Исчезнет первая со стола: рецепт шикарной закуски из шампиньонов

Невероятно вкусные шампиньоны в соевом соусе.

Рецепт фантастической закуски из шампиньонов / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Если среди гостей будущего праздничного застолья есть любители грибов, то их легко будет поразить простым рецептом невероятно вкусных и насыщенных шампиньонов в соевом соусе.

Об этом на своей странице в TikTok _with_anna._ рассказала украинский блогер Анна, пишет Главред.

Шампиньоны в соевом соусе - рецепт

Ингредиенты:

Шампиньоны 600 г

Соль 1/4 ч. л.

Черный перец

Паприка

Итальянские травы

Масло 2 ст. л.

Заправка:

Укроп

Петрушка

Зеленый лук

Чеснок 3 зубчика

Соевый соус 3 ст. л.

Масло 1 ст. л.

Сначала надо хорошо промыть и просушить шампиньоны. Далее добавляем к ним специи и масло, все тщательно перемешиваем. Выкладываем шампиньоны на выстеленный пергаментом противень и выпекаем в разогретой до 180 градусов духовке в течение 25-30 минут.

Пока грибы выпекаются, можно приготовить заправку к ним. Для этого нарезаем укроп, петрушку и лук, натираем чеснок. Смешиваем все измельченные ингредиенты с маслом и соевым соусом.

Когда шампиньоны приготовятся, хорошо перемешиваем их в заправке и закуска готова.

Приятного аппетита!

Смотрите видео, как приготовить вкусную закуску из шампиньонов:

Об источнике: _with_anna._ _with_anna._ - страница украинского блогера Анны, которая в соцсетях делится простыми рецептами вкусных блюд и лайфхаками для уборки без стресса. За TikTok-страницей блогера следят более 150 тысяч пользователей.

