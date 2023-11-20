Король новогоднего стола, и даже варить ничего не надо: рецепт шикарного салата Мексика

Готовимся к Новому году 2024 и предлагаем вам шикарный рецепт салата Мексика, который станет изюминкой вашего стола.
Для такого рецепта не нужно варить овощи или мясо достаточно приготовить нужные ингредиенты и просто нарезать.
Такой салат очень вкусный, сытный и полезный.
Салат на Новый год 2024 - быстрый рецепт
Вам понадобится:
- Копченая колбаса или сосиски - 200 гр
- Кукуруза сладкая - 1 банка (120 гр)
- Твердый сыр - 120 гр
- Помидоры красные - 2 шт
- Болгарский перец красный - 1 шт
- Соленые огурцы - 4 шт
- Соль, перец - по вкусу
- Чеснок - по вкусу
- Укроп или петрушка
- Майонез легкий - 2 столовых ложки
Копченую колбасу или колбаски нарезать красивыми кусочками и отправить в салатник.
Помыть помидоры и сладкий перец. Помидоры порезать брусочками, желательно выбирать немного твердоватые, чтобы салат не потек.
Болгарский перец порезать на 2 части, очистить от семян и нарезаем брусочками небольшого размера.
Огурцы выбираем соленые в меру, чтобы не испортить вкус салата. Порезать кубиками огурцы.
Промыть укроп и петрушку, измельчить и добавить в салатник все ингредиенты.
Сыр натереть на крупной терке и в самую последнюю очередь добавить в салат.
Далее сливаем жидкость с кукурузы и также отправляем в салатник.
Если любите чеснок, можно 1 зубчик выдавить, смешать с майонезом и заправить салат.
Салат хорошо перемешиваем с майонезом, солим по вкусу.
Дать салату настоятся в холодильнике 30 минут и подавать охлажденным к столу.
Смотрите видео, как готовить салат Мексика рецепт:
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