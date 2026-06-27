Вместо постоянной откачки: какие деревья естественным образом осушают выгребную яму

Деревья для выгребной ямы помогают осушать почву. Если их правильно подобрать, они могут впитывать до 300 л воды и снизить необходимость в откачке.

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Что посадить возле выгребной ямы / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

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Какие деревья лучше всего осушают участок

Сколько воды они способны поглощать ежедневно

Где их нельзя высаживать из-за риска повреждений

Каждый владелец частного дома или дачи знает, что обслуживание канализации — это постоянные хлопоты и регулярные расходы. Вызов ассенизатора для откачки выгребной ямы или септика обходится недешево, а делать это приходится регулярно. Об одном из способов уменьшения влажности в выгребной яме расскажет Главред.

Некоторые хозяева пытаются решить проблему радикально: когда старая яма переполняется, её просто засыпают и роют рядом новую. Однако такой способ трудоёмкий, портит вид участка, да и свободное место рано или поздно заканчивается.

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Мало кто знает, что существует гораздо более простой, дешевый и полностью экологичный способ, который называют биодренажом. На самом деле за этим сложным словом скрывается посадка деревьев, способных активно поглощать влагу. Они работают как природные насосы: корнями забирают воду из почвы, а затем испаряют её через листья. Кроме того, такие деревья помогают избавиться от луж и подтоплений весной, когда тает снег.

Главное правило естественного осушения

Если вы решили воспользоваться этим методом, важно запастись терпением. Результат не появится за один день или даже за несколько недель, ведь молодые саженцы ещё не способны поглощать значительные объёмы воды.

Количество влаги, которое дерево забирает из почвы, напрямую зависит от его возраста и развития корневой системы. Заметный эффект обычно появляется, когда дереву исполняется примерно 5–8 лет. Чем больше оно становится, тем больше воды способно поглощать.

Какие деревья поглощают больше всего воды

Для осушения участка и территории возле выгребной ямы подходят не все растения. Лучше всего выбирать породы, которые хорошо переносят влажные почвы и активно испаряют воду.

Береза, клен и сосна (до 170 литров в сутки)

Эти деревья хорошо справляются с осушением, но имеют одну особенность — их корни в основном поглощают воду непосредственно под деревом. В возрасте 5–8 лет они могут потреблять около 120–170 литров воды в сутки. Именно поэтому их рекомендуют высаживать как можно ближе к выгребной яме или месту, где постоянно скапливается вода.

Ива, тополь и черемуха (до 250 литров в сутки)

Эти деревья считаются ещё более эффективными. Их преимущество — хорошо развитая корневая система, способная добывать влагу на расстоянии до 10 метров от ствола. Взрослая ива или тополь может поглощать до 250 литров воды в сутки, поэтому высаживать их непосредственно возле ямы необязательно.

Дуб, ясень, граб и ель (до 300 литров в сутки)

Это одни из самых эффективных деревьев для естественного осушения. Крупные лиственные породы, а также взрослая ель способны поглощать до 300 литров воды в сутки. При правильном размещении они могут помочь снизить уровень избыточной влаги на значительной части участка.

Важное предостережение перед посадкой

Несмотря на преимущества биодренажа, важно учитывать безопасность зданий и коммуникаций.

Мощная корневая система крупных деревьев, особенно ивы, тополя или дуба, со временем сильно разрастается. Если на участке установлен пластиковый септик, тонкие бетонные кольца или выгребная яма расположена рядом с фундаментом дома или забором, не стоит сажать деревья вплотную к ним. Со временем корни могут повредить пластик, сместить бетонные конструкции или даже негативно повлиять на фундамент.

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Об источнике: Woman Life Woman Life — украинский онлайн-журнал о стиле жизни, ориентированный преимущественно на женскую аудиторию. Издание публикует материалы о моде, красоте, здоровье, психологии, отношениях, путешествиях, гастрономии, доме и саде, а также развлекательный контент и практические советы для повседневной жизни.

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