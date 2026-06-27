Этикет в такси: как вести себя с водителем, чтобы поездка не стала стрессом

Эксперты объяснили, должен ли пассажир поддерживать долгую беседу с водителем такси.

https://glavred.info/life/etiket-v-taksi-kak-vesti-sebya-s-voditelem-chtoby-poezdka-ne-stala-stressom-10776092.html Ссылка скопирована

Этикет в такси: правила, которые сделают поездку комфортной / Коллаж: Главред, фото: pexels.com

Вы узнаете:

Должен ли пассажир поддерживать долгую беседу в пути

Как мягко отказать водителю в общении без грубости

Какие темы по телефону запрещено обсуждать в салоне

Поездка в такси — привычная часть современных путешествий и повседневной жизни. Но даже в короткой дороге возникает вопрос: как правильно вести себя с водителем — поддерживать разговор, оставаться вежливо-нейтральным или полностью погрузиться в свои дела? Эти нюансы этикета часто становятся причиной неловких ситуаций и сомнений у пассажиров.

Джеки Вернон-Томпсон — сертифицированный эксперт по этикету, основатель и владелица школы From the Inside-Out School of Etiquette в Санрайзе, штат Флорида, США — и национальный эксперт по этикету и основатель Школы протокола Техаса Дайан Готтсман рассказали изданию Southern Living, невежливо ли не разговаривать в такси.

видео дня

Можно ли разговаривать с водителем во время поездки?

Оба эксперта сходятся во мнении: вести долгую беседу во время поездки не обязательно, однако поприветствовать водителя — это базовое правило вежливости. Дальнейший уровень общения зависит только от вас.

По словам Дайан Готтсман, такую ситуацию можно сравнить с короткими разговорами в общественных местах, например в лифте.

"Важно уметь "считывать обстановку. Многие водители готовы к общению, но степень разговорчивости у всех разная. Насколько активно вы будете общаться — зависит только от вашего желания", — объяснила она.

Джеки Вернон-Томпсон соглашается с этим, но добавляет, что стоит обменяться хотя бы парой дружелюбных фраз.

"Короткий вежливый разговор показывает: я вас вижу и ценю вашу работу", — отметила эксперт.

Специалисты по этикету также советуют обращаться к водителю по имени — это простой способ проявить уважение и подчеркнуть, что он тоже важен.

Что делать, если вы не хотите разговаривать, а водитель — наоборот?

По словам экспертов, нет ничего невежливого в том, чтобы заняться своими делами в поездке — читать, работать или листать телефон. Однако полностью игнорировать водителя, если он пытается завести разговор, не стоит.

"Можно вежливо сказать: "Извините, мне нужно поработать с почтой перед встречей"", — посоветовала Готтсман.

Главное — сохранять дружелюбный тон.

То же самое касается и чтения книги: достаточно мягко обозначить, что вы погружены в занятие, и водитель, скорее всего, поймёт намёк.

Можно ли разговаривать по телефону в машине?

Короткий ответ — да, можно. Однако есть важные нюансы.

Оба эксперта отмечают, что разговоров по громкой связи лучше избегать. Также не стоит обсуждать слишком личные темы или использовать нецензурную лексику — это может поставить водителя в неловкое положение.

"Вежливость предполагает уважение к общему пространству. Важно следить за громкостью, словами и темой разговора, чтобы поездка оставалась комфортной для всех", — подчёркнула Вернон-Томпсон.

Где по этикету должна сидеть девушка в такси

Как писал Главред, почетным считается место по диагонали от водителя.

Таким образом, если вы едете вдвоем, то девушке предлагают сесть на второй ряд справа. Мужчина должен сесть во второй ряд слева.

Садиться в такси на переднее пассажирское кресло, при наличии свободного места сзади, является признаком дурного тона.

Детальнее о правилах этикета в такси читайте в материале: Где по этикету должна сидеть девушка в такси - сзади или рядом с водителем.

Также мы писали о правилах поведения в общественном транспорте.

Вам также может быть интересно:

Об источнике: Southern Living Southern Living - это американское издание, ориентированное на аудиторию из южных штатов. Он посвящен стилю жизни, кулинарии, домашнему декору, садоводству, путешествиям и истории Юга США. В журнале Southern Living есть такие рубрики: кулинарные разделы, посвященные южной кухне и кулинарным традициям;

архитектурные и ландшафтные проекты для домов и садов в южном стиле;

статьи о традициях, истории, достопримечательностях и путешествиях по югу США;

советы и идеи по оформлению интерьера и экстерьера в южном стиле;

практические советы и вдохновение для создания красивых садов.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред