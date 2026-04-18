Война может затянуться: появился тревожный прогноз не на один год

В России ситуация стремительно ухудшается, и люди этим недовольны, говорит Владимир Милов.

Война может затянуться

Главное из заявлений Милова:

Возможно ли затягивание войны после 2027 года

Ресурсы, чтобы тянуть дальше, у России, по сути, закончились

Экономист, политик, экс-замминистра энергетики РФ Владимир Милов прокомментировал вопрос о вероятности затягивания войны после 2027 года, а также ее влияния на экономику страны-агрессора.

"Ресурсы, чтобы тянуть дальше, у России, по сути, закончились. Что делать – не понятно. Сейчас там говорят о необходимости допечатывать деньги, чтобы как-то закрыть потребности. А это инфляция, что очень ударит по карману обычных россиян. Нет ничего, что могло бы ситуацию вытащить из ямы", - подчеркнул он в интервью Главреду.

Эксперт напомнил о том, что потребительские возможности россиян уже сильно сокращаются, качество жизни ухудшается, причем не только в экономическом измерении.

"История с интернетом – неизбежное следствие: чем хуже экономическая ситуация, тем больше недовольства, а чем больше недовольства, тем больше цензуры и ограничений интернета. Это циклическая вещь: чем меньше интернета, тем меньше может нормально работать бизнес, а, значит, экономическая активность будет еще больше сокращаться, а, значит, недовольства будет еще больше. Видно, что история с интернетом затронула многих, и очень неполитические россияне много выступают по этому поводу – с начала года прям вой стоит", - уточнил он.

Собеседник отметил, что в России ситуация стремительно ухудшается, и люди этим недовольны.

"На днях много шума наделала очень лояльная российской власти газета Московский комсомолец, напечатав статью, где говорилось, что Путин еще пока хороший, но плохие чиновники ведут Россию к катастрофе. Если подобные высказывания появляются в лояльной прессе, значит, ситуация тяжелая. Не готов сказать, когда будут продуктовые карточки, но все идет в эту сторону. Очень важно не останавливаться в давлении на Путина и его систему", - добавил Милов.

Ранее сообщалось о том, что Кремль не видит реальных шансов на прорыв в мирных переговорах. Источники сообщают, что территориальный вопрос остается основным камнем преткновения.

Напомним, канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что западные союзники смогут предоставить гарантии безопасности Украине, но только после того, как на это даст согласие страна-агрессор Россия.

Как ранее сообщал Главред, представители российской делегации на переговорах демонстрируют более прагматичный подход к поиску путей завершения войны, чем это следует из публичных заявлений Кремля.

О персоне: Владимир Милов Владимир Станиславович Милов (18 июня 1972 года, Кемерово, Россия) – российский оппозиционный политик, экономист и эксперт в сфере энергетики. Окончил электромеханический факультет Московского государственного горного университета. 1997-2002 гг. – работал в правительстве РФ. Май-октябрь 2002 г. – заместитель министра энергетики РФ. С 2008 по 2010 год – член политсовета движения "Солидарность". В 2010-2015 гг. возглавлял партию "Демократический выбор". В 2021 году уехал из России. После начала полномасштабной войны РФ против Украины в феврале 2022 года осудил действия режима Путина и был внесен в список "иностранных агентов" в России. С сентября 2022 года занимает должность вице-президента по международной адвокации в фонде Free Russia Foundation (Вашингтон), где занимается анализом российских санкций и демократических реформ.

