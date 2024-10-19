Как есть пиццу по этикету - ножом и вилкой или руками

Есть один вид пиццы, которую можно есть только с помощью столовых приборов.

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Как правильно есть пиццу - руками или вилкой / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Пицца считается одним из самых популярных блюд в мире. Правила этикета распространяются и на употребление этого итальянского гастрономического изыска, и неважно, где вы находитесь - в уютном кафе, изысканном ресторане или дома с друзьями. Как есть пиццу по этикету, рассказала эксперт в этих вопросах Наталья Миронюк.

Как правильно есть пиццу - руками или вилкой

Если вы заказали блюдо домой или на вечеринку в офис, и оно уже порезано на небольшие удобные части, только в этом случае пиццу можно есть руками.

Кусочек пиццы следует брать при помощи бумажной салфетки, есть голыми руками считается неприличным.

Как есть пиццу с соблюдением этикета - три способа

1. Если основа хрустящая и плотная, сворачиваете пиццу пополам вдоль кусочка. Так вы удержите вес начинки и сыра. Откусывать нужно, начиная с острого кончика. Это самый демократичный способ, которым пользуются и в Италии, и в Америке, и в Украине.

2. Если основа мягкая, можно сложить пополам и поперек кусочка пиццы. Таким образом удобно удержать сыр на месте.

В этом случае кусайте с любой стороны. Следите, чтобы начинка не испачкала вашу одежду.

3. Пиццу можно есть вилкой и ножом.

Придерживаем кусочек вилкой и отрезаем ножом понемногу. Начинать нужно с острого уголка и двигаться к бортику. Каждый кусочек накалываем вилкой и наслаждаемся вкусом.

Если вам придется есть пиццу в Италии или в Америке, посмотрите, как там едят это традиционное блюдо. Например, сицилийскую пиццу (это "пицца на сковороде") с толстой начинкой стоит есть только столовыми приборами.

Кто такая Наталья Миронюк Наталья Миронюк - основательница школы этикета для взрослых и детей, методист Лычаковского дома детского и юношеского творчества во городе Львов. Была редактором, режиссером и ведущей на телевидении.

Нужно ли есть бортики пиццы

Традиция не есть корочку пиццы осталась с давних времен. Когда-то крестьяне грязными руками держались за краешек хлеба, поэтому его не доедали.

Теперь мы моем руки часто, поэтому можем себе позволить доедать и бортик пиццы.

Таким образом, есть или не есть корочку - решайте сами. Все зависит от толщины и твердости теста и от того, насколько вы голодны.

Смотрите видео - Как есть пиццу с соблюдением этикета:

Ранее Главред писал, как правильно пользоваться зонтом по правилам этикета.

Что такое этикет Термин "этикет" имеет французские корни (étiquette — этикетка, надпись). По сути это свод норм и правил поведения человека в обществе, нормы тактичности и вежливости. Знание или незнание этикета свидетельствует об общем культурном уровне, воспитанноссти и образованности человека и об отношении его к себе и окружающим. Виды этикета: государственный (придворный);

дипломатический;

воинский;

религиозный;

общегражданский. Общегражданский этикет имеет несколько подвидов: деловой, светский, столовый, обрядовый и др. Столовый этикет является одним из важнейших.

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