Как есть пиццу по этикету - ножом и вилкой или руками

Пицца считается одним из самых популярных блюд в мире. Правила этикета распространяются и на употребление этого итальянского гастрономического изыска, и неважно, где вы находитесь - в уютном кафе, изысканном ресторане или дома с друзьями. Как есть пиццу по этикету, рассказала эксперт в этих вопросах Наталья Миронюк.
Как правильно есть пиццу - руками или вилкой
Если вы заказали блюдо домой или на вечеринку в офис, и оно уже порезано на небольшие удобные части, только в этом случае пиццу можно есть руками.
Кусочек пиццы следует брать при помощи бумажной салфетки, есть голыми руками считается неприличным.
Как есть пиццу с соблюдением этикета - три способа
1. Если основа хрустящая и плотная, сворачиваете пиццу пополам вдоль кусочка. Так вы удержите вес начинки и сыра. Откусывать нужно, начиная с острого кончика. Это самый демократичный способ, которым пользуются и в Италии, и в Америке, и в Украине.
2. Если основа мягкая, можно сложить пополам и поперек кусочка пиццы. Таким образом удобно удержать сыр на месте.
В этом случае кусайте с любой стороны. Следите, чтобы начинка не испачкала вашу одежду.
3. Пиццу можно есть вилкой и ножом.
Придерживаем кусочек вилкой и отрезаем ножом понемногу. Начинать нужно с острого уголка и двигаться к бортику. Каждый кусочек накалываем вилкой и наслаждаемся вкусом.
Если вам придется есть пиццу в Италии или в Америке, посмотрите, как там едят это традиционное блюдо. Например, сицилийскую пиццу (это "пицца на сковороде") с толстой начинкой стоит есть только столовыми приборами.
Кто такая Наталья Миронюк
Наталья Миронюк - основательница школы этикета для взрослых и детей, методист Лычаковского дома детского и юношеского творчества во городе Львов.
Была редактором, режиссером и ведущей на телевидении.
Нужно ли есть бортики пиццы
Традиция не есть корочку пиццы осталась с давних времен. Когда-то крестьяне грязными руками держались за краешек хлеба, поэтому его не доедали.
Теперь мы моем руки часто, поэтому можем себе позволить доедать и бортик пиццы.
Таким образом, есть или не есть корочку - решайте сами. Все зависит от толщины и твердости теста и от того, насколько вы голодны.
Смотрите видео - Как есть пиццу с соблюдением этикета:
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Что такое этикет
Термин "этикет" имеет французские корни (étiquette — этикетка, надпись).
По сути это свод норм и правил поведения человека в обществе, нормы тактичности и вежливости.
Знание или незнание этикета свидетельствует об общем культурном уровне, воспитанноссти и образованности человека и об отношении его к себе и окружающим.
Виды этикета:
- государственный (придворный);
- дипломатический;
- воинский;
- религиозный;
- общегражданский.
Общегражданский этикет имеет несколько подвидов: деловой, светский, столовый, обрядовый и др. Столовый этикет является одним из важнейших.
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