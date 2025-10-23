Украинцев начали штрафовать за заборы в селе - можно влететь на 'кругленькую сумму'

О чем идет речь в материале:
В Украине все чаще штрафуют владельцев частных домов и дач за нарушение норм установки заборов, однако избежать "кругленьких сумм" вполне реально - если знать требования законодательства. Об этом говорит адвокат Юрий Брыкайло в видео на YouTube.
Главред выяснил, как правильно ставить забор от соседей.
Какой должна быть высота забора в селе или на даче
"На приусадебных земельных участках разрешается ограждать как от соседей, так и со стороны улицы. При этом высота забора между соседями не должна превышать 2 метра, а со стороны улицы - 2,5 метра", - пояснил адвокат.
Он отмечает, что эти нормы определены в ГСН "Планировка и застройка территорий" и ГСН "Благоустройство территорий", которые действуют с октября 2019 года.
Смотрите видео о том, нужно ли разрешение на забор частного дома:
Какие правила для заборов действуют в Украине
По словам эксперта, для садовых и дачных кооперативов могут быть собственные правила, прописанные в уставах.
"В 80% уставов садовых и дачных обществ есть отдельный раздел об ограждениях. Там устанавливаются не только требования к высоте, но и к материалам и прозрачности забора - обычно от 30% до 50%. То есть сплошной забор из профнастила часто является нарушением", - отмечает Брикайло.
Если в уставе отсутствуют конкретные требования, применяются государственные строительные нормы - 2 метра между соседями и 2,5 метра со стороны улицы.
За что могут оштрафовать владельца
Проверки обычно проводят органы местного самоуправления или ГИАМ - после жалоб соседей или во время мониторинга благоустройства.
Размеры штрафов:
- до 1 700 грн - за самовольное занятие части чужого участка;
- до 2 550 грн - за нарушение норм благоустройства;
- до 8 500 грн - если забор установлен в охранной зоне или создает опасность.
"Кроме финансовых санкций, владельца могут обязать демонтировать ограждение или изменить его конструкцию за свой счет. Если же конфликт переходит в суд, расходы на демонтаж, экспертизу и судебный сбор могут превысить стоимость самого забора", - говорится в комментарии специалистов компании Stryiko.
Ограждение за красной линией - правила добрососедства в Украине
"Ограждение не должно выходить за границы участка или за красные линии", - напоминает Юрий Брыкайло. Если красная линия проходит через участок, устанавливать забор можно только по ней.
Также действует принцип добрососедства, закрепленный в Земельном кодексе Украины.
"Если вы возведете 5-10-метровый металлический забор, который затеняет соседский участок, это будет нарушением правил добрососедства", - предостерегает юрист.
Нужно ли разрешение на установку забора
Адвокат подчеркнул, что для установки заборов на приусадебных, садовых и дачных участках разрешение не требуется.
"Вам не нужно оформлять строительный паспорт, подавать уведомление или любые разрешительные документы. Вы можете просто оградить свой земельный участок - главное, соблюдайте нормы и не создавайте конфликтов с соседями", - резюмировал Брикайло.
