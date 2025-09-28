Салат всего из 3 ингредиентов: рецепт, который покорил миллионы хозяек

Рецепт вкусной и очень полезной намазки, которую еще называют салат из 3х ингредиентов.
Простой рецепт, о котором знают многие. Главред решил поделиться простым рецептом витаминной бомбы с вами.
Салат из 3-х ингредиентов - рецепт
Вам понадобится:
- Морковь - 2 шт
- Вареные яйца - 2 шт
- Плавленые сырки - 2 шт
- Майонез - 3-4 ст.л
- Чеснок - 1-2 зубчика
Для начала отвариваем яйца, остудить, почистить. Натереть на терке.
На терке натираем морковь, яйца и плавленые сырки.
Все ингредиенты высыпаем в глубокую емкость.
Для пикантности добавляем чеснок, майонез, все хорошо перемешиваем и можем пробовать.
Этот салатик особенно вкусный с подсушенным багетом.
Салат для намазки - рецепт
Вам понадобится:
- Багет или хлеб бородинский
- Готовый салат
Багет или хлеб порезать на тоненькие кусочки, обжарить на сковороде с двух сторон до хрустящей корочки гренки.
Намазать салат на каждый кусочек.
Украсить гренки укропом и подавать к столу.
Смотрите видео, как готовить бюджетный салат из 3 ингредиентов - рецепт:
О персоне: an.cookbook
an.cookbook - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram, которая делится своими любимыми проверенными рецептами. На an.cookbook подписаны более 5 тысяч пользователей соцсети.
Читайте также:
- Салат, который покорил всех: новый рецепт нашумевшего блюда за 15 минут
- Самая быстрая закуска, которую разметают моментально со стола - рецепт
- Целая гора хрустящего и вкусного печенья за 20 минут: рецепт бюджетных сладостей
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред