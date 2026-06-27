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Этикет на пляже: что можно и нельзя делать, чтобы не раздражать окружающих

Анна Ярославская
27 июня 2026, 11:18
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Эксперт объяснила, что взять на пляж и как себя вести, чтобы не попасть в неловкую ситуацию.
Пляж
Как отдыхать на пляже и не мешать другим: простые правила поведения / Коллаж: Главред, фото: pexels.com

Вы узнаете:

  • Какое расстояние необходимо соблюдать до чужих зонтов у моря
  • Почему нужно закапывать все ямы перед уходом домой
  • Почему встряхивать полотенца нужно строго с учетом направления ветра

Для похода на пляж важно заранее подготовить всё необходимое: еду и напитки, полотенца, хорошую книгу и, конечно, базовые правила хорошего тона. Неважно, многолюдный это пляж или почти пустой — внимательное отношение к окружающим делает отдых приятнее для всех.

Как правильно вести себя на пляже, рассказала эксперт по этикету Дайан Готтсман, основатель Школы протокола Техаса.

видео дня

Пляжный этикет

1. Изучите правила конкретного пляжа.

Прежде чем отправляться к морю, стоит заранее узнать правила выбранного места. По словам Готтсман, они могут сильно отличаться в зависимости от локации: где-то разрешено приходить с животными, где-то действуют ограничения на определённые зоны или транспорт.

"Знание правил помогает избежать неудобств и штрафов", — цитирует эксперта Southern Living.

2. Подготовьтесь заранее.

Следует тщательно продумать список вещей. Помимо полотенец и еды, важно взять солнцезащитный крем, воду, аптечку, пакеты для мусора и всё, что сделает отдых комфортнее и для вас, и для окружающих.

Не лишним будет и удобное средство для перевозки вещей — например, пляжная тележка, которая поможет без труда доставить всё необходимое к месту отдыха.

3. Выберите подходящее место.

После того как вы добрались до пляжа, важно правильно расположиться. Готтсман рекомендует не занимать слишком много пространства и учитывать расстояние до других отдыхающих.

"Размещайте зонты, полотенца и кресла так, чтобы не мешать соседям — спереди, сзади и по бокам", — говорит она.

Если есть выбор между тесным местом между другими компаниями и чуть более удалённым участком, лучше выбрать второй вариант — так комфортнее будет всем.

4. Следите за вещами и уровнем шума.

Помните, что ветер и звук легко распространяются. Музыку стоит включать так, чтобы она была слышна только вам, а не всему пляжу.

Все предметы — зонты, полотенца, сумки и мусор — должны быть надёжно закреплены, чтобы их не унесло порывом ветра.

5. Безопасность детей и животных.

Особое внимание стоит уделять детям и питомцам. Родителям важно постоянно следить за ребёнком и учитывать, как его игры могут влиять на окружающих. То же касается и домашних животных, которые могут испугаться или неожиданно подойти к незнакомым людям.

6. При уходе с пляжа оставьте место чище, чем оно было.

Хорошее правило — уезжать, не оставляя после себя следов. Все ямки, выкопанные детьми, следует засыпать, мусор — забрать с собой, а все вещи — аккуратно собрать.

Эксперт также предупреждает: не стоит слишком близко встряхивать полотенца. Песок легко разлетается и может попасть на других отдыхающих. Лучше учитывать направление ветра и выбирать место, где это никому не помешает.

Готтсман подчеркнула: внимательное отношение к окружающим до, во время и после отдыха делает пляжный день приятным не только для вас, но и для всех вокруг.

"Даже на пляже вежливость имеет значение — она влияет на общее впечатление от отдыха", — резюмировала эксперт по этикету.

Ранее Главред писал, как с первого взгляда произвести незабываемое впечатление. Дело в том, что первое впечатление - самое важное. Психологи утверждают, что в 85 случаях из 100 люди строят свое впечатление от первого знакомства с человеком по его внешнему виду. И изменить это впечатление в дальнейшем довольно трудно.

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Об источнике: Southern Living

Southern Living - это американское издание, ориентированное на аудиторию из южных штатов. Он посвящен стилю жизни, кулинарии, домашнему декору, садоводству, путешествиям и истории Юга США.

В журнале Southern Living есть такие рубрики:

  • кулинарные разделы, посвященные южной кухне и кулинарным традициям;
  • архитектурные и ландшафтные проекты для домов и садов в южном стиле;
  • статьи о традициях, истории, достопримечательностях и путешествиях по югу США;
  • советы и идеи по оформлению интерьера и экстерьера в южном стиле;
  • практические советы и вдохновение для создания красивых садов.
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