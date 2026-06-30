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Богатые люди массово бегут в секонд-хенд: причина оказалась неожиданной

Константин Пономарев
30 июня 2026, 18:19
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Стало ясно, почему секонд-хенд привлекает даже тех, кто может позволить себе дорогую одежду. Дело не только в экономии
Люди с деньгами все чаще покупают вещи в секонд-хенде
Люди с деньгами все чаще покупают вещи в секонд-хенде / Коллаж Главред, фото: скриншот с YouTube

Вы узнаете:

  • Почему обеспеченные люди все чаще выбирают секонд-хенд
  • Что психологи выяснили о любителях подержанных вещей
  • Почему покупка вещей с историей приносит особое удовольствие

Покупка вещей в секонд-хенде давно перестала быть признаком экономии. Все больше людей, которые могут позволить себе новую одежду, сознательно выбирают магазины подержанных вещей, винтажные бутики и платформы перепродажи, руководствуясь совсем другими мотивами.

Исследования в области психологии потребительского поведения показывают, что для многих покупателей такой выбор связан с заботой об окружающей среде, желанием подчеркнуть индивидуальность и удовольствием от поиска редких находок. Об этом пишет The Economic Times.

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Почему люди с деньгами покупают вещи в секонд-хенде

Одной из главных причин эксперты называют экологическую осознанность. Исследование, проведенное среди 841 участника из Испании и Польши, показало, что люди, которые понимают влияние текстильной промышленности на окружающую среду, значительно чаще положительно относятся к покупке подержанной одежды.

Повторное использование вещей помогает сократить количество отходов
Повторное использование вещей помогает сократить количество отходов / Фото: скриншот с Youtube

Авторы работы отмечают, что решающим фактором становится не чувство вины, а понимание того, что повторное использование вещей помогает сократить количество отходов, уменьшить загрязнение окружающей среды и продлить срок службы одежды.

Дело не только в экономии

Еще одно исследование, посвященное покупателям секонд-хендов, показало, что стоимость товара является далеко не единственным мотивом. Многие посетители возвращаются в такие магазины из-за возможности найти необычные вещи, подчеркнуть собственный стиль или приобрести одежду с историей.

Посетители возвращаются в такие магазины из-за возможности найти необычные вещи
Посетители возвращаются в такие магазины из-за возможности найти необычные вещи / Фото: скриншот с Youtube

Ученые выяснили, что экологические убеждения, интерес к моде, ностальгия и стремление к самовыражению становятся более выраженными у тех, кто регулярно покупает вещи с историей. При этом разные форматы магазинов привлекают разные категории покупателей: одни ищут винтаж, другие делают выбор в пользу экологичного потребления, а третьи хотят выделиться среди поклонников массовой моды.

Ранее Главред писал о том, что девушка рассказала, как секонд-хенды заставляют тратить больше, чем надо. Подобные покупки помогают экономить, но одна распространенная ошибка может превратить выгодную находку в пустую трату денег.

Также сообщалось о том, что пара заглянула в мусорный бак возле общежития и нашла горы ценностей. Они показали, сколько совершенно пригодных вещей оказывается на свалке после окончания учебного года

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Что такое The Economic Times?

The Economic Times - индийская ежедневная англоязычная бизнес-газета, начавшая выходить в 1961 году. По состоянию на 2023 год это вторая по читаемости англоязычная деловая газета в мире после The Wall Street Journal, с аудиторией более 900 000 человек. Нынешним редактором The Economic Times является Бодхисаттва Гангули, пишет Википедия.

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