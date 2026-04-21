"Это большая проблема": тревожный прогноз вероятности новых терактов в Украине

Алексей Тесля
21 апреля 2026, 23:37
Если злоумышленник действует в одиночку, понять, что у него в голове, практически невозможно, пояснил Иван Ступак.
Украинцев предупредили об опасности новых терактов / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Важное из заявлений Ступака:

  • Если злоумышленник действует в одиночку, понять его практически невозможно
  • Если же речь идет о группе лиц, их выявить легче

Военный эксперт, экс-сотрудник СБУ Иван Ступак прокомментировал вопрос о том, насколько правоохранители сегодня способны предупреждать подобные инциденты, особенно в условиях войны, наподобие тому, который недавно произошел в Киеве.

"К сожалению, в полной мере — нет. Это большая проблема для правоохранительных органов во всем мире. Неважно, США это или Китай — случаи с так называемыми "одиночками" чрезвычайно сложно предсказать", - подчеркнул он в комментарии Главреду.

видео дня

Эксперт говорит о том, что если злоумышленник действует в одиночку, понять, что у него в голове, практически невозможно.

"Единственное — если он начинает демонстрировать намерения: рассказывает кому-то о своих планах, активно готовится, например, постоянно посещает тир и расстреливает большое количество патронов. Тогда это может привлечь внимание", - пояснил он.

По словам собеседника, если же речь идет о группе лиц, их выявить легче — взаимодействие между людьми оставляет больше следов.

"Но "одиночки" — это всегда самый большой вызов. Человек может быть абсолютно адекватным, а затем в определенный момент — из-за стресса, эмоционального срыва или внешнего триггера — резко изменить поведение", - добавил Ступак.

Ранее сообщалось о том, что в Киеве неизвестный устроил стрельбу на улицах. В Киеве, в Голосеевском районе, посреди дня произошла стрельба.

Позднее стали известны подробности стрельбы в Киеве. Злоумышленник расстрелял людей из автоматического оружия.

Напомним, Главред писал о том, что появились новые подробности о стрельбе в Киеве. Число погибших в результате стрельбы в Голосеевском районе Киева возросло.

О персоне: Иван Ступак

Иван Ступак - военный эксперт, бывший сотрудник СБУ.
Окончил Национальную академию СБУ. После завершения учебы около 9 лет работал на оперативных и руководящих должностях в Главном управлении СБУ в Киеве и Киевской области. Занимался противодействием экономическим преступлениям.

Иван Ступак
РФ накопила дроны и ракеты: украинцев предупредили об угрозе массированной атаки

РФ накопила дроны и ракеты: украинцев предупредили об угрозе массированной атаки

Туапсинский НПЗ в огне: Reuters о мощных ударах дронов, остановивших завод

Туапсинский НПЗ в огне: Reuters о мощных ударах дронов, остановивших завод

В Украине фиксируют масштабный сбой в работе "Киевстара": что говорят в компании

В Украине фиксируют масштабный сбой в работе "Киевстара": что говорят в компании

Почему нельзя гладить кота: причина, о которой мало кто говорит

Почему нельзя гладить кота: причина, о которой мало кто говорит

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке парня на скейтборде за 27 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке парня на скейтборде за 27 с

Карта Deep State онлайн за 21 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 21 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

Гороскоп на завтра, 22 апреля: Весам - радость, Стрельцам - трудности

Гороскоп на завтра, 22 апреля: Весам - радость, Стрельцам - трудности

Китайский гороскоп на завтра, 22 апреля: Обезьянам - провокации, Свиньям - непредсказуемость

Китайский гороскоп на завтра, 22 апреля: Обезьянам - провокации, Свиньям - непредсказуемость

Погода в Киеве готовит сюрприз: названы сроки резкого удара холода

О соде и уксусе можно забыть: стиралка засияет чистотой с двумя продуктами

Эра ламината уходит в прошлое: на рынке пола появился новый фаворитВидео

