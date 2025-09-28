Укр
Салат всего из 3 ингредиентов: рецепт, который покорил миллионы хозяек

Мария Тупик
28 сентября 2025, 20:10
Рецепт очень вкусного блюда - попробуйте приготовить салат из 3 ингредиентов.
Время приготоления Время приготовления: 5 минут
Время на подготовку Время на подготовку: 5 минут
Кухня Кухня Интернациональная
Салат из 3 ингредиентов рецепт
Салат из 3 ингредиентов рецепт / depositphotos.com/ua

Рецепт вкусной и очень полезной намазки, которую еще называют салат из 3х ингредиентов.

Простой рецепт, о котором знают многие. Главред решил поделиться простым рецептом витаминной бомбы с вами.

Салат из 3-х ингредиентов - рецепт

Вам понадобится:

  • Морковь - 2 шт
  • Вареные яйца - 2 шт
  • Плавленые сырки - 2 шт
  • Майонез - 3-4 ст.л
  • Чеснок - 1-2 зубчика

Для начала отвариваем яйца, остудить, почистить. Натереть на терке.

На терке натираем морковь, яйца и плавленые сырки.

Все ингредиенты высыпаем в глубокую емкость.

Для пикантности добавляем чеснок, майонез, все хорошо перемешиваем и можем пробовать.

Этот салатик особенно вкусный с подсушенным багетом.

Салат для намазки - рецепт

Вам понадобится:

  • Багет или хлеб бородинский
  • Готовый салат

Багет или хлеб порезать на тоненькие кусочки, обжарить на сковороде с двух сторон до хрустящей корочки гренки.

Намазать салат на каждый кусочек.

Украсить гренки укропом и подавать к столу.

Смотрите видео, как готовить бюджетный салат из 3 ингредиентов - рецепт:

О персоне: an.cookbook

an.cookbook - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram, которая делится своими любимыми проверенными рецептами. На an.cookbook подписаны более 5 тысяч пользователей соцсети.

