Салат, который покорил всех: новый рецепт нашумевшего блюда за 15 минут

Готовим новый и сочный салат с очень нежным вкусом. Салат Мимоза просто отдыхает, после этого рецепта.
Советуем в салат добавить морковь по-корейски. А вот выбирать копченое филе или отварное добавить в салат - вам.
Салат "Мимоза" по-новому - рецепт
Вам понадобится:
- Куриное филе (копченое или отварное) - 200 гр
- Морковь по-корейски - 120 гр
- Яйца - 3 шт
- Оливковое масло
- Яблочный уксус
- Соль
- Чеснок - по вкусу
- Яблоко кисло-сладкое
- Майонез или греческий йогурт
- Плавленый сырок
Отварить куриное филе, остудить и разделить на волокна. Если выбрали копченое филе, тогда порезать на мелкие кусочки.
Яйца отварить до готовности, остудить и разделить белки и желток.
Яблоко почистить, натереть на крупной терке.
Чеснок по вкусу можно сразу смешать с майонезом, щепоткой соли, яблочный уксусом и оливковым маслом.
Как собрать слоеный салат - рецепт по-новому
- Выложить в красивую тарелку для слоеного салата мясо, смазать обильно все соусом.
- Далее выложить морковь по-корейски. Если морковь сильно жирная, то соусом не советуем смазывать второй слой салата.
- Выложить на морковь отварной яичный желток, предварительно его измельчить вилкой. Смазать все соусом.
- На желток выложить яблоко.
- Плавленый сырки натереть на терке и выложить следом, смазать соусом.
- Верхний слой замыкает натертый на мелкой терке белок.
- Сверху салат смазать оставшимся соусом и украсить по вкусу орешками.
Смотрите видео, как готовить новый салат Мимоза:
О персоне: yulia_smachno_tyt
yulia_smachno_tyt - популярный кулинарный блогер в соцсети Instagram и TikTok. Автор блога регулярно публикует интересные рецепты изысканных блюд. На профиль Юлии подписаны более 35 тысяч пользователей соцсети Instagram, а в TikTok почти 149 тысяч.
