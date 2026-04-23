Пять "прилетов" и пожар: дроны ударили по нефтебазе в Феодосии

Кратко:
- В оккупированном Крыму прогремели взрывы
- Под атакой дронов оказалась нефтебаза в Феодосии
- Сообщается также об атаке на аэродром "Бельбек"
- Официальных комментариев украинской стороны пока нет
В ночь на 23 апреля ударные дроны атаковали нефтебазу в Феодосии во временно аннексированном Крыму. Местные жители насчитали по меньшей мере пять "прилетов".
Как видно на видео, которое обнародовал мониторинговый Telegram-канал Exilenova+, на предприятии вспыхнул пожар.
"Крым, Феодосия, Силы Обороны ударными БПЛА поразили местную нефтебазу. Добивают", — говорится в подписи к видео.
Смотрите видео в Telegram-канале Главреда по ссылке.
Telegram-канал Крымский ветер сообщил, что жители Феодосии насчитали по меньшей мере пять прилетов по нефтебазе.
"Горит нефтебаза в Феодосии, сообщают подписчики", — говорится в сообщении.
Также на канале сообщают, что аэродром "Бельбек" также находится под атакой.
Справка. Бельбек — это аэродром совместного базирования на северо-западе Севастополя (вблизи Любимовки), который с 2014 года используется исключительно как военная авиабаза ВКС РФ. Гражданские рейсы не осуществляются, пишет Википедия.
На момент публикации материала украинская сторона не комментировала атаки БПЛА по нефтебазе в Феодосии.
Удары по НПЗ в Феодосии - новости
Как писал Главред, 7 октября 2025 года в оккупированном Крыму прогремели взрывы. Полуостров атаковали дроны. В результате атаки в Феодосии загорелась нефтебаза.
После атаки украинских дронов Феодосийский нефтеналивной терминал горел несколько суток.
В ночь на 13 октября в Крыму снова прогремели взрывы. Беспилотники атаковали нефтебазу в Феодосии. В результате на объекте возник масштабный пожар, пламя от которого было видно за несколько километров.
Спутниковые снимки подтвердили серьёзные разрушения на нефтеперерабатывающем заводе в Феодосии. В результате двух украинских ударов, нанесённых 7 и 13 октября, были полностью уничтожены 11 топливных резервуаров. Кроме того, ещё несколько получили серьёзные повреждения и, скорее всего, восстановлению не подлежат.
Другие новости:
- РФ в огне: Генштаб раскрыл подробности мощных ударов
- Войска РФ массово минируют побережье Крыма: Волошин раскрыл задум оккупантов
- Дроны атаковали Сызрань, прогремели взрывы: под удар мог попасть НПЗ
Об источнике: Exilenova+
Exilenova+ — это Telegram-канал, который публикует оперативные новости, фото и видео о войне России против Украины, атаках беспилотников, пожарах на военных объектах и других инцидентах.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред