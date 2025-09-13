Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

"Шлёпанцы — это не обувь": пять жёстких правил обувного этикета

Анна Ярославская
13 сентября 2025, 13:06
57
Ошибки в обувном этикете встречаются чаще, чем кажется: кто-то надевает сандалии с носками, а кто-то - приходит в кроссовках туда, где уместны только туфли.
Джамила Мусаева, обувной этикет
Джамила Мусаева раскрыла нюансы обувного этикета / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Вы узнаете:

  • Какой цвет обуви идеален для официальных мероприятий
  • Как визуально удлинить ноги
  • Можно ли носить носки или колготки с обувью с открытым носком

Обувь — это не просто элемент гардероба, а важная деталь, которая может многое сказать о человеке. В деловой, повседневной или торжественной обстановке именно обувь часто формирует первое впечатление. Поэтому знание правил обувного этикета помогает не только выглядеть стильно, но и чувствовать себя уверенно в любой ситуации.

Международный консультант и автор книг по этикету Джамила Мусаева рассказала на своем Youtube-канале об обувном этикете. Эти пять правил необходимо учитывать при создании элегантной коллекции обуви.

видео дня

Если вам интересны другие рекомендации от этого специалиста, читайте материал: Как пожимать руку, чтобы не показаться агрессивным или робким: правила этикета.

Правило №1. Вы должны понимать, какую обувь надеть в зависимости от степени формальности мероприятия, на которое вы приглашены. Чем более официальное мероприятие, тем более закрытой должна быть обувь.

"И я хочу уточнить, что ваши пальцы ног и задняя часть пятки должны быть закрыты. Если это официальное мероприятие, скажем, мероприятие в стиле white tie или мероприятие в стиле black tie, то вам следует выбирать обувь, которая закрывает ваши пальцы ног, а также заднюю часть пятки. Следует избегать сандалей с ремешками или туфлей с открытым носком", - сказала Мусаева.

При этом обувь с открытым носком или пяткой уместна на коктейльном мероприятии или на летней вечеринке в саду.

Правило №2. Помните о цвете. Если вы собираетесь на очень официальное мероприятие, то тем темнее цвет следует выбирать.

Черный цвет — всегда самый безопасный вариант. Чем темнее цвет, тем более формальная обувь.

Черный - идеальный цвет обуви для официального мероприятия
Черный - идеальный цвет обуви для официального мероприятия / скриншот

"Однако есть еще один трюк, который связан с модой. Если вы хотите визуально удлинить свою обувь, ваши ноги, вам нужно выбрать обувь телесного цвета или цвета, который соответствует вашему тону кожи. Однако для официальных мероприятий это не вариант. Для официальных мероприятий всегда следует выбирать более тёмные оттенки", - рассказала эксперт по этикету.

Правило №3. Обувь на платформе - это не тот вид обуви, который подойдет для деловых официальных мероприятий.

Туфли на платформе уместны там, где вы не будете ходить по ровной поверхности, например, по траве или песку. Это может быть свадьба на пляже, пикник или вечеринка в саду.

Вместо обуви на платформе выбирайте туфли на шпильках или на блочном каблуке, который толще, массивнее, но он всегда выглядит элегантнее обуви на платформе.

Какой должна быть высота каблука?

Стоит помнить, что высота каблука может превратить обувь из элегантной в вульгарную.

"Я имею в виду, что если вы наденете 12-сантиметровый каблук на деловое официальное мероприятие, то вы никогда не будет выглядеть элегантно. Элегантной высотой каблука обычно считается от 5 до 7 сантиметров, но если вы более миниатюрны, то можете носить более высокие каблуки, например, от 7 до 8 сантиметров, возможно - 9 сантиметров. Но все, что выше, будет выглядеть совсем некрасиво, особенно если это обувь для дневного ношения", - подчеркнула Мусаева.

Продолжая тему каблуков, очень важно, чтобы ваша обувь не издавала никакого щелкающего и раздражающего звука во время ходьбы. Обычно это характерно для обуви низкого качества.

Правило №4. Обувь должна иметь безупречный вид. Если на ней есть пятно, отнесите её к сапожнику, Обязательно чистите стельки, ведь никогда не знаешь, когда и где тебя могут попросить снять обувь.

Также очень важно обращать внимание на запах обуви. Если у вас потеют ноги, то обязательно используй тальк, а затем присыпку, чтобы натереть ноги перед тем, как надеть обувь, или используй специальный спрей, чтобы предотвратить появление неприятных запахов.

Правило №5. Важно понимать, что существуют определённые виды обуви, которые не являются обувью.

"В этом году трендом стало то, что шлёпанцы стали частью повседневной одежды. Их носят даже с деловыми официальными нарядами и с более элегантными платьями. Для меня лично шлёпанцы - не обувь. Для меня шлёпанцы никогда не выглядели элегантно и никогда не будут выглядеть элегантно. Это обувь, которую нужно носить на пляже или возле бассейна. Когда я вижу кого-то в городе, идущего в шлёпанцах, это для меня неприемлемо", - сказала Мусаева.

Можно ли носить носки с босоножками по этикету

Важный вопрос: можно ли носить туфли с открытым носком и носки?

Носить носки с босоножками не уместно
Носить носки с босоножками не уместно / скриншот

"Я не думаю, что это уместно, я не думаю, что это выглядит элегантно. Правило всегда заключалось в том, что туфли с открытым носком или открытой пяткой никогда не следует носить с носками. Но я видела некоторые модные тенденции, когда люди носили сандалии с открытым носком с носками, и это было частью модного тренда. Я думаю, что вы можете носить носки с такой обувью, если хотите выглядеть модно или планируете устроить фотосессию. Но в целом, если вы хотите излучать элегантность, то носить обувь с открытым носком с носками не стоит", - считает эксперт по этикету.

Смотрите видео - Как носить обувь элегантно:

Ранее Главред писал, что первое впечатление - самое важное, ведь всем известна фраза "Встречают по одежке, а провожают по уму". Психологи утверждают, что в 85 случаях из 100 люди строят свое впечатление от первого знакомства с человеком по его внешнему виду. И изменить это впечатление в дальнейшем довольно трудно. Чтобы произвести приятное первое впечатление, нужно следовать определенным правилам. Детальнее читайте в материале: Как с первого взгляда произвести незабываемое впечатление: нюансы этикета.

Вам также может быть интересно:

О персоне: Джамила Мусаева

Джамила Мусаева - международный консультант по этикету, автор, предприниматель и мама двоих детей. Ведет канал на YouTube, на который подписаны более миллиона человек.

"Моя страсть — образование за пределами традиционной школьной среды. Вот почему я привнесла свой опыт на YouTube, стремясь предоставить вам бесценные знания и советы, которые выходят за рамки обычной школьной программы", - пишет Джамила в описании своего канала.

Девушка родом из Азербайджана и публикует видео на разнообразные темы: правила хорошего тона, саморазвитие, стиль жизни, уход за лицом и телом, азрбайджанская культура и традиции.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

женская обувь правила этикета этикет
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Россиян в Купянске нет: Генштаб сообщил о контрдиверсионной операции

Россиян в Купянске нет: Генштаб сообщил о контрдиверсионной операции

13:53Фронт
Дроны взорвали танкеры "теневого флота" РФ: СМИ об ударе по порту Приморск

Дроны взорвали танкеры "теневого флота" РФ: СМИ об ударе по порту Приморск

12:55Украина
После обстрела дронами: НАТО начало операцию "Восточный страж", что угрожает РФ

После обстрела дронами: НАТО начало операцию "Восточный страж", что угрожает РФ

12:40Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Когда закончится война в Украине: военный назвал сроки

Когда закончится война в Украине: военный назвал сроки

Гороскоп на завтра 14 сентября: Близнецам - неожиданный подарок, Стрельцам - боль

Гороскоп на завтра 14 сентября: Близнецам - неожиданный подарок, Стрельцам - боль

Тест на IQ: найдите 3 отличия в картинке с мальчиком на вокзале за 31 секунду

Тест на IQ: найдите 3 отличия в картинке с мальчиком на вокзале за 31 секунду

Китайский гороскоп на завтра 13 сентября: Обезьянам пора действовать, Змеям - тревога

Китайский гороскоп на завтра 13 сентября: Обезьянам пора действовать, Змеям - тревога

Забытые миром: заброшенные города-призраки Украины, где остановилось время

Забытые миром: заброшенные города-призраки Украины, где остановилось время

Последние новости

13:55

Раскрыта вся правда о "Мивине": что добавляют в вермишель и зачем

13:53

Россиян в Купянске нет: Генштаб сообщил о контрдиверсионной операции

13:50

Зарплаты учителей в Украине изменятся: как теперь увеличатся доплаты и премии

13:46

Путин "подставил" Лукашенко на фоне сделки Минска с Трампом: названа причинаВидео

13:06

"Шлёпанцы — это не обувь": пять жёстких правил обувного этикета

Подорожает хлеб и не только: Марчук рассказал, каких цен на продукты ждать до конца годаПодорожает хлеб и не только: Марчук рассказал, каких цен на продукты ждать до конца года
13:02

Россия в нищете, а Путин тратит сотни миллионов на исследования старения - СМИ

12:55

Дроны взорвали танкеры "теневого флота" РФ: СМИ об ударе по порту Приморск

12:52

Болезнь вынудила Киркорова принять меры по поводу детей - что случилось

12:40

После обстрела дронами: НАТО начало операцию "Восточный страж", что угрожает РФ

Реклама
12:35

Элтон Джон ошарашил поклонников видом из больничной палаты

12:12

Гороскоп Таро на завтра 14 сентября: Ракам - верить в себя, Рыбам - испытание

12:05

Идеальный вариант завтрака, обеда или ужина: рецепт полезного хачапури

11:57

Территориальные уступки Украины и завершение войны: в ЕС сделали важное заявление

11:52

Как правильно обрезать виноград, чтобы он плодоносил: простая схема для начинающихВидео

11:32

Украинцам в Польше ограничили помощь: кому перестанут выплачивать средства

11:31

Снова с бывшим мужем: Камалия шокировала воссоединением с Захуром

11:26

Сердечникам и гипертоникам стоит быть осторожными: Землю накрывает магнитная буря

10:40

На нем лица не было: экс-жена Розового призналась, как раскрыла измену на свадьбе

10:30

Изменили риторику: ISW оценили, что теперь говорят об обучениях "Запад-2025"

10:26

Как обрезать грушу, чтобы плоды были крупными и вкусными: пошаговое руководство

Реклама
10:00

Трамп пытается подготовиться к торгу с Путиным и оттянуть Лукашенко от России - Усов

09:57

Украинцев за рубежом могут призвать в армию в ЕС: объяснение юриста

09:21

Россия перебрасывает элитные войска в Донецкую область: аналитик назвал причину

09:16

Снова развевается сине-желтый: ВСУ освободили важное село на границе двух областей

09:02

Какие деревья могут обернуться бедой: что не стоит сажать возле дома

08:18

На Камчатке произошло мощное землетрясение: россияне бьют тревогу

08:10

Вот о чем на Аляске Путин договорился с Трампоммнение

07:34

"Война должна прекратиться": в США заявили, что готовы защищать территории НАТО

07:10

Где три различия между офисными работниками: только самые внимательные их заметят

06:10

У Запада есть два сценария, как остановить Путинамнение

05:45

К трем знакам зодиака деньги польются рекой: кто разбогатеет до конца сентября

05:13

Гороскоп на завтра 14 сентября: Близнецам - неожиданный подарок, Стрельцам - боль

04:30

Уникальное открытие: в NASA обнаружили явные признаки жизни на Марсе

04:02

Враг прорывается к ключевым городам Донетчины: аналитик объяснил замысел России

03:37

Что будет с ценами в Украине: эксперт сказал, нужно ли скупать гречку

03:30

Супертест на IQ: найдите 4 отличия на картинке с горами за 10 секунд

02:40

Начало нового уровня: четырех знаков зодиака ждет трансформация 13 сентября

01:45

Опора, источник силы и вдохновения: четыре самые семейные знака зодиака

01:18

Потеряете достаток и благополучие: что нельзя выносить из дома 13 сентября, приметы

00:33

В Украине создали 4-тонный дрон Bufalo: как его будут использовать

Реклама
12 сентября, пятница
23:43

Россияне внезапно прорвались в Купянск, применена коварная тактика - Deep StateВидео

23:21

Женщине запретили кормить голубей возле дома: в чем причина

22:18

В Украине могут выключать мобильную сеть во время тревоги: какая причина

22:17

На подходе 3 больших "котла": ВСУ удалось сделать невозможное

21:44

Забытые миром: заброшенные города-призраки Украины, где остановилось время

21:34

НАТО начинает новую военную операцию после атаки на Польшу

21:32

"Конечная остановка": Андрей Фединчик уволился из ВСУ и назвал причину

21:23

Российская наступательная операция на Сумы полностью сорвана, — Зеленский

21:17

Главный секрет наших бабушек: какой ингредиент сделает волосы густыми и длиннымиВидео

20:40

Сахара и рядом не стояла: где находится самое горячее место на Земле

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонПотапАлла ПугачеваСофия РотаруМаксим ГалкинОльга СумскаяНастя КаменскихФилипп Киркоров
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Культура
Как Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей Украины
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Рецепты
ЗакускиПростые блюдаСалатыЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять