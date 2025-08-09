Унитаз очистится буквально на глазах: опытные хозяйки раскрыли хитрый фокус

Когда налёт темнеет, унитаз выглядит неопрятно, даже если вы регулярно его моете.

https://glavred.info/lifehack/unitaz-ochistitsya-bukvalno-na-glazah-opytnye-hozyayki-raskryli-hitryy-fokus-10688456.html Ссылка скопирована

Как отчистить унитаз / коллаж: Главред, фото: pexels.com

Вы узнаете:

Налёт отличается особой стойкостью — он буквально "прилипает" к поверхности

Лимонная кислота считается универсальным натуральным чистящим средством

Если вы заметили в унитазе коричневые пятна, не стоит сразу думать, что это грязь. На самом деле, это отложения минералов — известковый налёт, который образуется из-за содержания в воде таких веществ, как кальций, магний, железо и известь.

Со временем он может окрашиваться в коричневый цвет. Такой налёт отличается особой стойкостью — он буквально "прилипает" к поверхности, словно бетон, и не поддаётся обычной чистке с помощью туалетного ёршика, пишет Express.

видео дня

Когда налёт темнеет, унитаз выглядит неопрятно, даже если вы регулярно его моете. Важно понимать, что отбеливатель не решает проблему: он не удаляет налёт, а просто осветляет его, маскируя загрязнение.

К счастью, популярный TikTok-блогер Джотти с аккаунта @jottiesjournal поделилась простым и натуральным способом борьбы с известковым налётом — использованием лимонной кислоты. Она утверждает, что лимонная кислота также эффективна и против плесени.

Джотти объяснила, что она растворила две столовые ложки лимонной кислоты в тёплой воде и залила раствор в пустую бутылку с распылителем. Дополнительно она добавила пару чайных ложек кислоты прямо в унитаз. Количество можно увеличить в зависимости от степени загрязнения. Раствор оставляют на 15 минут, но при сильных отложениях лучше подождать дольше — вплоть до ночи.

Лимонная кислота заслуженно считается универсальным натуральным чистящим средством, отлично подходящим для поддержания чистоты в туалете. Благодаря своим антибактериальным, противогрибковым, обезжиривающим и отбеливающим свойствам, она завоевала популярность по всему миру.

Универсальное чистящее средство своими руками / Инфографика Главред

При взаимодействии с известковым налётом лимонная кислота запускает химическую реакцию, в результате которой образуется растворимая соль — цитрат кальция. Его легко смыть водой без лишних усилий и интенсивного трения.

Эксперт по уборке Линси Кромби также рекомендует использовать лимонную кислоту для очистки туалетов, отмечая её эффективность и безопасность по сравнению с промышленными средствами. Она советует оставлять средство в унитазе минимум на час или даже на всю ночь для максимального эффекта.

Как вернуть унитазу белоснежную чистоту

Лимонная кислота — эффективное и природное средство, которое отлично подходит для удаления загрязнений в туалете.

Для чистки унитаза этим способом следует приготовить пасту, смешав лимонную кислоту с небольшим количеством воды до густой консистенции.

Полученную смесь нужно нанести на участки с налётом или пятнами, оставить на некоторое время для воздействия, а затем удалить остатки с помощью губки или щётки.

Смотрите видео - отчистить унитаз за копейки:

О том, как легко и эффективно избавиться от известкового налёта и мочевого камня в унитазе, говорится в материале на YouTube-канале Полезные советы.

Этот способ не требует усилий, но даёт отличный результат!

Что потребуется:

2 столовые ложки лимонной кислоты

2 столовые ложки порошка горчицы

Немного воды.

Смешайте все ингредиенты до образования густой пасты. Нанесите получившуюся массу на загрязнённые участки унитаза, оставьте на час. После этого смойте водой — от налёта и отложений не останется и следа.

Ранее Главред писал о том, что одно средство отбелит унитаз до блеска. Налет, который накопился, очень просто отмыть, если добавить в унитаз одно простое средство.

Напомним, ранее сообщалось о том, что унитаз будет ослепительно белым после одного средства. Даже если налет в унитазе долго не вымывается, избавиться от него поможет одно простое средство, которое есть на каждой кухне.

Больше новостей:

Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред