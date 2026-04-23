Пять "прилетов" и пожар: дроны ударили по нефтебазе в Феодосии

Аэродром "Бельбек" также находится под атакой.

В Крыму прогремели взрывы

Кратко:

В оккупированном Крыму прогремели взрывы

Под атакой дронов оказалась нефтебаза в Феодосии

Сообщается также об атаке на аэродром "Бельбек"

Официальных комментариев украинской стороны пока нет

В ночь на 23 апреля ударные дроны атаковали нефтебазу в Феодосии во временно аннексированном Крыму. Местные жители насчитали по меньшей мере пять "прилетов".

Как видно на видео, которое обнародовал мониторинговый Telegram-канал Exilenova+, на предприятии вспыхнул пожар.

"Крым, Феодосия, Силы Обороны ударными БПЛА поразили местную нефтебазу. Добивают", — говорится в подписи к видео.

Telegram-канал Крымский ветер сообщил, что жители Феодосии насчитали по меньшей мере пять прилетов по нефтебазе.

"Горит нефтебаза в Феодосии, сообщают подписчики", — говорится в сообщении.

Также на канале сообщают, что аэродром "Бельбек" также находится под атакой.

Справка. Бельбек — это аэродром совместного базирования на северо-западе Севастополя (вблизи Любимовки), который с 2014 года используется исключительно как военная авиабаза ВКС РФ. Гражданские рейсы не осуществляются, пишет Википедия.

На момент публикации материала украинская сторона не комментировала атаки БПЛА по нефтебазе в Феодосии.

Как писал Главред, 7 октября 2025 года в оккупированном Крыму прогремели взрывы. Полуостров атаковали дроны. В результате атаки в Феодосии загорелась нефтебаза.

После атаки украинских дронов Феодосийский нефтеналивной терминал горел несколько суток.

В ночь на 13 октября в Крыму снова прогремели взрывы. Беспилотники атаковали нефтебазу в Феодосии. В результате на объекте возник масштабный пожар, пламя от которого было видно за несколько километров.

Спутниковые снимки подтвердили серьёзные разрушения на нефтеперерабатывающем заводе в Феодосии. В результате двух украинских ударов, нанесённых 7 и 13 октября, были полностью уничтожены 11 топливных резервуаров. Кроме того, ещё несколько получили серьёзные повреждения и, скорее всего, восстановлению не подлежат.

Об источнике: Exilenova+ Exilenova+ — это Telegram-канал, который публикует оперативные новости, фото и видео о войне России против Украины, атаках беспилотников, пожарах на военных объектах и других инцидентах. Канал работает в Telegram под адресом @exilenova_plus. Аудитория — более 100 тысяч подписчиков. Авторы предлагают присылать новости и материалы через бот. Канал анонимный — имена администраторов публично не раскрываются. Канал часто распространяет первые видео атак беспилотников или пожаров на объектах в РФ, которые позже могут подхватывать СМИ.

