Украинцев начали штрафовать за заборы в селе - можно влететь на 'кругленькую сумму'

В Украине штрафуют за неправильную установку заборов, и адвокат Юрий Брыкайло объяснил, какие нормы нужно знать, чтобы не потерять деньги.

Почему штрафуют за заборы - нормы для строительства заборов в Украине

В Украине все чаще штрафуют владельцев частных домов и дач за нарушение норм установки заборов, однако избежать "кругленьких сумм" вполне реально - если знать требования законодательства. Об этом говорит адвокат Юрий Брыкайло в видео на YouTube.

Главред выяснил, как правильно ставить забор от соседей.

Какой должна быть высота забора в селе или на даче

"На приусадебных земельных участках разрешается ограждать как от соседей, так и со стороны улицы. При этом высота забора между соседями не должна превышать 2 метра, а со стороны улицы - 2,5 метра", - пояснил адвокат.

Он отмечает, что эти нормы определены в ГСН "Планировка и застройка территорий" и ГСН "Благоустройство территорий", которые действуют с октября 2019 года.

Какие правила для заборов действуют в Украине

По словам эксперта, для садовых и дачных кооперативов могут быть собственные правила, прописанные в уставах.

"В 80% уставов садовых и дачных обществ есть отдельный раздел об ограждениях. Там устанавливаются не только требования к высоте, но и к материалам и прозрачности забора - обычно от 30% до 50%. То есть сплошной забор из профнастила часто является нарушением", - отмечает Брикайло.

Если в уставе отсутствуют конкретные требования, применяются государственные строительные нормы - 2 метра между соседями и 2,5 метра со стороны улицы.

За что могут оштрафовать владельца

Проверки обычно проводят органы местного самоуправления или ГИАМ - после жалоб соседей или во время мониторинга благоустройства.

Размеры штрафов:

до 1 700 грн - за самовольное занятие части чужого участка;

до 2 550 грн - за нарушение норм благоустройства;

до 8 500 грн - если забор установлен в охранной зоне или создает опасность.

"Кроме финансовых санкций, владельца могут обязать демонтировать ограждение или изменить его конструкцию за свой счет. Если же конфликт переходит в суд, расходы на демонтаж, экспертизу и судебный сбор могут превысить стоимость самого забора", - говорится в комментарии специалистов компании Stryiko.

Ограждение за красной линией - правила добрососедства в Украине

"Ограждение не должно выходить за границы участка или за красные линии", - напоминает Юрий Брыкайло. Если красная линия проходит через участок, устанавливать забор можно только по ней.

Также действует принцип добрососедства, закрепленный в Земельном кодексе Украины.

"Если вы возведете 5-10-метровый металлический забор, который затеняет соседский участок, это будет нарушением правил добрососедства", - предостерегает юрист.

Нужно ли разрешение на установку забора

Адвокат подчеркнул, что для установки заборов на приусадебных, садовых и дачных участках разрешение не требуется.

"Вам не нужно оформлять строительный паспорт, подавать уведомление или любые разрешительные документы. Вы можете просто оградить свой земельный участок - главное, соблюдайте нормы и не создавайте конфликтов с соседями", - резюмировал Брикайло.

