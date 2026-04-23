Как распознать потенциального стрелка — экссотрудник СБУ назвал тревожные звоночки

Основные тезисы Ступака:
- Риск стрельбы возрастает из-за бесконтрольного владения оружием
- Необходимы регулярные проверки и оценка психического состояния владельцев оружия
- Особое внимание следует уделять владельцам большого количества оружия
Ключевым фактором возникновения стрельбы является уже сам факт владения оружием, особенно без надлежащей психологической оценки. Именно поэтому нужен системный подход к проверке владельцев оружия. Об этом в интервью Главреду рассказал военный эксперт, экс-сотрудник СБУ Иван Ступак.
"Вопрос требует системной работы — прежде всего психологической оценки тех, кто хочет получить оружие, а также выборочных проверок тех, кто уже им владеет. Речь идет о привлечении медицинской системы, в частности специалистов по психическому здоровью. Важно не просто "проверять", а проводить регулярные оценки и тесты для владельцев оружия", — отметил эксперт.
Ступак считает, что начинать такие проверки целесообразно с владельцев значительного количества оружия, а впоследствии распространять практику и на других владельцев. Отдельно эксперт обращает внимание на поведенческие факторы.
"Если человек привлекался к административной ответственности — например, за правонарушения в состоянии алкогольного опьянения или агрессивное поведение — это должно стать сигналом для дополнительного внимания. В таком случае возникает вопрос: владеет ли этот человек оружием и как он может им воспользоваться? Соответственно, его стоит проверить, пригласить на беседу", — считает бывший сотрудник СБУ.
Ступак подчеркнул, что безопасность общества — это не вопрос одного дня или даже года. Это масштабная работа, объединяющая медицинскую систему, правоохранительные органы и образовательные процессы.
Теракт в Киеве — что известно
Напомним, вечером 18 апреля Дмитрий Васильченков открыл огонь по людям прямо на улице, после чего забаррикадировался в супермаркете "Велмарт" и взял посетителей в заложники.
В результате нападения погибли семь человек, еще 14 получили ранения. Нападавший был ликвидирован во время спецоперации подразделения КОРД.
Глава Нацполиции Иван Выговский сообщил, что мужчина был уроженцем Москвы, проходил службу в ВСУ с 1992 года, в частности в Одесской области, а в 2005 году вышел на пенсию. С 2017 года проживал в Бахмуте.
СБУ квалифицировала происшествие как террористический акт. Расследование продолжается, правоохранители также проверяют деятельность частной клиники, которая выдала справку стрелку.
Как сообщал Главред, после инцидента в сети появилось видео, на котором видно, как полицейские покидают место происшествия. Это вызвало общественный резонанс, а впоследствии руководитель патрульной полиции Украины Евгений Жуков подал в отставку.
О личности: Иван Ступак
Иван Ступак — военный эксперт, бывший сотрудник СБУ.
Окончил Национальную академию СБУ. После завершения обучения около 9 лет работал на оперативных и руководящих должностях в Главном управлении СБУ в Киеве и Киевской области. Занимался противодействием экономическим преступлениям.
