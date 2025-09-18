Бюджетно, но очень вкусно: рецепт легендарной намазки Белочка

Быстрый рецепт невероятно вкусной намазки.

https://glavred.info/recipes/byudzhetno-no-ochen-vkusno-recept-legendarnoy-namazki-belochka-10699181.html Ссылка скопирована

Как приготовить шикарную намазку Белочка / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Намазка на хлеб - универсальное блюдо как и на каждый день, так и на праздничный стол. А чтобы всем она точно понравилась можно приготовить очень популярную намазку Белочка.

Главред узнал, что она не только поразит вкусом, но и не ударит по семейному бюджету, ведь готовится из простых и доступных ингредиентов. Об этом в TikTok mariiam_foodblog рассказала украинский блогер Мария.

Намазка Белочка - рецепт

Ингредиенты:

видео дня

Яйца 2 шт.

Морковь 1 шт.

Плавленые сырки 2 шт.

Майонез 2-3 ст. л.

Чеснок 2-3 зубчика

Соль

Перец

Для начала надо отварить яйца и морковь. Когда они приготовятся, натираем яйца на мелкой терке. После этого то же самое делаем и с морковью и плавлеными сырками.

Заправляем намазку майонезом, чесноком и специями по вкусу. Готовую намазку можно подавать как и отдельно, так и с хлебом.

Смотрите видео, как приготовить легендарную намазку:

Вас может заинтересовать:

О персоне: mariiam_foodblog mariiam_foodblog - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram, которая делится своими любимыми проверенными рецептами. На mariiam_foodblog подписаны более 11 тысяч пользователей соцсети.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред