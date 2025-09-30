Настоящее печеночное наслаждение: рецепт невероятно вкусного блюда за 20 минут

Рецепт нестандартних, но очень вкусных котлет.

Часто котлеты из мяса надоедают и хочется приготовить что-то интереснее и насыщеннее вкусом. На этот случай можно попробовать сделать котлеты из печени.

Главред узнал, что для них не надо много продуктов, времени и усилий. При этом на вкус печеночные котлеты получаются невероятные. Об этом в TikTok рассказала блогер Анна Тимошенко.

Печеночные котлеты - рецепт

Ингредиенты:

Печень 1 кг

Лук 1 шт.

Яйцо 1-2 шт.

Мука 2 ст. л. муки

Соль

Специи

Чтобы приготовить печеночные котлеты, надо сначала хорошо промыть и нарезать на куски печень. Далее на мелкой терке натираем лук, добавляем его вместе с яйцом и любимыми специями в "фарш".

Следующим шагом надо добавить в миску муку и хорошо вымешать все ингредиенты. Печеночные котлеты надо жарить по 4-5 минут с каждой стороны.

Приятного аппетита!

