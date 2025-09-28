Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Рецепты

Копеечная закуска, которую сметают со стола за минуту: рецепт удивит

Мария Тупик
28 сентября 2025, 17:25
34
Рецепт очень простой, легкой и вкусной закуски за несколько минут. Попробуйте приготовить.
Время приготоления Время приготовления: 5 минут
Время на подготовку Время на подготовку: 5 минут
Порции Порции 12-14 порции
Кухня Кухня Интернациональная
Бюджетная закуска за 5 минут рецепт
Бюджетная закуска за 5 минут рецепт / depositphotos.com/ua

Готовим вкусную, бюджетную и быструю закуску на ваш стол. Простейшая намазка с крекером точно понравится вашим гостям.

Рецепт закуски настолько простой, что готовить его всего 5 минут.

Намазка с крекером - рецепт закуски за 5 минут

Вам понадобится:

видео дня
  • Яйца - 1 шт
  • Плавленый сыр - 1 шт
  • Помидор - 1 шт
  • Чеснок - 1 зубчик
  • Майонез или греческий йогурт
  • Соль
  • Перец

Яйца отварить до готовности, остудить, почистить и размять вилкой.

Натереть на мелкой терке плавленый сырок, добавить к яйцу.

Помидор помыть, мелко порезать и соединить с намазкой.

Выдавить по вкусу зубчик чеснока, добавить майонез и подсолить намазку.

На крекер выложить намазку, и вторым кусочком крекера закрыть.

Вкусная и бюджетная закуска на стол готова.

Смотрите видео, как быстро приготовить закуску из крекера - рецепт:

О персоне: grishes_delishes

grishes_delishes - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram из Тернополя, который делится своими любимыми проверенными рецептами. На grishes_delishes подписаны более 75 тысяч пользователей соцсети.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

рецепт рецепты закуски
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Ситуация уже другая": Вэнс объяснил изменение риторики Трампа и обратился к Кремлю

"Ситуация уже другая": Вэнс объяснил изменение риторики Трампа и обратился к Кремлю

17:59Война
Украина должна "отдать территории": жесткий ответ МИД на заявление Будапешта

Украина должна "отдать территории": жесткий ответ МИД на заявление Будапешта

17:24Украина
Синоптик рассказал, когда в Украине резко потеплеет - прогноз на октябрь

Синоптик рассказал, когда в Украине резко потеплеет - прогноз на октябрь

16:42Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Дочь Лорак опозорилась поздравлением певицы с днем рождения

Дочь Лорак опозорилась поздравлением певицы с днем рождения

Карта Deep State онлайн за 28 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 28 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

РФ массированно атакует Украину ракетами и дронами: в Киеве и Запорожье горят дома

РФ массированно атакует Украину ракетами и дронами: в Киеве и Запорожье горят дома

Более тысячи лет под водой: на дне Днепра нашли кошелек, что в нем было

Более тысячи лет под водой: на дне Днепра нашли кошелек, что в нем было

В ближайшее время будет обстрел, РФ накопила более 1000 дронов и ракет: какие регионы под угрозой

В ближайшее время будет обстрел, РФ накопила более 1000 дронов и ракет: какие регионы под угрозой

Последние новости

17:59

"Ситуация уже другая": Вэнс объяснил изменение риторики Трампа и обратился к Кремлю

17:51

Больше, чем кажется: где на самом деле проходят исторические границы Украины

17:46

5 признаков того, что вы все еще нравитесь своему бывшему

17:41

"Пусть попробуют": Лукашенко пригрозил НАТО "войной на все деньги" из-за РФ

17:25

Копеечная закуска, которую сметают со стола за минуту: рецепт удивит

Украину накроет потепление и новый сюрприз: синоптик рассказал подробный прогноз и датыУкраину накроет потепление и новый сюрприз: синоптик рассказал подробный прогноз и даты
17:24

Украина должна "отдать территории": жесткий ответ МИД на заявление Будапешта

16:54

"Каролина - старая": запроданку Ани Лорак резко опустили звезды РФ

16:43

Украинцев наказывают за "неправильные" паспорта: какой штраф придется заплатить

16:42

Синоптик рассказал, когда в Украине резко потеплеет - прогноз на октябрь

Реклама
16:41

Головная боль или космический шторм: как минимизировать влияние магнитных бурь

16:26

Оценивание в школах 2026: названы предметы и тестовые заданияВидео

16:18

Октябрь 2025 станет судьбоносным: гороскоп для каждогоФото

16:09

За Facebook и Instagram теперь придется платить - кого коснется нововведения

15:55

"Сигнал от президента": нардеп назвал условие проведения выборов в Украине

15:46

Взвыла у гроба: Симоньян впала в истерику на похоронах мужаВидео

15:24

"Как можно торговаться с Богом": пастор требовал от прихожанина отдать свою землю

15:14

"Серьезное расстройство": в Украине указали на интересный нюанс в выступлении Лаврова в ООН

15:06

Руками лучше не трогать: в Карпатах живет опасное и ядовитое животноеВидео

14:40

Знают единицы: из чего на самом деле делают зефир и почему он такой воздушныйВидео

14:39

Как выглядит Брижит Бардо сейчас: легенде французского кино исполнился 91 год

Реклама
14:35

Где три отличия между девушками с розовыми волосами: только люди с "орлиным зрением" увидят

14:10

ГУР провели дерзкую операцию против врага в Мелитополе: появились эпические кадры

13:51

Логистика РФ нарушена: партизаны устроить громкую диверсию, детали

13:40

"Попала на фото": в Воздушных силах назвали особенность удара РФ по КиевуФото

13:23

Селена Гомес отгуляла громкую свадьбу - первые фотоВидео

13:23

Не сравнится с магазинным: домашний томатный сок на зиму за 1 минуту

13:21

Почему 29 сентября нельзя начинать важных дел: какой церковный праздник

13:03

Исчезнут даже стойкие пятна: ковер засияет, если взять одно необычное средствоВидео

12:53

Москва хотела скрыть: корабль флота РФ устроил крушение в море, "убегая" от дронов

12:40

Любовный гороскоп на неделю с 29 сентября по 5 октября

12:23

Результат "на лицо": судья МастерШеф показала себя до пластической операции

12:04

Большая кастрюля вкусных котлет за копейки: исчезнут со стола за считанные минуты

11:53

Оккупантов ждет окружение: названо направление, где ВСУ готовят большой котел

11:26

Россия выпустила по Украине более 600 ракет и дронов - названа главная цель атакиФото

11:23

Китайский гороскоп на завтра 29 сентября: Крысам - несправедливость, Тиграм - страх

11:21

Украину накроет похолодание: в каких регионах ожидается +1 °C и снег

11:19

Финансовый гороскоп на неделю с 29 сентября по 5 октября

11:09

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 28 сентября (обновляется)

10:53

"За каждого погибшего": украинские звезды эмоционально отреагировали на атаку РФ

10:28

"Москва хочет дальше воевать": Зеленский резко ответил на удар РФ по УкраинеФото

Реклама
10:24

В октябре цены на евро и доллар перепишут: сколько будет стоить валюта

10:04

Гороскоп Таро на неделю с 29 сентября по 5 октября: Стрельцам - риск, Ракам - ответ

09:57

Более тысячи лет под водой: на дне Днепра нашли кошелек, что в нем былоВидео

09:29

Тактика "тысячи порезов": оккупанты переносят атаки на новые направлениямнение

09:26

Гороскоп на завтра 29 сентября: Ракам - новости, Скорпионам - интересная встреча

09:21

РФ ударила по зданию Института кардиологии в Киеве - там погибли людиФото

08:59

Россия готовится украсть ЗАЭС: в МИД предупредили о серьезных рисках

08:54

Удар РФ по Киеву: армия Путина убила 12-летнюю девочку

08:34

Гороскоп на неделю с 29 сентября по 5 октября: Рыбам - вызов, Девам - завал

08:33

Россияне нанесли 8 ударов по Запорожью: среди раненых - детиФото

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихПотапВиталий КозловскийСофия Ротару
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять