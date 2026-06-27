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Какой рис лучше покупать - белый или коричневый: разница огромна

Мария Николишин
27 июня 2026, 11:46
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Белый и коричневый рис отличаются не только цветом.
Какой рис лучше покупать - белый или коричневый: разница огромна
Сравнение белого и коричневого риса / коллаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Чем отличаются белый и коричневый рис
  • Какой рис содержит больше витаминов и минералов

Рис является ключевой частью рациона питания во всем мире. Он может служить основой для многих блюд, его легко приготовить, а также эту крупу можно найти в любом магазине. Однако рис бывает разным, и не все понимают, какой из них считается лучшим.

Главред решил разобраться, чем отличается белый рис от коричневого.

видео дня

В чем разница между белым и коричневым рисом

Рис бывает разных видов и сортов, но самыми популярными являются именно белый и коричневый. Что важно, они отличаются не только цветом, пишет express.co.uk.

В частности, белый рис обычно требует меньше времени на приготовление, ведь он прошел обработку для удаления отрубей. Он также имеет более мягкую текстуру.

В то же время коричневый рис классифицируется как цельнозерновой, то есть он сохраняет все компоненты зерна, включая волокнистые отруби.

Какие преимущества имеет коричневый рис

Хотя оба вида риса могут быть частью здорового рациона, коричневый обладает большей пищевой ценностью. Он содержит больше клетчатки, магния, калия, железа и некоторых витаминов группы В.

Какой рис лучше покупать - белый или коричневый: разница огромна
Как правильно варить крупы / Инфографика: Главред

Что стоит знать о белом рисе

По словам экспертов, белый рис более щадяще воздействует на пищеварительную систему и требует меньше времени на приготовление. Он также содержит примерно такое же количество калорий, как и коричневый рис.

Как выбрать рис для здорового питания – видео:

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Об источнике: Express.co.uk

Express.co.uk — это британский новостной сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

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