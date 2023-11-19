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Весь год будет счастье и деньги: какие 3 блюда нужно приготовить на Новый год 2024 - рецепты

Мария Тупик
19 ноября 2023, 13:21
Готовим вкуснейшие рецепты на Новый год 2024, которые точно оценит Зеленый Дракон.
Время приготоления Время приготовления: 15 минут
Время на подготовку Время на подготовку: 5 минут
Порции Порции 8-10 порции
Кухня Кухня Интернациональная
Меню на Новый год 2024 рецепты самые лучшие
Меню на Новый год 2024 рецепты самые лучшие / Коллаж Главред, фото goodfon.com

Новый год 2024 вот-вот наступит. Покровитель нового года будет - Дракон. Это животное любит роскошь, праздничную атмосферу и удачу. Чтобы задобрить Зеленого Дракона, нужно правильно приготовить меню на Новый год 2024.

Сегодня расскажем, какие 3 блюда должны быть обязательно на Новый год 2024, чтобы счастье, удача и деньги всегда были в вашем доме.

А еще, эксперты советуют, чтобы в доме весь год были деньги, под тарелку на праздничном столе каждому в новогоднюю ночь положить нужно несколько монет или купюр.

Какие рецепты можно готовить на Новый год 2024:

  • Свежие фрукты
  • Морепродукты
  • Красная рыба, икра
  • Нежная телятина, индейка, утка
  • Зелень
  • Овощи
  • Легкие закуски

Салат с красной рыбой без майонеза на Новый год 2024 - рецепт

Салат на Новый год 2024, который привлечет удачу - рецепт
Салат на Новый год 2024, который привлечет удачу - рецепт / скриншот с youtube

Вам понадобится:

  • Красная рыба слабосоленная - 250 гр
  • Яйца - 5 шт
  • Огурец свежий - 1 шт
  • Укроп
  • Зеленый лук
  • Густая сметана - 4 столовых ложки
  • Творожный сыр - 4 столовых ложки
  • Горчица - 1 чайная ложка
  • Чеснок - 1 зубчик (по вкусу)
  • Лимон
  • Соленый огурец - 1 шт

Яйца отварить вкрутую, остудить и почистить. Яйца нарезаем кубиками и отправляем в салатник.

Далее помыть и порезать кубиками огурец. Также порезать кусочками лосось или форель.

Мелко порубить укроп и петрушку.

В блендер добавить 1 соленый огурец, 1 зубчик чеснока, 4 столовых ложки сметаны и творожного сыра.

Выдавить сок лимона и добавить горчицу.

Приготовить в блендере заправку. Вылить заправку в салат на Новый год 2024, посолить по вкусу, хорошо перемешать.

В красивое блюдо уложить кольцо кулинарное, переложить салат и подавать к столу.

Закуска из крабовых палочек на Новый год 2024 - рецепт

Самая простая закуска на Новый год 2024 из крабовых палочек рецепт
Самая простая закуска на Новый год 2024 из крабовых палочек рецепт / скриншот с youtube

Вам понадобится:

  • Крабовые палочки - 100 гр
  • Чеснок - 1 зубчик
  • Майонез - 1 столовая ложка
  • Плавленый сыр - 1 шт
  • Томаты черри - 6 шт
  • Тарталетки
  • Зелень

В блендере смешать крабовые палочки, чеснок, плавленый сырок и 1 столовую ложку майонеза.

Перебить нашу массу до однородного состояния.

Помидоры черри помыть, порезать на четвертинки.

В тарталетки красиво выложить крабовую намазку, украсить четвертинкой томата и веточкой укропа.

Красивая и очень вкусная закуска из крабовых палочек в тарталетках точно обрадует Дракона.

Очень вкусная закуска рулетик на Новый год 2024 - рецепт

Быстрая закуска с красной рыбой на Новый год 2024 рецепт
Быстрая закуска с красной рыбой на Новый год 2024 рецепт / скриншот с youtube

Вам понадобится:

  • Яйца - 3 шт
  • Молоко - 3 столовых ложки
  • Рыба красная соленая - 120 гр
  • Огурец -1 шт
  • Сливочный сыр - 70 гр
  • Красная икра - 250 гр
  • Соль

Яйца разбить в глубокую тарелку, взбить вилкой или венчиком, посолить, добавить 3 столовых ложки молока.

Разогреть сковороду, смазать сливочным маслом, обжариваем блинчики с двух сторон до золотистости.

Даем блинчикам немного остыть и готовим начинку.

Огурец помыть, отрезать попки и порезать тонкими слайсами.

Кусочек красной рыбы нарезаем толщиной в 1 см.

Сливочный сыр выложить в кулинарный мешок. На блинчик выложить кусочек красной рыбы, кусочек огурца и добавить красиво полоской сливочный сыр.

Свернуть рулетик на Новый год с красной рыбой и порезать порционно.

Выложить красиво на тарелку и украсить красной икрой.

Смотрите видео, как готовить вкусную закуску на Новый год 2024 рецепт:

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