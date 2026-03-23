Угроза запуска крылатых ракет: РФ подняла "Тушки" в воздух, что известно

Кратко:
- Около шести Ту-95МС поднялись в воздух из Оленьи
- Возможно применение крылатых ракет по Украине
Ближе к полуночи 23 марта Россия подняла в воздух несколько самолетов стратегической авиации. Об этом сообщили Воздушные силы Украины.
"Зафиксированы взлеты самолетов стратегической авиации противника. Возможно применение крылатых ракет", — говорится в сообщении.
По информации мониторинговых каналов, на момент публикации зафиксированы взлеты около шести самолетов Ту-95МС с аэродрома Олень, вероятно, для боевого вылета.
По их оценкам, если ракеты будут запущены из района Энгельса, их прибытие в украинское воздушное пространство ожидается около 02:00–03:30. В случае запуска из района Каспийского моря ракеты могут появиться в украинском небе примерно в 03:30–04:30.
Время запуска ракет очень приблизительное и имеет значительную погрешность, отмечают аналитики.
Маршрут Ту-95МС
По состоянию на 00:22 мониторинг зафиксировал, что борта стратегических бомбардировщиков Ту-95МС с аэродрома "Оленья" пролетели над Вологодской областью, двигаясь в направлении потенциальных пусковых рубежей.
Воздушные атаки РФ по Украине — последние новости
Как писал Главред, украинская разведка сообщила о подготовке российской армии к потенциальному массированному удару по всей территории Украины. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении в конце 1489-го дня полномасштабной войны.
Также военный аналитик Олег Жданов считает, что в ближайшее время существует вероятность новой масштабной ракетной атаки на Украину. К такому выводу он пришел, анализируя последние признаки и активность со стороны России.
Кроме того, в ночь на 23 марта оккупанты атаковали дронами Одесскую область. Под ударом оказались жилые дома в пригороде Одессы и портовая инфраструктура. В результате падения обломков в двух частных домах повреждены крыши и выбиты стекла. Повреждения получил также склад на территории порта. К счастью, обошлось без пострадавших.
Об источнике: Воздушные силы Вооруженных сил Украины
Воздушные силы Вооруженных сил Украины — вид вооруженных сил в составе Вооруженных сил Украины, имеющий на вооружении истребительную, бомбардировочную и транспортную авиацию, а также зенитные ракетные войска и радиотехнические войска. Военно-воздушные силы в этом виде были созданы в 2004 году путем объединения двух видов: Военно-воздушных сил и Войск противовоздушной обороны Украины.
