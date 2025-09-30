Мигом исчезнет из миски: рецепт бюджетного салата из свеклы

Если натертая свекла с маслом или майонезом уже надоела, то можно приготовить невероятно вкусный и при этом бюджетный салат с несколькими дополнительными ингредиентами.
Главред узнал, что надо добавить к свекле для очень вкусного салата. Об этом на своем YouTube-канале рассказала блогерша под ником zhuravlina_cooking.
Свекольный салат - рецепт
Ингредиенты:
- Плавленый сырок 2-3 шт.
- Свекла 1-2 шт.
- Зеленый консервированный горошек 150 г
- Чеснок 2-3 зубчика
- Соль 1 ч. л.
- Майонез 2 ст. л.
Для салата сначала надо сварить, или запечь свеклу. Далее нарезаем ее и плавленый сырок кубиками, после чего выкладываем ингредиенты в миску. Добавляем к ним горошек, соль и майонез.
Приятного аппетита!
Смотрите видео, как приготовить шикарный салат из свеклы:
Вас может заинтересовать:
- Гора сочных котлет без грамма мяса - вся семья будет сыта
- Настоящее печеночное наслаждение: рецепт невероятно вкусного блюда за 20 минут
- Тот самый самый салат Бунито с Челентано - мгновенно исчезает со стола
Об источнике: zhuravlina_cooking
zhuravlina_cooking - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует эксклюзивные рецепты изысканных блюд. На zhuravlina_cooking подписаны более 109 тысяч пользователей соцсети.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред