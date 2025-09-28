Копеечная закуска, которую сметают со стола за минуту: рецепт удивит

Готовим вкусную, бюджетную и быструю закуску на ваш стол. Простейшая намазка с крекером точно понравится вашим гостям.
Рецепт закуски настолько простой, что готовить его всего 5 минут.
Намазка с крекером - рецепт закуски за 5 минут
Вам понадобится:
- Яйца - 1 шт
- Плавленый сыр - 1 шт
- Помидор - 1 шт
- Чеснок - 1 зубчик
- Майонез или греческий йогурт
- Соль
- Перец
Яйца отварить до готовности, остудить, почистить и размять вилкой.
Натереть на мелкой терке плавленый сырок, добавить к яйцу.
Помидор помыть, мелко порезать и соединить с намазкой.
Выдавить по вкусу зубчик чеснока, добавить майонез и подсолить намазку.
На крекер выложить намазку, и вторым кусочком крекера закрыть.
Вкусная и бюджетная закуска на стол готова.
Смотрите видео, как быстро приготовить закуску из крекера - рецепт:
О персоне: grishes_delishes
grishes_delishes - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram из Тернополя, который делится своими любимыми проверенными рецептами. На grishes_delishes подписаны более 75 тысяч пользователей соцсети.
Читайте также:
- Салат, который покорил всех: новый рецепт нашумевшего блюда за 15 минут
- Самая быстрая закуска, которую разметают моментально со стола - рецепт
- Целая гора хрустящего и вкусного печенья за 20 минут: рецепт бюджетных сладостей
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред