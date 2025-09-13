"Шлёпанцы — это не обувь": пять жёстких правил обувного этикета

Ошибки в обувном этикете встречаются чаще, чем кажется: кто-то надевает сандалии с носками, а кто-то - приходит в кроссовках туда, где уместны только туфли.

Джамила Мусаева раскрыла нюансы обувного этикета / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Обувь — это не просто элемент гардероба, а важная деталь, которая может многое сказать о человеке. В деловой, повседневной или торжественной обстановке именно обувь часто формирует первое впечатление. Поэтому знание правил обувного этикета помогает не только выглядеть стильно, но и чувствовать себя уверенно в любой ситуации.

Международный консультант и автор книг по этикету Джамила Мусаева рассказала на своем Youtube-канале об обувном этикете. Эти пять правил необходимо учитывать при создании элегантной коллекции обуви.

Правило №1. Вы должны понимать, какую обувь надеть в зависимости от степени формальности мероприятия, на которое вы приглашены. Чем более официальное мероприятие, тем более закрытой должна быть обувь.

"И я хочу уточнить, что ваши пальцы ног и задняя часть пятки должны быть закрыты. Если это официальное мероприятие, скажем, мероприятие в стиле white tie или мероприятие в стиле black tie, то вам следует выбирать обувь, которая закрывает ваши пальцы ног, а также заднюю часть пятки. Следует избегать сандалей с ремешками или туфлей с открытым носком", - сказала Мусаева.

При этом обувь с открытым носком или пяткой уместна на коктейльном мероприятии или на летней вечеринке в саду.

Правило №2. Помните о цвете. Если вы собираетесь на очень официальное мероприятие, то тем темнее цвет следует выбирать.

Черный цвет — всегда самый безопасный вариант. Чем темнее цвет, тем более формальная обувь.

Черный - идеальный цвет обуви для официального мероприятия / скриншот

"Однако есть еще один трюк, который связан с модой. Если вы хотите визуально удлинить свою обувь, ваши ноги, вам нужно выбрать обувь телесного цвета или цвета, который соответствует вашему тону кожи. Однако для официальных мероприятий это не вариант. Для официальных мероприятий всегда следует выбирать более тёмные оттенки", - рассказала эксперт по этикету.

Правило №3. Обувь на платформе - это не тот вид обуви, который подойдет для деловых официальных мероприятий.

Туфли на платформе уместны там, где вы не будете ходить по ровной поверхности, например, по траве или песку. Это может быть свадьба на пляже, пикник или вечеринка в саду.

Вместо обуви на платформе выбирайте туфли на шпильках или на блочном каблуке, который толще, массивнее, но он всегда выглядит элегантнее обуви на платформе.

Какой должна быть высота каблука?

Стоит помнить, что высота каблука может превратить обувь из элегантной в вульгарную.

"Я имею в виду, что если вы наденете 12-сантиметровый каблук на деловое официальное мероприятие, то вы никогда не будет выглядеть элегантно. Элегантной высотой каблука обычно считается от 5 до 7 сантиметров, но если вы более миниатюрны, то можете носить более высокие каблуки, например, от 7 до 8 сантиметров, возможно - 9 сантиметров. Но все, что выше, будет выглядеть совсем некрасиво, особенно если это обувь для дневного ношения", - подчеркнула Мусаева.

Продолжая тему каблуков, очень важно, чтобы ваша обувь не издавала никакого щелкающего и раздражающего звука во время ходьбы. Обычно это характерно для обуви низкого качества.

Правило №4. Обувь должна иметь безупречный вид. Если на ней есть пятно, отнесите её к сапожнику, Обязательно чистите стельки, ведь никогда не знаешь, когда и где тебя могут попросить снять обувь.

Также очень важно обращать внимание на запах обуви. Если у вас потеют ноги, то обязательно используй тальк, а затем присыпку, чтобы натереть ноги перед тем, как надеть обувь, или используй специальный спрей, чтобы предотвратить появление неприятных запахов.

Правило №5. Важно понимать, что существуют определённые виды обуви, которые не являются обувью.

"В этом году трендом стало то, что шлёпанцы стали частью повседневной одежды. Их носят даже с деловыми официальными нарядами и с более элегантными платьями. Для меня лично шлёпанцы - не обувь. Для меня шлёпанцы никогда не выглядели элегантно и никогда не будут выглядеть элегантно. Это обувь, которую нужно носить на пляже или возле бассейна. Когда я вижу кого-то в городе, идущего в шлёпанцах, это для меня неприемлемо", - сказала Мусаева.

Можно ли носить носки с босоножками по этикету

Важный вопрос: можно ли носить туфли с открытым носком и носки?

Носить носки с босоножками не уместно / скриншот

"Я не думаю, что это уместно, я не думаю, что это выглядит элегантно. Правило всегда заключалось в том, что туфли с открытым носком или открытой пяткой никогда не следует носить с носками. Но я видела некоторые модные тенденции, когда люди носили сандалии с открытым носком с носками, и это было частью модного тренда. Я думаю, что вы можете носить носки с такой обувью, если хотите выглядеть модно или планируете устроить фотосессию. Но в целом, если вы хотите излучать элегантность, то носить обувь с открытым носком с носками не стоит", - считает эксперт по этикету.

Ранее Главред писал, что первое впечатление - самое важное, ведь всем известна фраза "Встречают по одежке, а провожают по уму". Психологи утверждают, что в 85 случаях из 100 люди строят свое впечатление от первого знакомства с человеком по его внешнему виду. И изменить это впечатление в дальнейшем довольно трудно. Чтобы произвести приятное первое впечатление, нужно следовать определенным правилам. Детальнее читайте в материале: Как с первого взгляда произвести незабываемое впечатление: нюансы этикета.

О персоне: Джамила Мусаева Джамила Мусаева - международный консультант по этикету, автор, предприниматель и мама двоих детей. Ведет канал на YouTube, на который подписаны более миллиона человек. "Моя страсть — образование за пределами традиционной школьной среды. Вот почему я привнесла свой опыт на YouTube, стремясь предоставить вам бесценные знания и советы, которые выходят за рамки обычной школьной программы", - пишет Джамила в описании своего канала. Девушка родом из Азербайджана и публикует видео на разнообразные темы: правила хорошего тона, саморазвитие, стиль жизни, уход за лицом и телом, азрбайджанская культура и традиции.

