Некоторые меры практически не влияет на общее время поездки, но помогает заметно сокращают расход топлива.

Раскрыт способ экономии на топливе

Важное:

Эксперты рекомендуют немного снизить скорость — примерно на 10%

Изменение стиля вождения также снижает затраты

На фоне роста цен на топливо, связанного с напряжённой ситуацией на нефтяном рынке, автомобилистам советуют пересмотреть свою манеру вождения.

В частности, эксперты рекомендуют немного снизить скорость — примерно на 10%, пишет Express.

По их словам, такая мера практически не влияет на общее время поездки, но помогает заметно сократить расход топлива и при этом сохранить комфортное движение в общем потоке.

Отдельное внимание специалисты уделяют плавности управления автомобилем. Резкие торможения и частые ускорения увеличивают расход топлива, поэтому водителям советуют заранее оценивать дорожную обстановку — обращать внимание на светофоры, круговые перекрёстки и плотность движения, чтобы двигаться более равномерно.

Изменение стиля вождения не только снижает затраты, но и делает поездки безопаснее. По оценкам экспертов, владельцы дизельных автомобилей могут экономить приличную сумму с каждого полного бака, если будут придерживаться более спокойной и предсказуемой езды.

/ Инфографика: Главред

Кроме того, водителям рекомендуют пользоваться специальными приложениями для сравнения цен на топливо. С их помощью можно выбрать заправки с наиболее выгодными предложениями и дополнительно сократить расходы на поездки.

Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

