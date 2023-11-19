Талия поблагодарит: 'ленивый' рецепт пиццы без теста за 10 минут

Иногда на "серьезные" блюда просто нет времени, но поесть чего-то вкусненького все равно хочется. В таком случае пицца без теста станет лучшим вариантом, когда вы не хотите терять лишнее время на кухне. Готовится блюдо всего 10 минут.
Существует несколько вариантов самого простого рецепта пиццы. Один - на "хлебной" основе, другой - диетичнее - на основе кабачков и других овощей.
Пицца без замешивания теста - пошаговый рецепт для диеты
Стоит заметить, что пиццу без теста стоит запекать в духовке. Из мяса здесь - лишь курятина.
Вам понадобится:
- савойская капуста;
- кабачки;
- грибы;
- куриный фарш;
- яйца;
- сыр;
- соль перец, другие приправы по вкусу.
Смешайте куриный фарш с яйцом, солью, перцем и другими приправами. Полученную смесь разместите тонким слоем в емкости для запекания.
Добавьте "начинку" из савойской капусты, кабачков, нарезанные кружочками.
Порезанные грибы перемешайте с сыром, яйцом и приправами.
Запекайте, пока пицца не станет золотистой.
Мини-пицца с хлебом на сковороде - смотрите видео:
Быстрая пицца для сковороды - готовим за 10 минут
Мини-пицца на сковороде - одно из самых популярных блюд. В этом рецепте не надо тратить дополнительное время на замешивание теста - пригодится батон или любой другой хлеб (по вкусу).
Вам понадобится:
- уже готовое слоеное тесто или хлеб / батон;
- томатный соус;
- сыр (по вашему желанию - моцарелла, пармезан, твердый или плавленый);
- нарезанные помидоры, ветчина грибы, оливки, базилик - для начинки;
- растительное масло.
Раскатайте тесто или нарежьте батон ломами. Разогрейте сковороду, обжарьте начинку.
Распределите томатный соус на хлебе / тесте, легко прожарьте на сковороде. Затем добавьте уже зажаренную начинку и посыпьте сыром.
Снова переместите пиццу на сковороду и накройте крышкой (чтобы тесто / хлеб немного "пропахлись" начинкой). Сыр расплавится, а тесто / хлеб зажарятся.
Подавайте пиццу горячей.
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