Один простой трюк поможет экономить на заправке авто: способ проще некуда

Важное:
- Эксперты рекомендуют немного снизить скорость — примерно на 10%
- Изменение стиля вождения также снижает затраты
На фоне роста цен на топливо, связанного с напряжённой ситуацией на нефтяном рынке, автомобилистам советуют пересмотреть свою манеру вождения.
В частности, эксперты рекомендуют немного снизить скорость — примерно на 10%, пишет Express.
По их словам, такая мера практически не влияет на общее время поездки, но помогает заметно сократить расход топлива и при этом сохранить комфортное движение в общем потоке.
Отдельное внимание специалисты уделяют плавности управления автомобилем. Резкие торможения и частые ускорения увеличивают расход топлива, поэтому водителям советуют заранее оценивать дорожную обстановку — обращать внимание на светофоры, круговые перекрёстки и плотность движения, чтобы двигаться более равномерно.
Изменение стиля вождения не только снижает затраты, но и делает поездки безопаснее. По оценкам экспертов, владельцы дизельных автомобилей могут экономить приличную сумму с каждого полного бака, если будут придерживаться более спокойной и предсказуемой езды.
Кроме того, водителям рекомендуют пользоваться специальными приложениями для сравнения цен на топливо. С их помощью можно выбрать заправки с наиболее выгодными предложениями и дополнительно сократить расходы на поездки.
Об источнике: Express.co.uk
Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред