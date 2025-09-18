Бюджетно, но очень вкусно: рецепт легендарной намазки Белочка

Намазка на хлеб - универсальное блюдо как и на каждый день, так и на праздничный стол. А чтобы всем она точно понравилась можно приготовить очень популярную намазку Белочка.
Главред узнал, что она не только поразит вкусом, но и не ударит по семейному бюджету, ведь готовится из простых и доступных ингредиентов. Об этом в TikTok mariiam_foodblog рассказала украинский блогер Мария.
Намазка Белочка - рецепт
Ингредиенты:
- Яйца 2 шт.
- Морковь 1 шт.
- Плавленые сырки 2 шт.
- Майонез 2-3 ст. л.
- Чеснок 2-3 зубчика
- Соль
- Перец
Для начала надо отварить яйца и морковь. Когда они приготовятся, натираем яйца на мелкой терке. После этого то же самое делаем и с морковью и плавлеными сырками.
Заправляем намазку майонезом, чесноком и специями по вкусу. Готовую намазку можно подавать как и отдельно, так и с хлебом.
Смотрите видео, как приготовить легендарную намазку:
@mariiam_foodblog Бюджетная намазка из трех ингредиентов ? Ингредиенты: майонез Провансаль от Щедро - 2-3 ст.л. морковь - 1 шт. крупное яйцо вареное - 2 шт. плавленые сырки - 2 шт чеснок - 2-3 зубочка соль, перец по вкусу Все ингредиенты натираем на мелкой терке. Приятного аппетита!!! #намазка#салат#салатзморкви #намазказморкви#белочка♬ оригинальный звук - Song_Ukraine_Music?
О персоне: mariiam_foodblog
mariiam_foodblog - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram, которая делится своими любимыми проверенными рецептами. На mariiam_foodblog подписаны более 11 тысяч пользователей соцсети.
