Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Как отпугнуть пчел и ос без химии: простые лайфхаки для летнего пикника

Анна Ярославская
27 июня 2026, 09:08
google news Подпишитесь
на нас в Google
Некоторые хитрости помогут отпугнуть насекомых, не причиняя им вреда.
Пикник, пчелы
Названы восемь способов отпугнуть пчел и ос без вреда для насекомых / Коллаж: Главред, фото: pexels.com

Вы узнаете:

  • Как защитить еду на пикнике от насекомых
  • Какие запахи эффективно отпугивают ос
  • Зачем создавать отдельную зону для пчел

Летний отдых на свежем воздухе — это пикники, барбекю и семейные встречи. Но вместе с теплом появляются и незваные гости — пчелы и осы, которых привлекают сладкие напитки, фрукты и ароматная еда. К счастью, существуют простые способы, которые помогут сделать отдых комфортнее, не причиняя вреда этим важным насекомым-опылителям.

Эксперты поделились восемью эффективными советами, как отпугнуть пчел и ос и не допустить их появления на вашем празднике.

видео дня

Как отпугнуть пчел и ос

1. Накрывайте сладкие продукты и напитки.

В природе пчел привлекают нектар и пыльца. Однако сладкие напитки, десерты, соусы и фрукты на столе становятся для них еще более легкой добычей, пишет Martha Stewart.

Именно поэтому стоит держать кувшины с лимонадом, банки с вареньем, соусы и сладости закрытыми крышками или специальными защитными колпаками.

"Как только пчела-разведчица обнаружит источник сладкой пищи, она вернется в улей и сообщит о нем остальным. В результате к вашему столу могут прилететь уже десятки пчел", — предупредил Дэвид Берроуз, основатель некоммерческой организации, занимающейся спасением пчел и других опылителей.

2. Используйте защитные крышки для стаканов.

Чтобы насекомые не попадали в напитки, предложите гостям специальные многоразовые крышки для стаканов. Сегодня в продаже есть множество удобных и симпатичных вариантов.

3. Не оставляйте остатки еды на столе.

После того как гости поели, не откладывайте уборку. Остатки пищи быстро начинают привлекать пчел и ос.

"Если вы заметили насекомых, просто уберите источник, который их привлекает. Не пытайтесь их отгонять — во время поиска пищи они редко проявляют агрессию", — советует главный пчеловод компании Honey Truck Company Даниэль Брукс.

4. Держите мусор подальше от зоны отдыха.

Мусорный контейнер лучше поставить подальше от стола и обязательно использовать бак с плотно закрывающейся крышкой. Это значительно снизит вероятность появления насекомых рядом с гостями.

5. Используйте эфирные масла.

Какой запах ненавидят пчелы? Натуральными отпугивателями пчел считаются эфирные масла цитронеллы и мяты перечной. Их можно использовать в ароматических свечах, фонарях или диффузорах.

"Такие средства помогают отпугивать насекомых. А вечером, когда вместо пчел появляются комары и мошки, они будут не менее полезны", — отмечает эксперт по борьбе с вредителями Грег Маккендалл.

6. Убирайте опавшие фрукты.

Если на участке растут плодовые деревья, регулярно собирайте упавшие плоды. Подгнивая, они начинают источать сладкий аромат, который привлекает не только пчел, но и других насекомых.

Опавшие фрукты можно отправить в контейнер для органических отходов или использовать для компоста.

7. Создайте отдельную зону для пчел.

Если вы часто отдыхаете в саду, специалисты советуют сделать для опылителей отдельный уголок — подальше от места, где собираются люди.

Высадите там цветущие растения и поставьте неглубокую поилку с камешками, чтобы пчелы могли безопасно пить воду. Так насекомые будут чаще выбирать естественные источники пищи и влаги, а не ваш стол с напитками и десертами.

8. Используйте дым при приготовлении еды.

