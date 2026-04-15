Собака пропала на 5 лет и внезапно вернулась: где она была все время

Женщина уже потеряла надежду найти собаку, но спустя 5 лет получила неожиданный звонок.

Собака пропала на 5 лет и внезапно вернулась домой / Коллаж Главред, фото: tiktok.com/@michelizabethh

Вы узнаете:

Почему хозяйка уже попрощалась с собакой навсегда

Как один звонок спустя 5 лет помог вернуться животному домой

Где на самом деле могла быть собака все эти годы

История, в которую сложно поверить, произошла с девушкой по имени Мишель. Ее любимая собака по кличке Лола исчезла без следа, и спустя годы хозяйка уже почти смирилась с потерей.

Но один неожиданный звонок изменил все и подарил надежду там, где ее уже почти не осталось. Об этом девушка рассказала в одном из своих видео в TikTok.

Пропала за один вечер и будто исчезла навсегда

Мишель взяла Лолу из приюта в 2018 году, еще во время учебы. Собака быстро стала частью семьи. Однако в апреле 2021 года произошел случай, который изменил их жизни.

В тот день девушка ушла гулять с друзьями, оставив питомицу дома. Позже ей позвонила мама и сообщила, что Лола пропала. Оказалось, родители выпустили собак во двор, а затем закрыли дверь, не заметив, что Лола осталась снаружи. Испугавшись, маленькая собака убежала, вероятно, пролезла через щель в заборе.

Мишель немедленно вернулась домой и бросилась на поиски. Девушка расклеивала объявления, проверяла приюты, звонила в ветеринарные клиники, спрашивала соседей, но все было безрезультатно.

"Это было ужасное время в моей жизни", - вспоминает она.

Пять лет без надежды

Со временем Мишель начала смиряться с мыслью, что больше никогда не увидит Лолу. Она надеялась лишь на то, что кто-то приютил собаку и дал ей достойную жизнь.

И вот в феврале 2026 года раздался звонок с неизвестного номера. На другом конце линии оказался представитель приюта для животных, который сообщил, что Лолу нашли в парке.

Решающую роль сыграл микрочип. Благодаря ему удалось связаться с Мишель по ее контактным данным.

Встреча, которую невозможно забыть

Девушка сразу же поехала в приют. Спустя пять лет разлуки она наконец снова увидела свою собаку.

К тому моменту Лоле было около 11 лет. Несмотря на возраст, она выглядела здоровой и ухоженной.

"Мне кажется, кто-то заботился о ней все это время", - отметила Мишель.

Спустя пять лет разлуки женщина наконец снова увидела свою собаку

По ее словам, Лола ведет себя осторожно с незнакомцами, но спокойно дается ей на руки, будто узнает хозяйку.

Почему микрочип важен

Эта история вновь напомнила о важности микрочипирования домашних животных.

Микрочип - это крошечный идентификатор размером с рисовое зерно, который вводится под кожу животного. Он содержит уникальный номер, связанный с контактами владельца.

Как понять, что собака счастлива

Если потерянного питомца находят, ветеринар или сотрудники приюта могут считать данные с чипа и связаться с хозяином даже спустя годы.

Сейчас Мишель наслаждается каждым моментом рядом с Лолой, стараясь наверстать упущенное время.

Смотрите в видео о том, как девушка забирает собаку с приюта домой:

TikTok TikTok — популярная международная социальная платформа для создания и просмотра коротких видео. Запущенная компанией ByteDance, TikTok позволяет пользователям снимать, редактировать и публиковать ролики длительностью от нескольких секунд до нескольких минут, сопровождая их музыкой, эффектами и текстом. Платформа стала особенно известна благодаря алгоритму рекомендаций For You, который подбирает персонализированные видео на основе интересов пользователя, что помогает быстро делать контент вирусным. На TikTok публикуют развлекательные, образовательные танцевальные, кулинарные, лайфстайл и DIY-видео, а также коммерческий и брендовый контент. TikTok доступен в виде мобильного приложения для iOS и Android, а также через веб-версию, и широко используется по всему миру как пользователями, так и инфлюенсерами, брендами и артистами для продвижения, взаимодействия с аудиторией и творчества.

