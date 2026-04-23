Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

В Кремле назвали новую причину войны в Украине: в ISW раскрыли цель РФ

Мария Николишин
23 апреля 2026, 08:33
В России демонстрируют незаинтересованность в переговорах о прекращении войны.
В Кремле назвали новую причину войны в Украине: в ISW раскрыли цель РФ
Лавров озвучил новые причины войны / коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, Минобороны РФ

Ключевые тезисы:

  • Лавров обвинил Украину в "нападении" на духовенство и прихожан УПЦ МП
  • Таким образом Кремль оправдывает вторжение в Украину
  • Такие заявления демонстрируют неизменную приверженность Кремля своим первоначальным военным целям

Кремль продолжает использовать нарративы о том, что в Украине якобы ущемляются религиозные свободы, чтобы оправдать свою затянувшуюся войну. Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны (ISW).

В частности, министр иностранных дел России Сергей Лавров на пасхальном приеме в Русской православной церкви заявил, что одной из целей войны России в Украине является защита "чести и достоинства" граждан России, в частности их права использовать русский язык и исповедовать православную веру.

видео дня

Он также добавил, что Украина якобы преследует Украинскую православную церковь Московского патриархата (УПЦ МП) более десяти лет, и обвинил украинское правительство в захвате церквей и "нападении" на духовенство и прихожан УПЦ МП.

"Кремль давно использует заявления о якобы дискриминации русского народа, русского языка и РПЦ в Украине как оправдание для вторжения в Украину и для своего постоянного отказа участвовать в добросовестных мирных переговорах", — говорится в отчете.

Аналитики отмечают, что именно российские оккупационные власти регулярно осуществляют произвольные задержания и убийства украинского духовенства или религиозных лидеров, а также грабят, оскверняют и намеренно разрушают места богослужения.

"Заявления Лаврова демонстрируют неизменную приверженность Кремля своим первоначальным военным целям и незаинтересованность в переговорах о прекращении войны", — подчеркивают в ISW.

Война в Украине — последние новости

Как сообщал Главред, российский диктатор и военный преступник Владимир Путин говорил, что в Кремле якобы есть понимание того, как завершится война РФ против Украины.

Экономист, политик, экс-заместитель министра энергетики РФ Владимир Милов заявлял, что ресурсы для продолжения войны у России, по сути, закончились. Сейчас там говорят о необходимости допечатывать деньги, чтобы как-то покрыть потребности.

В то же время начальник Генштаба армии Бельгии Фредерик Вансина рассчитывает, что война в Украине завершится до 2030 года, что даст время Европе подготовиться к возможным угрозам со стороны страны-агрессора России.

Об источнике: Институт изучения войны (ISW)

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) — американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как некоммерческая организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, вражеских угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Сергей Лавров война России и Украины Институт изучения войны
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
В РФ - взрывы и пожары, горят нефтебазы и заводы, в небе черный дым: что известно

В РФ - взрывы и пожары, горят нефтебазы и заводы, в небе черный дым: что известно

08:52Война
В Кремле назвали новую причину войны в Украине: в ISW раскрыли цель РФ

В Кремле назвали новую причину войны в Украине: в ISW раскрыли цель РФ

08:33Война
Пять "прилетов" и пожар: дроны ударили по нефтебазе в Феодосии

Пять "прилетов" и пожар: дроны ударили по нефтебазе в Феодосии

07:38Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Сорняки исчезнут уже на следующий день: чем их достаточно полить

Сорняки исчезнут уже на следующий день: чем их достаточно полить

Китайский гороскоп на завтра, 23 апреля: Петухам - находчивость, Драконам - азарт

Китайский гороскоп на завтра, 23 апреля: Петухам - находчивость, Драконам - азарт

"Кто ты, мальчик": Бедняков раскрыл, что вытворила Марченко

"Кто ты, мальчик": Бедняков раскрыл, что вытворила Марченко

Четыре даты рождения с самой сильной волей: на них можно положиться

Четыре даты рождения с самой сильной волей: на них можно положиться

Запутанная головоломка со спичками для детей, которую осилят не все взрослые

Запутанная головоломка со спичками для детей, которую осилят не все взрослые

Последние новости

09:36

Принц Гарри тайно приехал в Киев - в чем причина визита

09:32

Как Россия может вовлечь белорусскую армию в войну: неожиданный сценарий

08:52

В РФ - взрывы и пожары, горят нефтебазы и заводы, в небе черный дым: что известноФото

08:38

Муж покойной Жанны Фриске пожаловался на неуправляемого сына

08:33

В Кремле назвали новую причину войны в Украине: в ISW раскрыли цель РФ

У Путина есть время до середины осени: Ягун — о рисках наступления со стороны БеларусиУ Путина есть время до середины осени: Ягун — о рисках наступления со стороны Беларуси
08:10

Какой ценой РФ продвигается на фронте в апреле: Коваленко раскрыл потери оккупантовмнение

07:38

Пять "прилетов" и пожар: дроны ударили по нефтебазе в Феодосии

06:53

Удар РФ по жилому дому в Днепре: два человека погибли, восемь - раненыФото

05:50

Трех знаков зодиака ждет период больших возможностей: кому повезет больше всего

Реклама
05:32

Почему кошка роется в вазоне: как отучить кошку рыть землю без криков и наказанийВидео

05:09

Когда и чем подкормить помидоры после пикировки: рассада будет крепкой и устойчивой

04:41

Сейчас выглядит как фантастика: какие необычные продукты можно было купить в СССР

04:00

Дочь Джоли неожиданно стала брюнеткой и попала на фото с пирсингом в губе

03:33

Муравьи исчезнут за день: дешевый лайфхак, который реально работает

02:22

Популярный в Украине фрукт рискует стать дефицитным - цены могут взлететь на 80%

02:02

"Компромиссы не сработают": Зеленский объяснил, как заставить РФ остановиться

01:05

Никакого прореживания до самого урожая: как посеять морковь "ленивым" способомВидео

22 апреля, среда
23:58

Синоптики объявили предупреждение для Днепропетровщины: когда ждать непогоды

23:51

Может ли Путин использовать белорусскую армию: генерал СБУ встревожил ответом

23:00

Седокова положила глаз на свежеразведенного российского рэпера

Реклама
22:52

Сорняки исчезнут уже на следующий день: чем их достаточно полить

22:43

Критический рубеж: после какого пробега батарея электрокара начинает "таять"Видео

21:49

Путин готов к встрече с Зеленским, но есть одно условие — заявление Кремля

21:49

Зачем класть винную пробку в холодильник: хитрость, которая спасет ваши продукты

21:39

Новое название для Донбасса и не только: Зеленский раскрыл детали мирных переговоров

21:34

Никакие не "піони": как правильно назвать эти роскошные цветы на украинском

21:03

Спецоперации продолжаются: Малюк раскрыл детали своей деятельности после отставки

20:55

В какие дни рождаются самые верные друзья: никогда не бросят в беде

20:38

Сборная Украины ищет замену Реброву: кто среди кандидатов на кресло тренера

20:36

Сладкие и крупные: когда лучше всего сеять арбузы в открытый грунт в 2026 году

19:53

Запутанная головоломка со спичками для детей, которую осилят не все взрослые

19:45

Цены на клубнику готовят сюрприз: к чему готовиться покупателям в этом сезоне

19:45

Магия красных ягод: почему рябина была обязательным оберегом в украинском доме

19:33

Зеленский сделал заявление о переименовании Донбасса в честь Трампа – что сказал

19:27

ЕС наконец-то разблокирует 90 млрд евро для Украины и новые санкции против РФ: что известно

19:24

Свекровь - копия Памела Андерсон: Инна Мирошниченко поразила новыми фото

19:21

"Случилось впервые за последние 10 месяцев": Зеленский рассказал о ситуации на фронте

19:10

Математика войны: Андрусив объяснил, кто получает миллиарды от конфликтамнение

19:06

На Тернопольщине объявили штормовое предупреждение: чего ожидать от погоды

18:57

Враг отвлекает внимание: эксперт назвал два ключевых направления российского наступления

Реклама
18:52

Может ли Украина похитить Лукашенко: генерал СБУ разъяснил заявление Зеленского

18:51

Пропагандисту Соловьеву грозит уголовное наказание

18:31

Из-за пыли или из-за солнца: причина, по которой в СССР телевизоры прятали под салфетками

18:30

Нобелевский лауреат назвал сроки конца человечества: конец близко

18:27

Фигуранта коррупционных скандалов хотят назначить на руководящую должность в Управлении уголовного розыска Киева — Кушнирук

18:25

Можно ли сажать огород в Проводную неделю: священник дал чёткий ответВидео

17:59

Спас Киев за 3 тысячи дукатов — кого считают "некоронованным королём Руси"Видео

17:51

"Развод на деньги": Киркоров и Асти кинули российских оккупантов

17:46

В Киеве раздались мощные взрывы: РФ атакует столицу Украины дронами, что известно

17:36

Лечение на дому и новые правила госпитализации: почему больницы не будут брать пациентовВидео

Новости Киева
Отключение отопления в КиевеПогода в КиевеКогда ситуация со светом в Киеве улучшится
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия Ротару
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Пасха 2026
Почему в СССР боялись Пасхи и охотились на верующихКак приготовить шикарную глазурь для паски за 10 минутМожно ли нести искусственные цветы на кладбищеКак красиво покрасить яйца на Пасху 2026Легендарный рецепт пасхальной паски
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Регионы
Новости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ХарьковаНовости ТернополяНовости ПолтавыНовости ЖитомираНовости СумНовости ОдессыНовости ЧеркассыНовости РовноНовости Запорожья
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять