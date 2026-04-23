Как распознать потенциального стрелка — экссотрудник СБУ назвал тревожные звоночки

Бывший сотрудник СБУ Иван Ступак считает, что за владельцами оружия должен быть установлен более жесткий контроль.

Иван Ступак предложил радикальные проверки владельцев оружия

Основные тезисы Ступака:

Риск стрельбы возрастает из-за бесконтрольного владения оружием

Необходимы регулярные проверки и оценка психического состояния владельцев оружия

Особое внимание следует уделять владельцам большого количества оружия

Ключевым фактором возникновения стрельбы является уже сам факт владения оружием, особенно без надлежащей психологической оценки. Именно поэтому нужен системный подход к проверке владельцев оружия. Об этом в интервью Главреду рассказал военный эксперт, экс-сотрудник СБУ Иван Ступак.

"Вопрос требует системной работы — прежде всего психологической оценки тех, кто хочет получить оружие, а также выборочных проверок тех, кто уже им владеет. Речь идет о привлечении медицинской системы, в частности специалистов по психическому здоровью. Важно не просто "проверять", а проводить регулярные оценки и тесты для владельцев оружия", — отметил эксперт.

Ступак считает, что начинать такие проверки целесообразно с владельцев значительного количества оружия, а впоследствии распространять практику и на других владельцев. Отдельно эксперт обращает внимание на поведенческие факторы.

"Если человек привлекался к административной ответственности — например, за правонарушения в состоянии алкогольного опьянения или агрессивное поведение — это должно стать сигналом для дополнительного внимания. В таком случае возникает вопрос: владеет ли этот человек оружием и как он может им воспользоваться? Соответственно, его стоит проверить, пригласить на беседу", — считает бывший сотрудник СБУ.

Ступак подчеркнул, что безопасность общества — это не вопрос одного дня или даже года. Это масштабная работа, объединяющая медицинскую систему, правоохранительные органы и образовательные процессы.

Теракт в Киеве — что известно

Напомним, вечером 18 апреля Дмитрий Васильченков открыл огонь по людям прямо на улице, после чего забаррикадировался в супермаркете "Велмарт" и взял посетителей в заложники.

В результате нападения погибли семь человек, еще 14 получили ранения. Нападавший был ликвидирован во время спецоперации подразделения КОРД.

Глава Нацполиции Иван Выговский сообщил, что мужчина был уроженцем Москвы, проходил службу в ВСУ с 1992 года, в частности в Одесской области, а в 2005 году вышел на пенсию. С 2017 года проживал в Бахмуте.

СБУ квалифицировала происшествие как террористический акт. Расследование продолжается, правоохранители также проверяют деятельность частной клиники, которая выдала справку стрелку.

Как сообщал Главред, после инцидента в сети появилось видео, на котором видно, как полицейские покидают место происшествия. Это вызвало общественный резонанс, а впоследствии руководитель патрульной полиции Украины Евгений Жуков подал в отставку.

Вас также может заинтересовать:

О личности: Иван Ступак Иван Ступак — военный эксперт, бывший сотрудник СБУ.

Окончил Национальную академию СБУ. После завершения обучения около 9 лет работал на оперативных и руководящих должностях в Главном управлении СБУ в Киеве и Киевской области. Занимался противодействием экономическим преступлениям.

