилась украинский блогер Анна.

Рыба в кляре - рецепт

Ингредиенты:

Филе рыбы 650 г

Соль

Перец

Для кляра:

Яйцо 1 шт.

Мука 100 г

Минеральная вода 150 мл

Соль

Для начала надо просить, высушить и нарезать на куски рыбу. Далее приправляем ее солью и перцем. Когда рыба будет подготовлена, можно приготовить кляр.

В миске смешиваем яйцо, соль, и часть муки. Перемешиваем массу венчиком до однородности и добавляем постепенно воду и муку, чтобы кляр получился однородным.

Перед жаркой обваливаем каждый кусок рыбы в муке, а затем в кляре. Жарим на хорошо разогретой сковороде, но на небольшом огне до готовности.

Приятного аппетита!

_with_anna._ - страница украинского блогера Анны, которая в соцсетях делится простыми рецептами вкусных блюд и лайфхаками для уборки без стресса.

