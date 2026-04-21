"Это большая проблема": тревожный прогноз вероятности новых терактов в Украине

Важное из заявлений Ступака:
- Если злоумышленник действует в одиночку, понять его практически невозможно
- Если же речь идет о группе лиц, их выявить легче
Военный эксперт, экс-сотрудник СБУ Иван Ступак прокомментировал вопрос о том, насколько правоохранители сегодня способны предупреждать подобные инциденты, особенно в условиях войны, наподобие тому, который недавно произошел в Киеве.
"К сожалению, в полной мере — нет. Это большая проблема для правоохранительных органов во всем мире. Неважно, США это или Китай — случаи с так называемыми "одиночками" чрезвычайно сложно предсказать", - подчеркнул он в комментарии Главреду.
Эксперт говорит о том, что если злоумышленник действует в одиночку, понять, что у него в голове, практически невозможно.
"Единственное — если он начинает демонстрировать намерения: рассказывает кому-то о своих планах, активно готовится, например, постоянно посещает тир и расстреливает большое количество патронов. Тогда это может привлечь внимание", - пояснил он.
По словам собеседника, если же речь идет о группе лиц, их выявить легче — взаимодействие между людьми оставляет больше следов.
"Но "одиночки" — это всегда самый большой вызов. Человек может быть абсолютно адекватным, а затем в определенный момент — из-за стресса, эмоционального срыва или внешнего триггера — резко изменить поведение", - добавил Ступак.
Ранее сообщалось о том, что в Киеве неизвестный устроил стрельбу на улицах. В Киеве, в Голосеевском районе, посреди дня произошла стрельба.
Злоумышленник расстрелял людей из автоматического оружия.
Число погибших в результате стрельбы в Голосеевском районе Киева возросло.
О персоне: Иван Ступак
Иван Ступак - военный эксперт, бывший сотрудник СБУ.
Окончил Национальную академию СБУ. После завершения учебы около 9 лет работал на оперативных и руководящих должностях в Главном управлении СБУ в Киеве и Киевской области. Занимался противодействием экономическим преступлениям.
