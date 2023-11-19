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Талия поблагодарит: "ленивый" рецепт пиццы без теста за 10 минут

Яна Ставская
19 ноября 2023, 13:51
Как приготовить ленивую пиццу из буханки на сковороде? Узнавайте на Главреде.
Талия поблагодарит: 'ленивый' рецепт пиццы без теста за 10 минут
Мини-пицца на сковороде - очень вкусное решение, когда не хватает времени на кухню / Коллаж Главреда. Фото: milkalliance.com.ua, pixabay.com

Иногда на "серьезные" блюда просто нет времени, но поесть чего-то вкусненького все равно хочется. В таком случае пицца без теста станет лучшим вариантом, когда вы не хотите терять лишнее время на кухне. Готовится блюдо всего 10 минут.

Существует несколько вариантов самого простого рецепта пиццы. Один - на "хлебной" основе, другой - диетичнее - на основе кабачков и других овощей.

Пицца без замешивания теста - пошаговый рецепт для диеты

Стоит заметить, что пиццу без теста стоит запекать в духовке. Из мяса здесь - лишь курятина.

Вам понадобится:

  • савойская капуста;
  • кабачки;
  • грибы;
  • куриный фарш;
  • яйца;
  • сыр;
  • соль перец, другие приправы по вкусу.

Смешайте куриный фарш с яйцом, солью, перцем и другими приправами. Полученную смесь разместите тонким слоем в емкости для запекания.

Добавьте "начинку" из савойской капусты, кабачков, нарезанные кружочками.

Порезанные грибы перемешайте с сыром, яйцом и приправами.

Запекайте, пока пицца не станет золотистой.

Мини-пицца с хлебом на сковороде - смотрите видео:

Быстрая пицца для сковороды - готовим за 10 минут

Мини-пицца на сковороде - одно из самых популярных блюд. В этом рецепте не надо тратить дополнительное время на замешивание теста - пригодится батон или любой другой хлеб (по вкусу).

Вам понадобится:

  • уже готовое слоеное тесто или хлеб / батон;
  • томатный соус;
  • сыр (по вашему желанию - моцарелла, пармезан, твердый или плавленый);
  • нарезанные помидоры, ветчина грибы, оливки, базилик - для начинки;
  • растительное масло.

Раскатайте тесто или нарежьте батон ломами. Разогрейте сковороду, обжарьте начинку.

Распределите томатный соус на хлебе / тесте, легко прожарьте на сковороде. Затем добавьте уже зажаренную начинку и посыпьте сыром.

Снова переместите пиццу на сковороду и накройте крышкой (чтобы тесто / хлеб немного "пропахлись" начинкой). Сыр расплавится, а тесто / хлеб зажарятся.

Подавайте пиццу горячей.

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