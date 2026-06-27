Этикет на пляже: что можно и нельзя делать, чтобы не раздражать окружающих

Эксперт объяснила, что взять на пляж и как себя вести, чтобы не попасть в неловкую ситуацию.

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Как отдыхать на пляже и не мешать другим: простые правила поведения / Коллаж: Главред, фото: pexels.com

Вы узнаете:

Какое расстояние необходимо соблюдать до чужих зонтов у моря

Почему нужно закапывать все ямы перед уходом домой

Почему встряхивать полотенца нужно строго с учетом направления ветра

Для похода на пляж важно заранее подготовить всё необходимое: еду и напитки, полотенца, хорошую книгу и, конечно, базовые правила хорошего тона. Неважно, многолюдный это пляж или почти пустой — внимательное отношение к окружающим делает отдых приятнее для всех.

Как правильно вести себя на пляже, рассказала эксперт по этикету Дайан Готтсман, основатель Школы протокола Техаса.

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Пляжный этикет

1. Изучите правила конкретного пляжа.

Прежде чем отправляться к морю, стоит заранее узнать правила выбранного места. По словам Готтсман, они могут сильно отличаться в зависимости от локации: где-то разрешено приходить с животными, где-то действуют ограничения на определённые зоны или транспорт.

"Знание правил помогает избежать неудобств и штрафов", — цитирует эксперта Southern Living.

2. Подготовьтесь заранее.

Следует тщательно продумать список вещей. Помимо полотенец и еды, важно взять солнцезащитный крем, воду, аптечку, пакеты для мусора и всё, что сделает отдых комфортнее и для вас, и для окружающих.

Не лишним будет и удобное средство для перевозки вещей — например, пляжная тележка, которая поможет без труда доставить всё необходимое к месту отдыха.

3. Выберите подходящее место.

После того как вы добрались до пляжа, важно правильно расположиться. Готтсман рекомендует не занимать слишком много пространства и учитывать расстояние до других отдыхающих.

"Размещайте зонты, полотенца и кресла так, чтобы не мешать соседям — спереди, сзади и по бокам", — говорит она.

Если есть выбор между тесным местом между другими компаниями и чуть более удалённым участком, лучше выбрать второй вариант — так комфортнее будет всем.

4. Следите за вещами и уровнем шума.

Помните, что ветер и звук легко распространяются. Музыку стоит включать так, чтобы она была слышна только вам, а не всему пляжу.

Все предметы — зонты, полотенца, сумки и мусор — должны быть надёжно закреплены, чтобы их не унесло порывом ветра.

5. Безопасность детей и животных.

Особое внимание стоит уделять детям и питомцам. Родителям важно постоянно следить за ребёнком и учитывать, как его игры могут влиять на окружающих. То же касается и домашних животных, которые могут испугаться или неожиданно подойти к незнакомым людям.

6. При уходе с пляжа оставьте место чище, чем оно было.

Хорошее правило — уезжать, не оставляя после себя следов. Все ямки, выкопанные детьми, следует засыпать, мусор — забрать с собой, а все вещи — аккуратно собрать.

Эксперт также предупреждает: не стоит слишком близко встряхивать полотенца. Песок легко разлетается и может попасть на других отдыхающих. Лучше учитывать направление ветра и выбирать место, где это никому не помешает.

Готтсман подчеркнула: внимательное отношение к окружающим до, во время и после отдыха делает пляжный день приятным не только для вас, но и для всех вокруг.

"Даже на пляже вежливость имеет значение — она влияет на общее впечатление от отдыха", — резюмировала эксперт по этикету.

Ранее Главред писал, как с первого взгляда произвести незабываемое впечатление. Дело в том, что первое впечатление - самое важное. Психологи утверждают, что в 85 случаях из 100 люди строят свое впечатление от первого знакомства с человеком по его внешнему виду. И изменить это впечатление в дальнейшем довольно трудно.

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Об источнике: Southern Living Southern Living - это американское издание, ориентированное на аудиторию из южных штатов. Он посвящен стилю жизни, кулинарии, домашнему декору, садоводству, путешествиям и истории Юга США. В журнале Southern Living есть такие рубрики: кулинарные разделы, посвященные южной кухне и кулинарным традициям;

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