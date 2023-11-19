Весь год будет счастье и деньги: какие 3 блюда нужно приготовить на Новый год 2024 - рецепты

Новый год 2024 вот-вот наступит. Покровитель нового года будет - Дракон. Это животное любит роскошь, праздничную атмосферу и удачу. Чтобы задобрить Зеленого Дракона, нужно правильно приготовить меню на Новый год 2024.
Сегодня расскажем, какие 3 блюда должны быть обязательно на Новый год 2024, чтобы счастье, удача и деньги всегда были в вашем доме.
А еще, эксперты советуют, чтобы в доме весь год были деньги, под тарелку на праздничном столе каждому в новогоднюю ночь положить нужно несколько монет или купюр.
Какие рецепты можно готовить на Новый год 2024:
- Свежие фрукты
- Морепродукты
- Красная рыба, икра
- Нежная телятина, индейка, утка
- Зелень
- Овощи
- Легкие закуски
Салат с красной рыбой без майонеза на Новый год 2024 - рецепт
Вам понадобится:
- Красная рыба слабосоленная - 250 гр
- Яйца - 5 шт
- Огурец свежий - 1 шт
- Укроп
- Зеленый лук
- Густая сметана - 4 столовых ложки
- Творожный сыр - 4 столовых ложки
- Горчица - 1 чайная ложка
- Чеснок - 1 зубчик (по вкусу)
- Лимон
- Соленый огурец - 1 шт
Яйца отварить вкрутую, остудить и почистить. Яйца нарезаем кубиками и отправляем в салатник.
Далее помыть и порезать кубиками огурец. Также порезать кусочками лосось или форель.
Мелко порубить укроп и петрушку.
В блендер добавить 1 соленый огурец, 1 зубчик чеснока, 4 столовых ложки сметаны и творожного сыра.
Выдавить сок лимона и добавить горчицу.
Приготовить в блендере заправку. Вылить заправку в салат на Новый год 2024, посолить по вкусу, хорошо перемешать.
В красивое блюдо уложить кольцо кулинарное, переложить салат и подавать к столу.
Закуска из крабовых палочек на Новый год 2024 - рецепт
Вам понадобится:
- Крабовые палочки - 100 гр
- Чеснок - 1 зубчик
- Майонез - 1 столовая ложка
- Плавленый сыр - 1 шт
- Томаты черри - 6 шт
- Тарталетки
- Зелень
В блендере смешать крабовые палочки, чеснок, плавленый сырок и 1 столовую ложку майонеза.
Перебить нашу массу до однородного состояния.
Помидоры черри помыть, порезать на четвертинки.
В тарталетки красиво выложить крабовую намазку, украсить четвертинкой томата и веточкой укропа.
Красивая и очень вкусная закуска из крабовых палочек в тарталетках точно обрадует Дракона.
Очень вкусная закуска рулетик на Новый год 2024 - рецепт
Вам понадобится:
- Яйца - 3 шт
- Молоко - 3 столовых ложки
- Рыба красная соленая - 120 гр
- Огурец -1 шт
- Сливочный сыр - 70 гр
- Красная икра - 250 гр
- Соль
Яйца разбить в глубокую тарелку, взбить вилкой или венчиком, посолить, добавить 3 столовых ложки молока.
Разогреть сковороду, смазать сливочным маслом, обжариваем блинчики с двух сторон до золотистости.
Даем блинчикам немного остыть и готовим начинку.
Огурец помыть, отрезать попки и порезать тонкими слайсами.
Кусочек красной рыбы нарезаем толщиной в 1 см.
Сливочный сыр выложить в кулинарный мешок. На блинчик выложить кусочек красной рыбы, кусочек огурца и добавить красиво полоской сливочный сыр.
Свернуть рулетик на Новый год с красной рыбой и порезать порционно.
Выложить красиво на тарелку и украсить красной икрой.
Смотрите видео, как готовить вкусную закуску на Новый год 2024 рецепт:
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