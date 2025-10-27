Штраф на миллионы гривен: за что украинцы за границей могут 'влететь в копеечку'

Даже привычные действия на отдыхе могут обернуться огромными штрафами - от нескольких тысяч до миллионов гривен в пересчете на местную валюту.

Штрафы за границей - за что украинцы могут влететь в копеечку / Колаж: Главред, фото: УНИАН

Украинцы часто не подозревают, что привычные действия от жевания резинки до остановки авто из-за пустого бака - в некоторых странах могут стоить миллионы гривен штрафа или даже закончиться тюрьмой.

Главред выяснил, за что штрафуют туристов.

Быть раздражительным - штраф и даже тюрьма на Филиппинах

Как предупреждают в издании Mirror, в некоторых странах даже "раздражительное поведение" может иметь серьезные последствия.

"Одним из таких мест являются Филиппины, где вас могут оштрафовать на 75 фунтов стерлингов (примерно ₴4 177) просто за то, что вы "раздражаете других"", - говорится в материале.

Пересмотренный Уголовный кодекс Филиппин 1930 года устанавливает наказание в виде штрафа 200 песо (около ₴167) или заключения до 30 дней. В 2020 году закон уточнили, что теперь "поведение, направленное на конкретное лицо, которое вызывает значительный эмоциональный стресс и не имеет законной цели", подпадает под определение правонарушения.

Закончилось топливо на дороге - за что штрафуют водителей в Германии

Даже такая привычная ситуация, как остановка из-за пустого бака, может стать проблемой.

"Страной, которая негативно относится к окончанию топлива, является Германия... Штраф за отсутствие бензина в баке составляет примерно 27-62 фунта стерлингов (₴1 504-₴3 453)", - говорится в материале.

Немецкое законодательство считает это нарушением общественного порядка, ведь водитель, остановившийся посреди автобана, создает риск для других участников движения.

В какой стране запрещены жевательные резинки

В Сингапуре действует одно из самых жестких в мире правил - полный запрет на обычную жевательную резинку.

"С 1992 года это вещество запрещено в городе, и за его использование могут быть наложены высокие штрафы в размере до 1665 фунтов стерлингов (₴92 825)", - поясняет издание.

Те, кто продает или импортирует резинку, могут получить штраф до 83 000 фунтов (₴4,63 млн) или тюремный срок до двух лет.

Впрочем, в 2004 году закон несколько смягчили - разрешили никотиновую и лечебную жевательную резинку, которую можно приобрести только в аптеках.

Вывоз крупной суммы наличных из Великобритании - штрафы в Британии

Если вы планируете отпуск за пределами Великобритании, стоит знать, что вывоз крупной суммы без декларации может стоить дорого.

"Туристы могут быть оштрафованы на 5000 фунтов стерлингов (₴278 500) за вывоз крупных сумм на отдых", - отмечает Mirror.

По правилам, все, кто перевозит более 10 000 фунтов (₴557 000) наличными, должны задекларировать средства в таможне. Это касается как индивидуальных путешественников, так и семей или групп, которые везут деньги совместно.

"Штраф за незадекларирование крупной суммы более 10 000 фунтов составляет 5000 фунтов, а ваши наличные будут конфискованы", - предупреждает издание.

