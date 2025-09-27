Укр
Самая быстрая закуска, которую разметают моментально со стола - рецепт

Мария Тупик
27 сентября 2025, 18:28
171
Хрустящая и очень вкусная закуска - готовить всего 20 минут.
Время приготоления Время приготовления: 5 минут
Время на подготовку Время на подготовку: 15 минут
Порции Порции 10-12 порции
Кухня Кухня Интернациональная
Закуска из багета рецепт очень вкусный
Закуска из багета рецепт очень вкусный / depositphotos.com/ua

Готовим на ваш праздничный стол вкусные брускетты.

Закуска настолько вкусная, что моментально исчезает с вашего стола. Но, рецепт очень простой и гости будут просить у вас приготовить еще.

Брускетты "Цезарь" - рецепт

Вам понадобится:

  • Багет белый или темный
  • Крем-сыр
  • Помидоры черри
  • Куриное филе
  • Сыр натертый
  • Листья салата

Вкусное куриное филе желательно приготовить самим, но можно купить готовое копченое.

Если решили приготовить сами, то куриное филе промойте, замаринуйте в паприке, добавьте соль, специи к курочке, можно по вкусу добавить чеснок.

Обжарить на сковороде до готовности.

Нарезать тоненькими кусочками багет.

Каждый кусочек брускетты смазать крем-сыром. Крем-сыр выбирайте по вкусу и своим желаниям.

Выложить на кусочек листья салата, далее порезать тоненькими кусочками куриное филе.

Помыть помидоры черри, порезать на половинки и добавить к брускеттам.

Все обильно посыпать натертым сыром Пармезан или любым другим.

Подавать сразу хрустящие брускетты к столу.

Смотрите видео, как готовить хрустящую закуску - брускетты рецепт:

О персоне: mariiam_foodblog

mariiam_foodblog - опулярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram, которая делится своими любимыми проверенными рецептами. На mariiam_foodblog подписаны более 11 тысяч пользователей соцсети.

