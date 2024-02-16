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Это лучший мясной рецепт: готовим свиные крученики с грибами

Лидия Неплях
16 февраля 2024, 11:55обновлено 16 февраля, 13:32
Такие крученики подойдут к любому гарниру.
Время приготоления Время приготовления: 45 минут
Кухня Кухня Интернациональная
Это лучший мясной рецепт: готовим свиные крученики с грибами Крученики
с грибами / Коллаж Главред, фото скриншот TikTok (mil_alexx_pp)

Если вам надоело готовить одно и то же, попробуйте сделать крученики. Традиционно их делают из курицы, однако мы предлагаем сделать их из свинины и протушить в грибном соусе.

Свиные крученики с грибами - рецепт

Ингредиенты:

  • 500 г свиной вырезки или шеи
  • соль, перец
  • 200 г грибов (белых или шампиньонов)
  • 100 г лука
  • 20 г масла для жарки

Для соуса:

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  • 150 г грибов
  • 100 г лука
  • 400 мл воды
  • 100 мл сливок
  • 1 ст.л томата
  • ст.л муки
  • соль, перец, паприка

Приготовление: для начинки на растительном масле обжарьте лук 3 мин. Добавьте нарезанные грибы, посолите и поперчите, и перемешивая жарьте 7-8 мин. Мясо отбиваем максимально тонко. Солим и перчим с обеих сторон. Выкладываем начинку на мясо и скручиваем рулетики. Не кладите начинку близко к краям, чтобы она не вываливалась. Обжариваем на масле по 3-4 мин со всех сторон, чтобы хорошо поджарились, до золотистости. И достаньте со сковородки. На оставшемся масле обжарьте 3 мин лук. Добавьте грибы, соль, перец, паприку и жарьте еще 4 мин. Добавьте томат и муку, хорошо вымешайте. Влейте холодную воду и сливки, хорошо вымешайте. Положите крученики, и тушите под крышкой 15-20 мин. Перед подачей присыпьте зеленью - подавайте с картофельным пюре.

Смотрите, как приготовить крученики с грибами:

@mil_alexx_pp ? КРУЧЕНИКИ С ГРИБАМИ - САМЫЙ ВКУСНЫЙ ИЗ РЕЦЕПТОВ КРУЧЕНИКОВ ✔️ Маленькая просьба - если сохранили себе рецепт, скиньте в комментарии ➕ и поставьте ❤️, мне это очень важно? ⏳Время приготовления: 45-50 мин ?КБЖУ на 100г:К.125 Б.13 Ж.6 В.4.4 ?Прием: обед, перекус, ужин ⚖️вага всей порции - 1200г ✅Нам понадобится: ?500г свиной вырезки или шеи ?соль, перец ?200г грибов(белых или шампиньонов) ?100г лука? ?20г масла для жарки Для соуса ?150г грибов+100г лука ? 400мл воды+100мл сливок+ст.л томата+ст.л муки+соль,перец, паприка ?для начинки на масле обжарьте лук 3мин. Добавьте нарезанные грибы, посолите и поперчите, и перемешивая жарьте 7-8мин. ?лучше всего брать для рецепта свиную вырезку или шею. Я брал хороший кусок в Сильпо - и нарезаем кусочками толщиной в 1ст. Отбиваем максимально тонко. Солим и перчим с обеих сторон ?выкладываем начинку на мясо и скручиваем рулетики. Не кладите начинку близко к краям, чтобы она не вываливалась ?Обжариваем на масле по 3-4мин со всех сторон, чтобы хорошо прожарились, до золотистости. И достаньте со сковородки. ?На оставшемся масле обжарьте 3мин лук. Добавьте грибы, соль, перец, паприку и жарьте еще 4мин. Добавьте томат и муку, хорошо вымешайте ? влейте холодную воду и сливки, хорошо вымешайте. Положите крученики, и тушите под крышкой 15-20мин. Перед подачей присыпьте зеленью - подавайте с картофельным пюре Всем вкусногооо? #крученики#крученикизгрибами#крученикизмяса#пальчики#рецепты на украинском #украинскаякухня♬ ITALIAN RESTAURANT 1 - Cavendish

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