Во время приготовления барбекю или блюд на гриле дым естественным образом отпугивает пчел и других насекомых. Именно поэтому пчеловоды используют специальные дымари, чтобы успокоить пчел при работе с ульями.

По словам Берроуза, при необходимости можно воспользоваться и небольшим дымарем возле зоны отдыха, однако делать это следует осторожно и только на открытом воздухе.

Что делать с осами и шершнями

Если главной проблемой становятся осы или шершни, стоит помнить, что они могут быть более агрессивными, чем медоносные пчелы. При этом их так же привлекают сладкие напитки и остатки пищи.

В этом случае можно заранее установить специальные ловушки для ос, разместив их подальше от стола и мест, где отдыхают люди. Как отмечает энтомолог Боб Гилберт, делать это нужно до прихода гостей, чтобы ловушки успели привлечь насекомых.

Как писал Главред, В последнее время численность многих видов насекомых-опылителей сокращается из-за воздействия различных факторов, включая изменение климата, потерю среды обитания и широкое применение пестицидов. В конечном итоге это может привести к параллельному сокращению различных видов растений, угрожая даже продовольственной безопасности. В масштабе же одного сада или огорода сокращение числа насекомых может обернуться отсутствием урожая. Чтобы этого избежать, нужно знать, как привлечь опылителей. Читайте - Как привлечь опылителей в сад и огород: 10 неожиданных способов.

Вам также может быть интересно:

Об источнике: Martha Stewart

Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) - это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт.

На сайте MarthaStewart.com можно найти проверенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, легкие развлекательные советы, а также различные рекомендации по красоте.

Цель состоит в том, чтобы научить, вдохновить и предоставить идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым.

Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
пчелы
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
У РФ есть все для нового массированного удара: названы вероятные сроки обстрела

У РФ есть все для нового массированного удара: названы вероятные сроки обстрела

10:04Украина
"Фламинго" посетили Волгоград: под удар попал крупный завод, детали

"Фламинго" посетили Волгоград: под удар попал крупный завод, детали

08:10Мир
Атаки "Шахедов" уже не будут такими, как раньше: "Флеш" назвал главную причину

Атаки "Шахедов" уже не будут такими, как раньше: "Флеш" назвал главную причину

22:16Война
Реклама

Популярное

Ещё
Переводчики ломают голову: какие украинские слова невозможно перевести

Переводчики ломают голову: какие украинские слова невозможно перевести

Злата Огневич рассказала, как ей отказал Виталий Козловский

Злата Огневич рассказала, как ей отказал Виталий Козловский

Самый простой способ стерилизации банок: как подготовить тару без пара и кипятка

Самый простой способ стерилизации банок: как подготовить тару без пара и кипятка

Чего нельзя делать в День рождения: основные запреты и приметы этого праздника

Чего нельзя делать в День рождения: основные запреты и приметы этого праздника

Головоломка со спичками, в которой дети находят ответ быстрее взрослых

Головоломка со спичками, в которой дети находят ответ быстрее взрослых

Последние новости

10:04

У РФ есть все для нового массированного удара: названы вероятные сроки обстрела

10:01

"Выставляет злодеем": Питт в отчаянии сделал заявление про отношения с Джоли

09:34

Самые злопамятные: знаки зодиака, которые никогда не забывают обиды

09:08

Как отпугнуть пчел и ос без химии: простые лайфхаки для летнего пикника

09:03

После ударов по логистике: администрация Сальдо нервничает и может сбежать

Путину нечего предложить Трампу, Россия боится изменения настроений в США — РейтеровичПутину нечего предложить Трампу, Россия боится изменения настроений в США — Рейтерович
08:10

"Фламинго" посетили Волгоград: под удар попал крупный завод, деталиВидео

05:48

Гороскоп на завтра, 28 июня: Козерогам — волнения, Водолеям — счастье

04:35

Гороскоп на июль 2026: кому придут забытые деньги и почему закроются долги

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке купающихся обезьян за 15 с

Реклама
03:28

Даже хороший маринад не спасет: названо худшее мясо для шашлыка

03:03

Чего нельзя делать в День рождения: основные запреты и приметы этого праздника

02:00

Деньги сами будут идти в руки трех знаков зодиака: кому пророчат богатство

26 июня, пятница
23:25

"Закончится в 2026 году": украинцы массово делятся пророческими снами о войне

22:54

Самый простой способ стерилизации банок: как подготовить тару без пара и кипятка

22:50

Копия мама: дочь Бейонсе подловили на прогулке в ярком образе

22:25

Умер популярный украинский режиссер и продюсер

22:16

Атаки "Шахедов" уже не будут такими, как раньше: "Флеш" назвал главную причину

22:15

Польша не хочет принимать детей украинских военных на оздоровление - детали

21:19

"Ему сказала да": Наталка Денисенко сообщила о новом статусеВидео

21:07

Какие люди всегда достигают целей: месяцы рождения с большими амбициями

Реклама
20:58

Российские "ястребы" призывают Путина к ядерным ударам по Украине - Reuters

19:49

"Наступит переломный момент": Сырский назвал четыре главные задачи ВСУ в войне

19:48

"Худшее лето для РФ": Стерненко посоветовал россиянам поскорее бежать из Крыма

19:36

Усик отказался от всех чемпионских поясов и объявил о "last dance"Видео

19:21

У Брэда Питта раскрыли его планы на свадьбу

19:10

"Эффект Ормуза" исчез: как разблокировка танкеров лишила Кремль сверхприбылеймнение

18:44

Оккупанты находятся в пяти километрах от "ключа" обороны Славянска – СМИ

18:41

Время для дома и финансов: что принесет Тельцам июль 2026 года по гороскопу

18:34

Головоломка со спичками, в которой дети находят ответ быстрее взрослыхВидео

18:20

Без отца осталась маленькая девочка: погиб фиксер американского телеканала ABC

18:00

Угроза массированного удара: что задумали в Кремле и почему Киев в зоне риска

17:50

Вместо мусорного ведра: что полезного можно сделать из старой футболки

17:35

Служил с Путиным в КГБ и считался его преемником: умер экс-министр обороны РФ

17:19

Тука призвал Пышного подать в отставку из-за скандала с дипломом

17:08

Как охладить дом без кондиционера: хитрость итальянок легко повторить

16:36

Жизнь трёх знаков зодиака превратится в сказку — у кого начнётся золотая эра

16:29

Цены ударят по кошелькам украинцев: какие базовые продукты заметно подорожают

16:21

Окупанты массово вывозит детей из Крыма – СМИ

16:18

Злата Огневич рассказала, как ей отказал Виталий Козловский

16:14

Россияне лгали веками: когда на самом деле появился Херсон и как он называлсяВидео

Реклама
16:03

Украинец поймал речного монстра: гигантский сом поразил размерами

15:56

После выходных евро сильно подскочит, а доллар подешевеет - курс валют на 29 июня

15:40

Депутат разрешил: Софию Ротару пытаются обокрасть в России

15:18

Зачем 27 июня нужно избавиться от ненужных вещей: какой церковный праздник

15:18

Военные просят ГБР проверить законность списания Шабунина, который после "потери зрения" управляет автомобилем

15:14

Пока СБУ сжигает российские НПЗ, НАБУ собирает данные о сотрудниках Службы – это угроза нацбезопасности, – эксперт

15:14

Наши защитники вернулись домой: состоялся очередной обмен пленнымиФото

15:00

Мгновение до катастрофы: дождь из лавы внезапно обрушился на туристов

14:49

Как выбрать спелый и сладкий арбуз: 9 признаков, о которых знают не всеВидео

14:34

РФ ввела чрезвычайное положение в Крыму после атак: что произошло

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости ЛьвоваНовости СумНовости ДнепраНовости ЧеркассыНовости ТернополяНовости РовноНовости ЖитомираНовости ЗапорожьяНовости Одессы
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять