Гора сочных котлет без грамма мяса — вся семья будет сыта

Рецепт печеночных котлет / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Печень - достаточно полезный продукт в рационе человека. Однако, не все любят вкус печени, а потому многие хозяйки даже и не пытаются ее готовить. Однако Главред нашел рецепт печеночных котлет, который вас удивит.

Чтобы приготовить куриные печеночные котлеты, вам нужно потратить совсем немного времени. Рецептом поделилась кулинарный блогер @yulia_smachno_tyt.

Вам понадобится:

печень - 700 г;

морковь - 1 шт;

лук - 1 шт;

яйца - 2 шт;

мука - 6 ст.л;

соль - 1 ч.л (не полная);

перец молотый - 1 ч.л (не полная).

Процесс приготовления

Сначала нужно почистить и нарезать лук кубиком. Далее разогрейте сковороду и обжарьте 2-3 минуты.

Тем временем натираем морковь, добавляем к луку и жарим еще 5 минут.

Печень мелко режем, добавляем поджаренные овощи, яйца, специи, муку и хорошо все перемешиваем. Оставляем на 5 мин постоять.

После жарим на медленном огне с каждой стороны до румяности. Жарить нужно под крышкой.

Приятного аппетита!

Как приготовить печеночные котлеты - смотрите видео:

О персоне: yulia_smachno_tyt yulia_smachno_tyt - популярный кулинарный блогер в соцсети Instagram и TikTok. Автор блога регулярно публикует интересные рецепты изысканных блюд. На профиль Юлии подписаны более 35 тысяч пользователей соцсети Instagram, а в TikTok почти 149 тысяч.

