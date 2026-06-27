Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Вместо постоянной откачки: какие деревья естественным образом осушают выгребную яму

Марина Иваненко
27 июня 2026, 16:51
google news Подпишитесь
на нас в Google
Деревья для выгребной ямы помогают осушать почву. Если их правильно подобрать, они могут впитывать до 300 л воды и снизить необходимость в откачке.
Что посадить возле выгребной ямы
Что посадить возле выгребной ямы / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Читайте в материале:

  • Какие деревья лучше всего осушают участок
  • Сколько воды они способны поглощать ежедневно
  • Где их нельзя высаживать из-за риска повреждений

Каждый владелец частного дома или дачи знает, что обслуживание канализации — это постоянные хлопоты и регулярные расходы. Вызов ассенизатора для откачки выгребной ямы или септика обходится недешево, а делать это приходится регулярно. Об одном из способов уменьшения влажности в выгребной яме расскажет Главред.

Некоторые хозяева пытаются решить проблему радикально: когда старая яма переполняется, её просто засыпают и роют рядом новую. Однако такой способ трудоёмкий, портит вид участка, да и свободное место рано или поздно заканчивается.

видео дня

Мало кто знает, что существует гораздо более простой, дешевый и полностью экологичный способ, который называют биодренажом. На самом деле за этим сложным словом скрывается посадка деревьев, способных активно поглощать влагу. Они работают как природные насосы: корнями забирают воду из почвы, а затем испаряют её через листья. Кроме того, такие деревья помогают избавиться от луж и подтоплений весной, когда тает снег.

Главное правило естественного осушения

Если вы решили воспользоваться этим методом, важно запастись терпением. Результат не появится за один день или даже за несколько недель, ведь молодые саженцы ещё не способны поглощать значительные объёмы воды.

Количество влаги, которое дерево забирает из почвы, напрямую зависит от его возраста и развития корневой системы. Заметный эффект обычно появляется, когда дереву исполняется примерно 5–8 лет. Чем больше оно становится, тем больше воды способно поглощать.

Какие деревья поглощают больше всего воды

Для осушения участка и территории возле выгребной ямы подходят не все растения. Лучше всего выбирать породы, которые хорошо переносят влажные почвы и активно испаряют воду.

Береза, клен и сосна (до 170 литров в сутки)

Эти деревья хорошо справляются с осушением, но имеют одну особенность — их корни в основном поглощают воду непосредственно под деревом. В возрасте 5–8 лет они могут потреблять около 120–170 литров воды в сутки. Именно поэтому их рекомендуют высаживать как можно ближе к выгребной яме или месту, где постоянно скапливается вода.

Ива, тополь и черемуха (до 250 литров в сутки)

Эти деревья считаются ещё более эффективными. Их преимущество — хорошо развитая корневая система, способная добывать влагу на расстоянии до 10 метров от ствола. Взрослая ива или тополь может поглощать до 250 литров воды в сутки, поэтому высаживать их непосредственно возле ямы необязательно.

Дуб, ясень, граб и ель (до 300 литров в сутки)

Это одни из самых эффективных деревьев для естественного осушения. Крупные лиственные породы, а также взрослая ель способны поглощать до 300 литров воды в сутки. При правильном размещении они могут помочь снизить уровень избыточной влаги на значительной части участка.

Важное предостережение перед посадкой

Несмотря на преимущества биодренажа, важно учитывать безопасность зданий и коммуникаций.

Мощная корневая система крупных деревьев, особенно ивы, тополя или дуба, со временем сильно разрастается. Если на участке установлен пластиковый септик, тонкие бетонные кольца или выгребная яма расположена рядом с фундаментом дома или забором, не стоит сажать деревья вплотную к ним. Со временем корни могут повредить пластик, сместить бетонные конструкции или даже негативно повлиять на фундамент.

Читайте также:

Об источнике: Woman Life

Woman Life — украинский онлайн-журнал о стиле жизни, ориентированный преимущественно на женскую аудиторию. Издание публикует материалы о моде, красоте, здоровье, психологии, отношениях, путешествиях, гастрономии, доме и саде, а также развлекательный контент и практические советы для повседневной жизни.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
лайфхак интересные новости жизнь
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Самая успешная атака за всё время: сколько ракет "Фламинго" попали в цель в Волгограде

Самая успешная атака за всё время: сколько ракет "Фламинго" попали в цель в Волгограде

18:52Война
Ударит до +37: где выпадут дожди и когда ждать ослабления жары в Украине

Ударит до +37: где выпадут дожди и когда ждать ослабления жары в Украине

16:02Синоптик
Что может ускорить окончание войны: в Минобороны назвали единственный реальный сценарий

Что может ускорить окончание войны: в Минобороны назвали единственный реальный сценарий

15:57Война
Реклама

Популярное

Ещё
Чего нельзя делать в День рождения: основные запреты и приметы этого праздника

Чего нельзя делать в День рождения: основные запреты и приметы этого праздника

Самый простой способ стерилизации банок: как подготовить тару без пара и кипятка

Самый простой способ стерилизации банок: как подготовить тару без пара и кипятка

Китайский гороскоп на завтра, 28 июня: Обезьянам - идеи, Свиньям - благодарность

Китайский гороскоп на завтра, 28 июня: Обезьянам - идеи, Свиньям - благодарность

Гороскоп на завтра, 28 июня: Козерогам — волнения, Водолеям — счастье

Гороскоп на завтра, 28 июня: Козерогам — волнения, Водолеям — счастье

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке купающихся обезьян за 15 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке купающихся обезьян за 15 с

Последние новости

18:52

Самая успешная атака за всё время: сколько ракет "Фламинго" поразили цели в Волгограде

18:41

Приметы 28 июня: что нельзя делать в праздник в этот день

18:35

Свекла и морковь вырастут сладкими и крупными: чем подкормить в июле

18:26

Гороскоп Таро на завтра 28 июня: Близнецам - терпение, Девам - время

18:11

Секрет урожая томатов раскрыт: садоводам советуют необычный электроинструментВидео

Путину нечего предложить Трампу, Россия боится изменения настроений в США — РейтеровичПутину нечего предложить Трампу, Россия боится изменения настроений в США — Рейтерович
17:59

Гороскоп уверенности: какие знаки зодиака изменят свою жизнь с 30 июня

17:39

Удары по россиянам в Крыму: в британской разведке назвали вероятные цели

17:32

Почему одни собаки плавают, а другие тонут — причина удивит многихВидео

17:13

"Пока София Ротару не выступает": артистка приняла важное решениеВидео

Реклама
17:10

Осталось три мясяца: онкобольная Лерчек ответила на хейт

17:06

Визит представителей Трампа в Украину: раскрыт вероятный сценарий

16:58

Почему немцы не покупают кондиционеры: причина оказалась неожиданнойВидео

16:57

Может ли змея атаковать человека в воде: как распознать опасного пресмыкающегося

16:51

Вместо постоянной откачки: какие деревья естественным образом осушают выгребную яму

16:17

Гардероб в отпуск на 7 дней: стильные образы, которые не боятся чемоданаВидео

16:02

Ударит до +37: где выпадут дожди и когда ждать ослабления жары в Украине

15:57

Что может ускорить окончание войны: в Минобороны назвали единственный реальный сценарий

15:43

Супруги купили дом в селе не осмотрев его: что они поняли спустя годы

15:41

Украина впервые в истории конфисковала миллионы в криптовалюте: у кого изъяли активы

15:23

Лунный календарь на июнь 2026: какие даты принесут успех и достаток

Реклама
15:22

"Я взлетела, ты прощай": Лорак заговорила о разбитом сердце и сбежала с дочерью

15:09

Что означает украинское слово "баблятися": настоящее значение знают единицы

15:00

Состоялся новый этап возвращения пленных — кого удалось освободить из РоссииФото

14:51

Россияне начали запускать новый опасный дрон: что о нем известно

14:44

Основатель Москвы до сих пор похоронен в Украине — историк рассказал, где именноВидео

14:37

Пострадали младенцы: россияне нанесли прицельные удары по СумамФото

14:35

Роскошные сыновья Бритни Cпирс вышли на подиумВидео

14:33

Привыкли справляться со всем сами: знаки зодиака, которые никогда не просят о помощи

14:23

Сбросила 15 кг: Цибульская в "голом" платье ошеломила похудениемВидео

14:05

В Полтавской области разбился украинский МиГ-29 — что известно о судьбе экипажа

13:50

Как спасти кабачки от слизней: копеечный метод, который избавит от вредителейВидео

13:42

В Крыму паника из-за ударов ВСУ: кто из россиян бежит с полуострова в первую очередь

13:36

Может ли Путин заменить Лукашенко: Тихановская озвучила неожиданный сценарий

13:26

"Ничего не прошу": Елена Мозговая рассказала о своем несчастье

12:49

Этикет в такси: как вести себя с водителем, чтобы поездка не стала стрессом

12:46

Как предотвратить пожелтение лука: простые, но эффективные методы подкормкиВидео

12:44

Видео с моментами ударов по РФ: ракеты "Фламинго" поразили "жирную" цель

12:39

Угроза "котла" и новая цель ВСУ: что означает появление украинского флага на КинбурнеВидео

12:12

Школьник нашел "камень Иисуса": цена древнего артефакта поражает

12:07

Китайский гороскоп на завтра, 28 июня: Обезьянам - идеи, Свиньям - благодарность

Реклама
11:46

Какой рис лучше покупать - белый или коричневый: разница огромнаВидео

11:18

Этикет на пляже: что можно и нельзя делать, чтобы не раздражать окружающих

11:01

Победительница Евровидения-2026 была в "черном списке" для LELEKA - что произошлоВидео

11:00

Что будет с долларом и евро в ближайшее время: эксперт дал прогноз

10:53

Стоимость популярных молочных продуктов пойдет вверх: какими будут цены в июле

10:43

Белая полоса уже на пороге: кого ждет самый яркий период года

10:04

У РФ есть все для нового массированного удара: названы вероятные сроки обстрела

10:01

"Выставляет злодеем": Питт в отчаянии сделал заявление про отношения с Джоли

09:34

Самые злопамятные: знаки зодиака, которые никогда не забывают обиды

09:08

Как отпугнуть пчел и ос без химии: простые лайфхаки для летнего пикника

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия Ротару
Регионы
Новости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости Сум
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять