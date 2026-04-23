В Кремле назвали новую причину войны в Украине: в ISW раскрыли цель РФ

В России демонстрируют незаинтересованность в переговорах о прекращении войны.

Лавров озвучил новые причины войны

Ключевые тезисы:

Лавров обвинил Украину в "нападении" на духовенство и прихожан УПЦ МП

Таким образом Кремль оправдывает вторжение в Украину

Такие заявления демонстрируют неизменную приверженность Кремля своим первоначальным военным целям

Кремль продолжает использовать нарративы о том, что в Украине якобы ущемляются религиозные свободы, чтобы оправдать свою затянувшуюся войну. Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны (ISW).

В частности, министр иностранных дел России Сергей Лавров на пасхальном приеме в Русской православной церкви заявил, что одной из целей войны России в Украине является защита "чести и достоинства" граждан России, в частности их права использовать русский язык и исповедовать православную веру.

Он также добавил, что Украина якобы преследует Украинскую православную церковь Московского патриархата (УПЦ МП) более десяти лет, и обвинил украинское правительство в захвате церквей и "нападении" на духовенство и прихожан УПЦ МП.

"Кремль давно использует заявления о якобы дискриминации русского народа, русского языка и РПЦ в Украине как оправдание для вторжения в Украину и для своего постоянного отказа участвовать в добросовестных мирных переговорах", — говорится в отчете.

Аналитики отмечают, что именно российские оккупационные власти регулярно осуществляют произвольные задержания и убийства украинского духовенства или религиозных лидеров, а также грабят, оскверняют и намеренно разрушают места богослужения.

"Заявления Лаврова демонстрируют неизменную приверженность Кремля своим первоначальным военным целям и незаинтересованность в переговорах о прекращении войны", — подчеркивают в ISW.

Об источнике: Институт изучения войны (ISW) Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) — американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия. В настоящее время ISW работает как некоммерческая организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, вражеских угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

