Гора сочных котлет без грамма мяса — вся семья будет сыта

Печень - достаточно полезный продукт в рационе человека. Однако, не все любят вкус печени, а потому многие хозяйки даже и не пытаются ее готовить. Однако Главред нашел рецепт печеночных котлет, который вас удивит.
Чтобы приготовить куриные печеночные котлеты, вам нужно потратить совсем немного времени. Рецептом поделилась кулинарный блогер @yulia_smachno_tyt.
Вам понадобится:
- печень - 700 г;
- морковь - 1 шт;
- лук - 1 шт;
- яйца - 2 шт;
- мука - 6 ст.л;
- соль - 1 ч.л (не полная);
- перец молотый - 1 ч.л (не полная).
Процесс приготовления
Сначала нужно почистить и нарезать лук кубиком. Далее разогрейте сковороду и обжарьте 2-3 минуты.
Тем временем натираем морковь, добавляем к луку и жарим еще 5 минут.
Печень мелко режем, добавляем поджаренные овощи, яйца, специи, муку и хорошо все перемешиваем. Оставляем на 5 мин постоять.
После жарим на медленном огне с каждой стороны до румяности. Жарить нужно под крышкой.
Приятного аппетита!
Как приготовить печеночные котлеты - смотрите видео:
@smachno_tyt
Вкусные печеночные котлеты??Думала при них несколько дней и вот уже приготовила ☺️ ✅ Печень - 700 г; ✅ Морковь - 1 шт; ✅ Лук - 1 шт; ✅ Яйца - 2 шт; ✅ Мука - 6 ст.л; ✅ Соль - 1 ч.л(не полная); ✅ Перец молотый - 1 ч.л(не полная); ✅ Масло для жарки. Приготовление: Лук нарезаем кубиком обжариваем 2-3 мин, далее добавляем натертую морковь и еще жарим 5 мин. Печень мелко нарезаем, добавляем зажарку, яйца, соль, перец, муку и тщательно перемешиваем. Оставляем на 5 мин постоять и жарим на медленном огне с каждой стороны до румяности (под крышкой). Приятного аппетита?♬ оригинальная аудиозапись - Music of the Heart - Music of the Heart
Другие рецепты:
- Копеечная закуска, которую сметают со стола за минуту: рецепт удивит
- Салат всего из 3 ингредиентов: рецепт, который покорил миллионы хозяек
- Как сварить идеально рассыпчатый рис: золотое правило опытных кулинаров
О персоне: yulia_smachno_tyt
yulia_smachno_tyt - популярный кулинарный блогер в соцсети Instagram и TikTok. Автор блога регулярно публикует интересные рецепты изысканных блюд. На профиль Юлии подписаны более 35 тысяч пользователей соцсети Instagram, а в TikTok почти 149 тысяч.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред