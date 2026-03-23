"Золотая жила": адвокат объяснила, что делают ТЦК на блокпостах и законно ли это

Адвокат объяснила, как регулируется работа блокпостов, кто имеет право останавливать авто и проверять документы, а также какие нарушения встречаются чаще всего.

Адвокат объяснила, чем занимаются ТЦК на блокпостах / Коллаж: Главред, фото: Оболонский районный РТЦК и СП в Киеве

О чем идет речь в материале:

Кто имеет право останавливать автомобили на блокпостах

Кто имеет право проверять документы на блокпостах

Как вести себя во время проверки документов на блокпосту

На фоне усиления мер безопасности в Украине водители все чаще сталкиваются с блокпостами, где проверяют документы, транспорт и данные в военных реестрах. О законности таких действий ТЦК и СП и о том, кто имеет право проверять документы на блокпостах, рассказала в интервью Главреду юрист практики разрешения судебных споров RELIANCE Ирина Цыбко.

Адвокат отметила, что сейчас подобные ситуации происходят не только в Киеве или области, но и во многих других регионах. На блокпостах проверяют не только документы для выявления возможных вражеских агентов — там нередко находятся и представители ТЦК, которые могут останавливать водителей непосредственно во время движения.

"Когда люди не осведомлены о своих правах и о том, как это должно происходить по закону, они нервничают. Особенно мужчины, которые могут иметь определенные нарушения правил воинского учета. В таком состоянии они не всегда правильно реагируют и даже не пытаются выяснить правовые основания действий или попросить документы. Те же, кто более собран, действуют иначе. Мы видели много видео от коллег-адвокатов, которые демонстрируют правильное поведение на блокпостах", — указала она.

Кто имеет право останавливать автомобили на блокпостах

Ирина Цыбко пояснила, что блокпосты не являются самовольной инициативой отдельных лиц, хотя в реальности иногда возникают случаи, когда действия выходят за рамки законодательства. Их установка регулируется нормативными актами, в частности постановлением Кабинета Министров Украины №1455 от 21 декабря 2021 года, принятым еще до полномасштабной войны, ведь подобные объекты действовали, в частности, на территории Донецкой и Луганской областей еще с 2014 года.

Несмотря на внесенные впоследствии изменения, в том числе в 2025 году, общий порядок функционирования блокпостов остается в силе. Их главная цель — обеспечение безопасности, выявление правонарушителей и проверка лиц в случае подозрения в сотрудничестве с врагом или участии в коллаборационной деятельности. В то же время на трассах право останавливать транспортные средства имеют представители полиции, СБУ, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы и Вооруженных сил Украины.

"Обычно на блокпостах присутствуют несколько служб одновременно, но почти всегда там есть полиция — патрульные экипажи. Иногда случаются ситуации, когда полицейские могут формально использовать другой повод для проверки документов — например, сослаться на административное правонарушение (такое как курение в общественном месте), после чего начинается проверка документов. И тут же подключаются сотрудники ТЦК с планшетами: проверяют информацию о лице, его документы, могут сверять данные с реестрами, в частности проверять "Резерв+" или другие базы. Если человек находится в розыске — для них это, условно говоря, "золотая жила", — отметила адвокат.

"Резерв+" / Инфографика: Главред

Кто имеет право проверять документы на блокпостах

Адвокат Ирина Цыбко отметила, что хорошо, когда проверка на блокпосту проходит спокойно, однако иногда возникают ситуации, когда рядом уже находится микроавтобус и человека фактически сразу готовят к доставке в ТЦК и СП.

Она подчеркнула, что право проверять документы имеют только уполномоченные лица, прежде всего сотрудники полиции. Вместе с ними на блокпостах могут находиться военные и представители ТЦК, и их присутствие или участие в проверках не запрещено. В то же время такие представители не имеют полномочий самостоятельно останавливать транспорт, перекрывать движение, применять силу или спецсредства, а также принудительно вытаскивать человека из автомобиля.

"Конечно, на практике мы все видели разные видео и знаем, что такие случаи происходят. Это не единичные истории и не только в отдельных регионах. Но здесь важно различать: де-факто ситуация может отличаться от того, что предусмотрено законом. Если же говорить именно о законодательстве — таких полномочий у ТЦК нет. Даже если человек просто идет по улице, представители ТЦК не имеют права самостоятельно его останавливать без участия полиции. С автомобилем — аналогичная ситуация", — резюмирует она.

Розыск ТЦК — что нужно знать / Инфографика - Главред

Напомним, как ранее сообщал Главред, в Украине готовят существенные изменения в сфере мобилизации. В частности, планируется введение более жестких подходов в отношении военных, самовольно покинувших части, а также пересмотр системы бронирования.

В то же время в Сети появилась информация о якобы усилении мобилизационных мер в Киеве и перекрытии дорог сотрудниками территориальных центров комплектования, однако это не соответствует действительности. В Киевском ТЦК и СП заявили, что такие сообщения являются недостоверными.

Также уточняется, что слова президента Владимира Зеленского о возможной мобилизации народных депутатов были неправильно интерпретированы. Речь шла не о принудительном призыве, а о потенциальных изменениях в законодательстве, которые позволят парламентариям официально проходить военную службу.

О личности: Ирина Цыбко Ирина Цыбко — адвокат и партнер юридической компании RELIANCE. Магистр права Одесской юридической академии. Специализируется на вопросах военного права, административной и уголовной ответственности, а также защите прав граждан во взаимоотношениях с государственными органами. Имеет многолетний опыт юридической практики и представляет интересы клиентов в судах и государственных учреждениях. В своей работе сосредотачивается, в частности, на делах, связанных с воинским учетом, мобилизацией, обжалованием действий территориальных центров комплектования (ТЦК) и защитой прав военнообязанных. Также выступает в качестве эксперта в СМИ, комментируя актуальные правовые вопросы, в частности в сфере мобилизационного законодательства и ответственности за его нарушение.

