Самая быстрая закуска, которую разметают моментально со стола - рецепт

Готовим на ваш праздничный стол вкусные брускетты.
Закуска настолько вкусная, что моментально исчезает с вашего стола. Но, рецепт очень простой и гости будут просить у вас приготовить еще.
Брускетты "Цезарь" - рецепт
Вам понадобится:
- Багет белый или темный
- Крем-сыр
- Помидоры черри
- Куриное филе
- Сыр натертый
- Листья салата
Вкусное куриное филе желательно приготовить самим, но можно купить готовое копченое.
Если решили приготовить сами, то куриное филе промойте, замаринуйте в паприке, добавьте соль, специи к курочке, можно по вкусу добавить чеснок.
Обжарить на сковороде до готовности.
Нарезать тоненькими кусочками багет.
Каждый кусочек брускетты смазать крем-сыром. Крем-сыр выбирайте по вкусу и своим желаниям.
Выложить на кусочек листья салата, далее порезать тоненькими кусочками куриное филе.
Помыть помидоры черри, порезать на половинки и добавить к брускеттам.
Все обильно посыпать натертым сыром Пармезан или любым другим.
Подавать сразу хрустящие брускетты к столу.
Смотрите видео, как готовить хрустящую закуску - брускетты рецепт:
О персоне: mariiam_foodblog
mariiam_foodblog - опулярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram, которая делится своими любимыми проверенными рецептами. На mariiam_foodblog подписаны более 11 тысяч пользователей соцсети.
