Может ли РФ открыть второй фронт: неожиданный прогноз нового этапа войны

Алексей Тесля
19 апреля 2026, 23:50
Возможности РФ для ведения активных боевых действий против других стран ограничены.
РФ может готовить войну в Европе / коллаж: Главред, фото: nato.int, kremlin.ru

Главное из заявлений Снегирева:

  • Открытие второго фронта создало бы серьезные проблемы для России
  • Развитие событий в значительной степени будет зависеть от ситуации в Украине

Военно-политический аналитик, соучредитель общественной инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев заявил о том, что новая законодательная инициатива в РФ по использованию ее вооруженных сил за рубежом создает дополнительные риски, в частности, для Украины.

"Фактически речь идет о подрыве основ государственности, поскольку понятия "русскоязычного населения" или "граждан России" являются довольно условными и могут трактоваться Россией произвольно. Если ранее аннексия Крыма и оккупация восточных областей объяснялись "защитой" русскоязычных, то теперь формируется юридическая база для подобных действий в будущем", - подчеркнул он в комментарии Главреду.

Говоря о практическом применении этого закона, эксперт отметил, что делать точные прогнозы сложно.

"Сейчас основные ресурсы Российской Федерации сосредоточены на войне против Украины. Ее возможности для ведения активных боевых действий против других стран ограничены — как с точки зрения людских, так и технических и финансовых ресурсов. Открытие второго фронта создало бы серьезные проблемы для России. Поэтому дальнейшее развитие событий в значительной степени будет зависеть от ситуации в Украине и хода войны на ее территории", - добавил Снегирев.

Как сообщал Главред, генсекретарь Альянса Марк Рютте ранее говорил, что Россия, возможно, через 5-7 лет нападет на одну из стран НАТО. По словам Рютте, Альянсу нужно подготовиться к всевозможным сценариям.

Россия готовится к войне и может напасть на страну НАТО, считают аналитики американского Института изучения войны. К такому выводу они пришли после заявления президента США Дональда Трампа о том, что Путина интересуют не только украинские территории.

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев разразился пропагандистскими воплями в адрес Марка Рютте, который сказал, что Китай может напасть на Тайвань, а для отвлечения внимания Запада способен подбить Россию на атаку на НАТО. Медведев в ответ выступил с "угрозами" и странными обвинениями в адрес Рютте.

О персоне: Дмитрий Снегирев

Дмитрий Снегирев (11 октября 1971, Луганск) – эксперт по военным вопросам, блогер. Историк и юрист. Сопредседатель общественной инициативы "Правое дело".

Выступает на радио, телевидении и Интернет-ресурсах в качестве эксперта по военной и политической тематике.

