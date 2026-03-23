Угроза запуска крылатых ракет: РФ подняла "Тушки" в воздух, что известно

Россия подняла в воздух шесть стратегических бомбардировщиков для возможного запуска крылатых ракет по Украине.

https://glavred.info/war/sushchestvuet-ugroza-zapuska-krylatyh-raket-rf-podnyala-tushki-v-vozduh-chto-izvestno-10751348.html Ссылка скопирована

Военно-воздушные силы Украины сообщили об угрозе запуска ракет

Кратко:

Около шести Ту-95МС поднялись в воздух из Оленьи

Возможно применение крылатых ракет по Украине

Ближе к полуночи 23 марта Россия подняла в воздух несколько самолетов стратегической авиации. Об этом сообщили Воздушные силы Украины.

"Зафиксированы взлеты самолетов стратегической авиации противника. Возможно применение крылатых ракет", — говорится в сообщении.

Подпишитесь на наш канал в WhatsApp, чтобы первыми узнавать о главных новостях. Также приглашаем в наш Telegram-канал.

По информации мониторинговых каналов, на момент публикации зафиксированы взлеты около шести самолетов Ту-95МС с аэродрома Олень, вероятно, для боевого вылета.

По их оценкам, если ракеты будут запущены из района Энгельса, их прибытие в украинское воздушное пространство ожидается около 02:00–03:30. В случае запуска из района Каспийского моря ракеты могут появиться в украинском небе примерно в 03:30–04:30.

Время запуска ракет очень приблизительное и имеет значительную погрешность, отмечают аналитики.

Маршрут Ту-95МС

По состоянию на 00:22 мониторинг зафиксировал, что борта стратегических бомбардировщиков Ту-95МС с аэродрома "Оленья" пролетели над Вологодской областью, двигаясь в направлении потенциальных пусковых рубежей.

Самолеты, которыми Россия наносит удары по Украине / Инфографика: Главред

Как писал Главред, украинская разведка сообщила о подготовке российской армии к потенциальному массированному удару по всей территории Украины. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении в конце 1489-го дня полномасштабной войны.

Также военный аналитик Олег Жданов считает, что в ближайшее время существует вероятность новой масштабной ракетной атаки на Украину. К такому выводу он пришел, анализируя последние признаки и активность со стороны России.

Кроме того, в ночь на 23 марта оккупанты атаковали дронами Одесскую область. Под ударом оказались жилые дома в пригороде Одессы и портовая инфраструктура. В результате падения обломков в двух частных домах повреждены крыши и выбиты стекла. Повреждения получил также склад на территории порта. К счастью, обошлось без пострадавших.

Об источнике: Воздушные силы Вооруженных сил Украины Воздушные силы Вооруженных сил Украины — вид вооруженных сил в составе Вооруженных сил Украины, имеющий на вооружении истребительную, бомбардировочную и транспортную авиацию, а также зенитные ракетные войска и радиотехнические войска. Военно-воздушные силы в этом виде были созданы в 2004 году путем объединения двух видов: Военно-воздушных сил и Войск противовоздушной обороны Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред