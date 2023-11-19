Весь год будет счастье и деньги: какие 3 блюда нужно приготовить на Новый год 2024 - рецепты

Готовим вкуснейшие рецепты на Новый год 2024, которые точно оценит Зеленый Дракон.

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Меню на Новый год 2024 рецепты самые лучшие / Коллаж Главред, фото goodfon.com

Новый год 2024 вот-вот наступит. Покровитель нового года будет - Дракон. Это животное любит роскошь, праздничную атмосферу и удачу. Чтобы задобрить Зеленого Дракона, нужно правильно приготовить меню на Новый год 2024.

Сегодня расскажем, какие 3 блюда должны быть обязательно на Новый год 2024, чтобы счастье, удача и деньги всегда были в вашем доме.

А еще, эксперты советуют, чтобы в доме весь год были деньги, под тарелку на праздничном столе каждому в новогоднюю ночь положить нужно несколько монет или купюр.

Какие рецепты можно готовить на Новый год 2024:

Свежие фрукты

Морепродукты

Красная рыба, икра

Нежная телятина, индейка, утка

Зелень

Овощи

Легкие закуски

Салат с красной рыбой без майонеза на Новый год 2024 - рецепт

Салат на Новый год 2024, который привлечет удачу - рецепт / скриншот с youtube

Вам понадобится:

Красная рыба слабосоленная - 250 гр

Яйца - 5 шт

Огурец свежий - 1 шт

Укроп

Зеленый лук

Густая сметана - 4 столовых ложки

Творожный сыр - 4 столовых ложки

Горчица - 1 чайная ложка

Чеснок - 1 зубчик (по вкусу)

Лимон

Соленый огурец - 1 шт

Яйца отварить вкрутую, остудить и почистить. Яйца нарезаем кубиками и отправляем в салатник.

Далее помыть и порезать кубиками огурец. Также порезать кусочками лосось или форель.

Мелко порубить укроп и петрушку.

В блендер добавить 1 соленый огурец, 1 зубчик чеснока, 4 столовых ложки сметаны и творожного сыра.

Выдавить сок лимона и добавить горчицу.

Приготовить в блендере заправку. Вылить заправку в салат на Новый год 2024, посолить по вкусу, хорошо перемешать.

В красивое блюдо уложить кольцо кулинарное, переложить салат и подавать к столу.

Закуска из крабовых палочек на Новый год 2024 - рецепт

Самая простая закуска на Новый год 2024 из крабовых палочек рецепт / скриншот с youtube

Вам понадобится:

Крабовые палочки - 100 гр

Чеснок - 1 зубчик

Майонез - 1 столовая ложка

Плавленый сыр - 1 шт

Томаты черри - 6 шт

Тарталетки

Зелень

В блендере смешать крабовые палочки, чеснок, плавленый сырок и 1 столовую ложку майонеза.

Перебить нашу массу до однородного состояния.

Помидоры черри помыть, порезать на четвертинки.

В тарталетки красиво выложить крабовую намазку, украсить четвертинкой томата и веточкой укропа.

Красивая и очень вкусная закуска из крабовых палочек в тарталетках точно обрадует Дракона.

Очень вкусная закуска рулетик на Новый год 2024 - рецепт

Быстрая закуска с красной рыбой на Новый год 2024 рецепт / скриншот с youtube

Вам понадобится:

Яйца - 3 шт

Молоко - 3 столовых ложки

Рыба красная соленая - 120 гр

Огурец -1 шт

Сливочный сыр - 70 гр

Красная икра - 250 гр

Соль

Яйца разбить в глубокую тарелку, взбить вилкой или венчиком, посолить, добавить 3 столовых ложки молока.

Разогреть сковороду, смазать сливочным маслом, обжариваем блинчики с двух сторон до золотистости.

Даем блинчикам немного остыть и готовим начинку.

Огурец помыть, отрезать попки и порезать тонкими слайсами.

Кусочек красной рыбы нарезаем толщиной в 1 см.

Сливочный сыр выложить в кулинарный мешок. На блинчик выложить кусочек красной рыбы, кусочек огурца и добавить красиво полоской сливочный сыр.

Свернуть рулетик на Новый год с красной рыбой и порезать порционно.

Выложить красиво на тарелку и украсить красной икрой.

Смотрите видео, как готовить вкусную закуску на Новый год 2024 рецепт:

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