Исчезнет первая со стола: рецепт шикарной закуски из шампиньонов

Если среди гостей будущего праздничного застолья есть любители грибов, то их легко будет поразить простым рецептом невероятно вкусных и насыщенных шампиньонов в соевом соусе.
Об этом на своей странице в TikTok _with_anna._ рассказала украинский блогер Анна, пишет Главред.
Шампиньоны в соевом соусе - рецепт
Ингредиенты:
- Шампиньоны 600 г
- Соль 1/4 ч. л.
- Черный перец
- Паприка
- Итальянские травы
- Масло 2 ст. л.
Заправка:
- Укроп
- Петрушка
- Зеленый лук
- Чеснок 3 зубчика
- Соевый соус 3 ст. л.
- Масло 1 ст. л.
Сначала надо хорошо промыть и просушить шампиньоны. Далее добавляем к ним специи и масло, все тщательно перемешиваем. Выкладываем шампиньоны на выстеленный пергаментом противень и выпекаем в разогретой до 180 градусов духовке в течение 25-30 минут.
Пока грибы выпекаются, можно приготовить заправку к ним. Для этого нарезаем укроп, петрушку и лук, натираем чеснок. Смешиваем все измельченные ингредиенты с маслом и соевым соусом.
Когда шампиньоны приготовятся, хорошо перемешиваем их в заправке и закуска готова.
Приятного аппетита!
Смотрите видео, как приготовить вкусную закуску из шампиньонов:
Об источнике: _with_anna._
_with_anna._ - страница украинского блогера Анны, которая в соцсетях делится простыми рецептами вкусных блюд и лайфхаками для уборки без стресса. За TikTok-страницей блогера следят более 150 тысяч пользователей.
