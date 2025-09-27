Укр
Салат, который покорил всех: новый рецепт нашумевшего блюда за 15 минут

Мария Тупик
27 сентября 2025, 16:23
37
Один секретный ингредиент, и готовим новый рецепт салата Мимоза.
Время приготоления Время приготовления: 15 минут
Время на подготовку Время на подготовку: 5 минут
Кухня Кухня Интернациональная
Очень вкусный новый рецепт салата
Очень вкусный новый рецепт салата / depositphotos.com/ua

Готовим новый и сочный салат с очень нежным вкусом. Салат Мимоза просто отдыхает, после этого рецепта.

Советуем в салат добавить морковь по-корейски. А вот выбирать копченое филе или отварное добавить в салат - вам.

Салат "Мимоза" по-новому - рецепт

Вам понадобится:

видео дня
  • Куриное филе (копченое или отварное) - 200 гр
  • Морковь по-корейски - 120 гр
  • Яйца - 3 шт
  • Оливковое масло
  • Яблочный уксус
  • Соль
  • Чеснок - по вкусу
  • Яблоко кисло-сладкое
  • Майонез или греческий йогурт
  • Плавленый сырок

Отварить куриное филе, остудить и разделить на волокна. Если выбрали копченое филе, тогда порезать на мелкие кусочки.

Яйца отварить до готовности, остудить и разделить белки и желток.

Яблоко почистить, натереть на крупной терке.

Чеснок по вкусу можно сразу смешать с майонезом, щепоткой соли, яблочный уксусом и оливковым маслом.

Как собрать слоеный салат - рецепт по-новому

  1. Выложить в красивую тарелку для слоеного салата мясо, смазать обильно все соусом.
  2. Далее выложить морковь по-корейски. Если морковь сильно жирная, то соусом не советуем смазывать второй слой салата.
  3. Выложить на морковь отварной яичный желток, предварительно его измельчить вилкой. Смазать все соусом.
  4. На желток выложить яблоко.
  5. Плавленый сырки натереть на терке и выложить следом, смазать соусом.
  6. Верхний слой замыкает натертый на мелкой терке белок.
  7. Сверху салат смазать оставшимся соусом и украсить по вкусу орешками.

Смотрите видео, как готовить новый салат Мимоза:

О персоне: yulia_smachno_tyt

yulia_smachno_tyt - популярный кулинарный блогер в соцсети Instagram и TikTok. Автор блога регулярно публикует интересные рецепты изысканных блюд. На профиль Юлии подписаны более 35 тысяч пользователей соцсети Instagram, а в TikTok почти 149 тысяч.

Читайте также:

