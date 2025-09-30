Настоящее печеночное наслаждение: рецепт невероятно вкусного блюда за 20 минут

Часто котлеты из мяса надоедают и хочется приготовить что-то интереснее и насыщеннее вкусом. На этот случай можно попробовать сделать котлеты из печени.
Главред узнал, что для них не надо много продуктов, времени и усилий. При этом на вкус печеночные котлеты получаются невероятные. Об этом в TikTok рассказала блогер Анна Тимошенко.
Печеночные котлеты - рецепт
Ингредиенты:
- Печень 1 кг
- Лук 1 шт.
- Яйцо 1-2 шт.
- Мука 2 ст. л. муки
- Соль
- Специи
Чтобы приготовить печеночные котлеты, надо сначала хорошо промыть и нарезать на куски печень. Далее на мелкой терке натираем лук, добавляем его вместе с яйцом и любимыми специями в "фарш".
Следующим шагом надо добавить в миску муку и хорошо вымешать все ингредиенты. Печеночные котлеты надо жарить по 4-5 минут с каждой стороны.
Приятного аппетита!
Смотрите видео, как приготовить котлеты из печени:
О персоне: Анна Тимошенко
Анна Тимошенко - украинский блогер с аудиторией более 45 тысяч пользователей в TikTok. Анна публикует видео с рецептами на любой случай и вкус.
