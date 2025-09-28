Большая кастрюля вкусных котлет за копейки: исчезнут со стола за считанные минуты

Никто даже не догадается, из чего сделаны эти невероятные котлеты.

Рецепт котлет без мяса / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Котлеты - любимое блюдо многих. Традиционно их готовят из мяса, иногда добавляют еще овощи или сыр. На этот раз Главред предлагает приготовить котлеты из овсяной крупы, которые не уступают мясным. Котлеты разлетятся со стола мгновенно.

Автор украинского YouTube-канала "Смакота в казане с украинским акцентом" рассказала, как приготовить невероятно нежные, вкусные и ароматные котлеты без мяса. Родные сразу и не догадаются, что котлеты без мяса.

Вам понадобится:

два стакана овсяной крупы;

одно яйцо;

один стакан воды;

две луковицы;

две картофелины;

специи;

два зубчика чеснока.

Процесс приготовления котлет

Сначала следует замочить овсянку в воде и оставить на 30 минут, чтобы крупа настоялась.

Тем временем на мелкой терке натрите лук и картофель. Сюда же добавьте яйцо и специи. Не забудьте про овсянку, предварительно нужно отжать лишнюю воду. Все ингредиенты хорошо перемешайте.

Далее сформируйте котлеты и обжарьте на растительном масле. Котлеты лучше всего подавать со сметаной.

Приятного аппетита!

Как приготовить котлеты без мяса - смотрите видео:

