Как отпугнуть пчел и ос без химии: простые лайфхаки для летнего пикника

Некоторые хитрости помогут отпугнуть насекомых, не причиняя им вреда.

https://glavred.info/life/kak-otpugnut-pchel-i-os-bez-himii-prostye-layfhaki-dlya-letnego-piknika-10776047.html Ссылка скопирована

Названы восемь способов отпугнуть пчел и ос без вреда для насекомых / Коллаж: Главред, фото: pexels.com

Вы узнаете:

Как защитить еду на пикнике от насекомых

Какие запахи эффективно отпугивают ос

Зачем создавать отдельную зону для пчел

Летний отдых на свежем воздухе — это пикники, барбекю и семейные встречи. Но вместе с теплом появляются и незваные гости — пчелы и осы, которых привлекают сладкие напитки, фрукты и ароматная еда. К счастью, существуют простые способы, которые помогут сделать отдых комфортнее, не причиняя вреда этим важным насекомым-опылителям.

Эксперты поделились восемью эффективными советами, как отпугнуть пчел и ос и не допустить их появления на вашем празднике.

видео дня

Как отпугнуть пчел и ос

1. Накрывайте сладкие продукты и напитки.

В природе пчел привлекают нектар и пыльца. Однако сладкие напитки, десерты, соусы и фрукты на столе становятся для них еще более легкой добычей, пишет Martha Stewart.

Именно поэтому стоит держать кувшины с лимонадом, банки с вареньем, соусы и сладости закрытыми крышками или специальными защитными колпаками.

"Как только пчела-разведчица обнаружит источник сладкой пищи, она вернется в улей и сообщит о нем остальным. В результате к вашему столу могут прилететь уже десятки пчел", — предупредил Дэвид Берроуз, основатель некоммерческой организации, занимающейся спасением пчел и других опылителей.

2. Используйте защитные крышки для стаканов.

Чтобы насекомые не попадали в напитки, предложите гостям специальные многоразовые крышки для стаканов. Сегодня в продаже есть множество удобных и симпатичных вариантов.

3. Не оставляйте остатки еды на столе.

После того как гости поели, не откладывайте уборку. Остатки пищи быстро начинают привлекать пчел и ос.

"Если вы заметили насекомых, просто уберите источник, который их привлекает. Не пытайтесь их отгонять — во время поиска пищи они редко проявляют агрессию", — советует главный пчеловод компании Honey Truck Company Даниэль Брукс.

4. Держите мусор подальше от зоны отдыха.

Мусорный контейнер лучше поставить подальше от стола и обязательно использовать бак с плотно закрывающейся крышкой. Это значительно снизит вероятность появления насекомых рядом с гостями.

5. Используйте эфирные масла.

Какой запах ненавидят пчелы? Натуральными отпугивателями пчел считаются эфирные масла цитронеллы и мяты перечной. Их можно использовать в ароматических свечах, фонарях или диффузорах.

"Такие средства помогают отпугивать насекомых. А вечером, когда вместо пчел появляются комары и мошки, они будут не менее полезны", — отмечает эксперт по борьбе с вредителями Грег Маккендалл.

6. Убирайте опавшие фрукты.

Если на участке растут плодовые деревья, регулярно собирайте упавшие плоды. Подгнивая, они начинают источать сладкий аромат, который привлекает не только пчел, но и других насекомых.

Опавшие фрукты можно отправить в контейнер для органических отходов или использовать для компоста.

7. Создайте отдельную зону для пчел.

Если вы часто отдыхаете в саду, специалисты советуют сделать для опылителей отдельный уголок — подальше от места, где собираются люди.

Высадите там цветущие растения и поставьте неглубокую поилку с камешками, чтобы пчелы могли безопасно пить воду. Так насекомые будут чаще выбирать естественные источники пищи и влаги, а не ваш стол с напитками и десертами.

8. Используйте дым при приготовлении еды.

Во время приготовления барбекю или блюд на гриле дым естественным образом отпугивает пчел и других насекомых. Именно поэтому пчеловоды используют специальные дымари, чтобы успокоить пчел при работе с ульями.

По словам Берроуза, при необходимости можно воспользоваться и небольшим дымарем возле зоны отдыха, однако делать это следует осторожно и только на открытом воздухе.

Что делать с осами и шершнями

Если главной проблемой становятся осы или шершни, стоит помнить, что они могут быть более агрессивными, чем медоносные пчелы. При этом их так же привлекают сладкие напитки и остатки пищи.

В этом случае можно заранее установить специальные ловушки для ос, разместив их подальше от стола и мест, где отдыхают люди. Как отмечает энтомолог Боб Гилберт, делать это нужно до прихода гостей, чтобы ловушки успели привлечь насекомых.

Как писал Главред, В последнее время численность многих видов насекомых-опылителей сокращается из-за воздействия различных факторов, включая изменение климата, потерю среды обитания и широкое применение пестицидов. В конечном итоге это может привести к параллельному сокращению различных видов растений, угрожая даже продовольственной безопасности. В масштабе же одного сада или огорода сокращение числа насекомых может обернуться отсутствием урожая. Чтобы этого избежать, нужно знать, как привлечь опылителей. Читайте - Как привлечь опылителей в сад и огород: 10 неожиданных способов.

Вам также может быть интересно:

Об источнике: Martha Stewart Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) - это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт. На сайте MarthaStewart.com можно найти проверенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, легкие развлекательные советы, а также различные рекомендации по красоте. Цель состоит в том, чтобы научить, вдохновить и предоставить идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым. Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред