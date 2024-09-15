Невероятная вкуснятина из 4 ингредиентов: хозяйка рассказала рецепт нутеллы в домашних условиях

На приготовление такого лакомства нужно немного времени, а результат приятно удивит. Нутеллу можно употреблять как отдельный продукт, а можно смазать ею торт.

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Нутелла в домашних условиях/ коллаж: Главред, фото: скрин

Одним из самых любимых видов лакомства всех, кто любит сладкое, является нутелла. Но не обязательно бежать за ней в магазин, ведь такое сладкое блюдо можно приготовить также самостоятельно дома, если знать несколько правил и секретов.

Автор YouTube-канала "Цікаве життя в селі" рассказала, как взбить нутеллу в домашних условиях блендером, используя для этого всего четыре ингредиента.

Нужно взять стакан сахара, добавить 3-4 столовые ложки какао, хорошо перемешать и засыпать в блендер. После этого добавить стакан молока комнатной температуры и взбить все блендером.

Далее нужно взять примерно 150 г подсолнечного масла, вливать его в смесь тонкой струйкой и продолжать взбивать.

После этого можно добавить в такой десерт измельченные грецкие орехи. Перед тем, как измельчить орехи и добавить их в нутеллу, лучше подсушить их, например, в микроволновке.

"Во время приготовления нутеллы есть одно основное условие - и масло, и молоко должны быть комнатной температуры. То есть если оно стояло в холодильнике, то оно должно постоять в комнате не менее 3 часов. Если будет холодное или будет слишком теплое, то нутелла может не взбиться, не загустеть", - отметила автор видео.

Если нутелла получается не очень густая, то для загущения можно добавить еще больше масла. Но по этому рецепту масла должно быть не более 400 г.

Такой нутеллой можно, например, смазать торт, или употреблять ее как самостоятельный сладкий продукт.

Смотрите видео, как приготовить нутеллу в домашних условиях:

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