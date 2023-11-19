Талия поблагодарит: 'ленивый' рецепт пиццы без теста за 10 минут

Как приготовить ленивую пиццу из буханки на сковороде? Узнавайте на Главреде.

https://glavred.info/life/taliya-podyakuye-liniviy-recept-pici-bez-tista-za-10-hvilin-10518163.html Ссылка скопирована

Мини-пицца на сковороде - очень вкусное решение, когда не хватает времени на кухню / Коллаж Главреда. Фото: milkalliance.com.ua, pixabay.com

Иногда на "серьезные" блюда просто нет времени, но поесть чего-то вкусненького все равно хочется. В таком случае пицца без теста станет лучшим вариантом, когда вы не хотите терять лишнее время на кухне. Готовится блюдо всего 10 минут.

Существует несколько вариантов самого простого рецепта пиццы. Один - на "хлебной" основе, другой - диетичнее - на основе кабачков и других овощей.

Пицца без замешивания теста - пошаговый рецепт для диеты

Стоит заметить, что пиццу без теста стоит запекать в духовке. Из мяса здесь - лишь курятина.

Вам понадобится:

савойская капуста;

кабачки;

грибы;

куриный фарш;

яйца;

сыр;

соль перец, другие приправы по вкусу.

Смешайте куриный фарш с яйцом, солью, перцем и другими приправами. Полученную смесь разместите тонким слоем в емкости для запекания.

Добавьте "начинку" из савойской капусты, кабачков, нарезанные кружочками.

Порезанные грибы перемешайте с сыром, яйцом и приправами.

Запекайте, пока пицца не станет золотистой.

Мини-пицца с хлебом на сковороде - смотрите видео:

Быстрая пицца для сковороды - готовим за 10 минут

Мини-пицца на сковороде - одно из самых популярных блюд. В этом рецепте не надо тратить дополнительное время на замешивание теста - пригодится батон или любой другой хлеб (по вкусу).

Вам понадобится:

уже готовое слоеное тесто или хлеб / батон;

томатный соус;

сыр (по вашему желанию - моцарелла, пармезан, твердый или плавленый);

нарезанные помидоры, ветчина грибы, оливки, базилик - для начинки;

растительное масло.

Раскатайте тесто или нарежьте батон ломами. Разогрейте сковороду, обжарьте начинку.

Распределите томатный соус на хлебе / тесте, легко прожарьте на сковороде. Затем добавьте уже зажаренную начинку и посыпьте сыром.

Снова переместите пиццу на сковороду и накройте крышкой (чтобы тесто / хлеб немного "пропахлись" начинкой). Сыр расплавится, а тесто / хлеб зажарятся.

Подавайте пиццу горячей.

Вас также могут заинтересовать другие рецепты:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.