Мигом исчезнет из миски: рецепт бюджетного салата из свеклы

Рецепт салата, который захочется приготовить еще и еще.

Невероятно вкусный салат из свеклы / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Если натертая свекла с маслом или майонезом уже надоела, то можно приготовить невероятно вкусный и при этом бюджетный салат с несколькими дополнительными ингредиентами.

Главред узнал, что надо добавить к свекле для очень вкусного салата. Об этом на своем YouTube-канале рассказала блогерша под ником zhuravlina_cooking.

Свекольный салат - рецепт

Ингредиенты:

Плавленый сырок 2-3 шт.

Свекла 1-2 шт.

Зеленый консервированный горошек 150 г

Чеснок 2-3 зубчика

Соль 1 ч. л.

Майонез 2 ст. л.

Для салата сначала надо сварить, или запечь свеклу. Далее нарезаем ее и плавленый сырок кубиками, после чего выкладываем ингредиенты в миску. Добавляем к ним горошек, соль и майонез.

Приятного аппетита!

Об источнике: zhuravlina_cooking zhuravlina_cooking - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует эксклюзивные рецепты изысканных блюд. На zhuravlina_cooking подписаны более 109 тысяч пользователей соцсети.

