Самая быстрая закуска, которую разметают моментально со стола - рецепт

Хрустящая и очень вкусная закуска - готовить всего 20 минут.

Закуска из багета рецепт очень вкусный / depositphotos.com/ua

Готовим на ваш праздничный стол вкусные брускетты.

Закуска настолько вкусная, что моментально исчезает с вашего стола. Но, рецепт очень простой и гости будут просить у вас приготовить еще.

Брускетты "Цезарь" - рецепт

Вам понадобится:

Багет белый или темный

Крем-сыр

Помидоры черри

Куриное филе

Сыр натертый

Листья салата

Вкусное куриное филе желательно приготовить самим, но можно купить готовое копченое.

Если решили приготовить сами, то куриное филе промойте, замаринуйте в паприке, добавьте соль, специи к курочке, можно по вкусу добавить чеснок.

Обжарить на сковороде до готовности.

Нарезать тоненькими кусочками багет.

Каждый кусочек брускетты смазать крем-сыром. Крем-сыр выбирайте по вкусу и своим желаниям.

Выложить на кусочек листья салата, далее порезать тоненькими кусочками куриное филе.

Помыть помидоры черри, порезать на половинки и добавить к брускеттам.

Все обильно посыпать натертым сыром Пармезан или любым другим.

Подавать сразу хрустящие брускетты к столу.

Смотрите видео, как готовить хрустящую закуску - брускетты рецепт:

