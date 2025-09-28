Копеечная закуска, которую сметают со стола за минуту: рецепт удивит

Рецепт очень простой, легкой и вкусной закуски за несколько минут. Попробуйте приготовить.

https://glavred.info/recipes/kopeechnaya-zakuska-kotoruyu-smetayut-so-stola-za-minutu-recept-udivit-10702037.html Ссылка скопирована

Бюджетная закуска за 5 минут рецепт / depositphotos.com/ua

Готовим вкусную, бюджетную и быструю закуску на ваш стол. Простейшая намазка с крекером точно понравится вашим гостям.

Рецепт закуски настолько простой, что готовить его всего 5 минут.

Намазка с крекером - рецепт закуски за 5 минут

Вам понадобится:

видео дня

Яйца - 1 шт

Плавленый сыр - 1 шт

Помидор - 1 шт

Чеснок - 1 зубчик

Майонез или греческий йогурт

Соль

Перец

Яйца отварить до готовности, остудить, почистить и размять вилкой.

Натереть на мелкой терке плавленый сырок, добавить к яйцу.

Помидор помыть, мелко порезать и соединить с намазкой.

Выдавить по вкусу зубчик чеснока, добавить майонез и подсолить намазку.

На крекер выложить намазку, и вторым кусочком крекера закрыть.

Вкусная и бюджетная закуска на стол готова.

Смотрите видео, как быстро приготовить закуску из крекера - рецепт:

О персоне: grishes_delishes grishes_delishes - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram из Тернополя, который делится своими любимыми проверенными рецептами. На grishes_delishes подписаны более 75 тысяч пользователей соцсети.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред