Штраф на миллионы гривен: за что украинцы за границей могут "влететь в копеечку"

Юрий Берендий
27 октября 2025, 03:03
Даже привычные действия на отдыхе могут обернуться огромными штрафами - от нескольких тысяч до миллионов гривен в пересчете на местную валюту.
Штраф на миллионы гривен: за что украинцы за границей могут 'влететь в копеечку'
Штрафы за границей - за что украинцы могут влететь в копеечку / Колаж: Главред, фото: УНИАН

О чем идет речь в материале:

  • Какие есть штрафы для туристов за рубежом
  • За что могут оштрафовать украинцев за границей
  • Сколько штраф в Германии за отсутствие топлива

Украинцы часто не подозревают, что привычные действия от жевания резинки до остановки авто из-за пустого бака - в некоторых странах могут стоить миллионы гривен штрафа или даже закончиться тюрьмой.

Главред выяснил, за что штрафуют туристов.

Быть раздражительным - штраф и даже тюрьма на Филиппинах

Как предупреждают в издании Mirror, в некоторых странах даже "раздражительное поведение" может иметь серьезные последствия.

"Одним из таких мест являются Филиппины, где вас могут оштрафовать на 75 фунтов стерлингов (примерно ₴4 177) просто за то, что вы "раздражаете других"", - говорится в материале.

Пересмотренный Уголовный кодекс Филиппин 1930 года устанавливает наказание в виде штрафа 200 песо (около ₴167) или заключения до 30 дней. В 2020 году закон уточнили, что теперь "поведение, направленное на конкретное лицо, которое вызывает значительный эмоциональный стресс и не имеет законной цели", подпадает под определение правонарушения.

Закончилось топливо на дороге - за что штрафуют водителей в Германии

Даже такая привычная ситуация, как остановка из-за пустого бака, может стать проблемой.

"Страной, которая негативно относится к окончанию топлива, является Германия... Штраф за отсутствие бензина в баке составляет примерно 27-62 фунта стерлингов (₴1 504-₴3 453)", - говорится в материале.

Немецкое законодательство считает это нарушением общественного порядка, ведь водитель, остановившийся посреди автобана, создает риск для других участников движения.

В какой стране запрещены жевательные резинки

В Сингапуре действует одно из самых жестких в мире правил - полный запрет на обычную жевательную резинку.

"С 1992 года это вещество запрещено в городе, и за его использование могут быть наложены высокие штрафы в размере до 1665 фунтов стерлингов (₴92 825)", - поясняет издание.

Те, кто продает или импортирует резинку, могут получить штраф до 83 000 фунтов (₴4,63 млн) или тюремный срок до двух лет.

Впрочем, в 2004 году закон несколько смягчили - разрешили никотиновую и лечебную жевательную резинку, которую можно приобрести только в аптеках.

Вывоз крупной суммы наличных из Великобритании - штрафы в Британии

Если вы планируете отпуск за пределами Великобритании, стоит знать, что вывоз крупной суммы без декларации может стоить дорого.

"Туристы могут быть оштрафованы на 5000 фунтов стерлингов (₴278 500) за вывоз крупных сумм на отдых", - отмечает Mirror.

По правилам, все, кто перевозит более 10 000 фунтов (₴557 000) наличными, должны задекларировать средства в таможне. Это касается как индивидуальных путешественников, так и семей или групп, которые везут деньги совместно.

"Штраф за незадекларирование крупной суммы более 10 000 фунтов составляет 5000 фунтов, а ваши наличные будут конфискованы", - предупреждает издание.

Напомним, ранее Главред сообщал о том, как приготовить еду, если нет электричества и газа: лучший способ. Многие волнуются, что этой зимой в Украине могут возникнуть проблемы не только с электричеством, но и с подачей газа, поэтому люди интересуются, как в таких условиях готовить еду. В сети нашли интересный лайфхак. Автор YouTube-канала "Без электричества" показал, как собственноручно сделать котелок для приготовления гречки или риса на парафиновой свече.

Также рассказывалось о том, как сделать так, чтобы роутер работал без света: очень хороший способ. Во время блэкаутов чрезвычайно важно сохранять связь - прежде всего доступ к интернету. Поэтому многих беспокоит вопрос, можно ли питать роутер от павербанка. Автор канала "Техно компьютер" продемонстрировал один из способов подключения любого Wi-Fi-роутера к павербанку и объяснил, что для этого нужно.

Об источнике: The Daily Mirror

The Daily Mirror - британская национальная ежедневная газета в формате таблоид и является первым представителем таблоидной журналистики.
Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Сначала Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветной и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO.

