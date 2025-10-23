Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Украинцев начали штрафовать за заборы в селе - можно влететь на "кругленькую сумму"

Юрий Берендий
23 октября 2025, 17:48
191
В Украине штрафуют за неправильную установку заборов, и адвокат Юрий Брыкайло объяснил, какие нормы нужно знать, чтобы не потерять деньги.
Украинцев начали штрафовать за заборы в селе - можно влететь на 'кругленькую сумму'
Почему штрафуют за заборы - нормы для строительства заборов в Украине / Коллаж: Главред, фото: pexels

О чем идет речь в материале:

  • Какая оптимальная высота забора
  • Какая высота забора между соседями Украина - что говорит закон
  • Какие действуют нормы установки заборов между соседями

В Украине все чаще штрафуют владельцев частных домов и дач за нарушение норм установки заборов, однако избежать "кругленьких сумм" вполне реально - если знать требования законодательства. Об этом говорит адвокат Юрий Брыкайло в видео на YouTube.

Главред выяснил, как правильно ставить забор от соседей.

видео дня

Какой должна быть высота забора в селе или на даче

"На приусадебных земельных участках разрешается ограждать как от соседей, так и со стороны улицы. При этом высота забора между соседями не должна превышать 2 метра, а со стороны улицы - 2,5 метра", - пояснил адвокат.

Он отмечает, что эти нормы определены в ГСН "Планировка и застройка территорий" и ГСН "Благоустройство территорий", которые действуют с октября 2019 года.

Смотрите видео о том, нужно ли разрешение на забор частного дома:

Какие правила для заборов действуют в Украине

По словам эксперта, для садовых и дачных кооперативов могут быть собственные правила, прописанные в уставах.

"В 80% уставов садовых и дачных обществ есть отдельный раздел об ограждениях. Там устанавливаются не только требования к высоте, но и к материалам и прозрачности забора - обычно от 30% до 50%. То есть сплошной забор из профнастила часто является нарушением", - отмечает Брикайло.

Если в уставе отсутствуют конкретные требования, применяются государственные строительные нормы - 2 метра между соседями и 2,5 метра со стороны улицы.

За что могут оштрафовать владельца

Проверки обычно проводят органы местного самоуправления или ГИАМ - после жалоб соседей или во время мониторинга благоустройства.

Размеры штрафов:

  • до 1 700 грн - за самовольное занятие части чужого участка;
  • до 2 550 грн - за нарушение норм благоустройства;
  • до 8 500 грн - если забор установлен в охранной зоне или создает опасность.

"Кроме финансовых санкций, владельца могут обязать демонтировать ограждение или изменить его конструкцию за свой счет. Если же конфликт переходит в суд, расходы на демонтаж, экспертизу и судебный сбор могут превысить стоимость самого забора", - говорится в комментарии специалистов компании Stryiko.

Ограждение за красной линией - правила добрососедства в Украине

"Ограждение не должно выходить за границы участка или за красные линии", - напоминает Юрий Брыкайло. Если красная линия проходит через участок, устанавливать забор можно только по ней.

Также действует принцип добрососедства, закрепленный в Земельном кодексе Украины.

"Если вы возведете 5-10-метровый металлический забор, который затеняет соседский участок, это будет нарушением правил добрососедства", - предостерегает юрист.

Нужно ли разрешение на установку забора

Адвокат подчеркнул, что для установки заборов на приусадебных, садовых и дачных участках разрешение не требуется.

"Вам не нужно оформлять строительный паспорт, подавать уведомление или любые разрешительные документы. Вы можете просто оградить свой земельный участок - главное, соблюдайте нормы и не создавайте конфликтов с соседями", - резюмировал Брикайло.

Вам также может быть интересно:

Об источнике: DREAMDIM

DREAMDIM - украинский проект, посвященный градостроительству, строительству, земельному праву и недвижимости, который объединяет сайт с аналитическими материалами и YouTube-канал с практическими видео. Основатель проекта адвокат Юрий Брыкайло - профессионал по правовому и градостроительному аудиту.

Сайт: dreamdim.ua - публикации об архитектуре, застройке, юридических аспектах землепользования.

YouTube-канал: DREAMDIM_UA - видеоинструкции по получению документов на строительство, аудита земельных участков, практических советов в области недвижимости.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

село правительство
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Может будут завтра у нас": Зеленский заинтриговал заявлением о ракетах Tomahawk

"Может будут завтра у нас": Зеленский заинтриговал заявлением о ракетах Tomahawk

18:44Война
Зеленский раскрыл детали плана окончания войны - какой первый шаг

Зеленский раскрыл детали плана окончания войны - какой первый шаг

18:21Война
Доллар взлетел до максимума с конца января, евро безумно подкочил: новый курс валют

Доллар взлетел до максимума с конца января, евро безумно подкочил: новый курс валют

17:54Экономика
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 23 октября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 23 октября: что происходит на фронте (обновляется)

Гороскоп на завтра 24 октября: Близнецам - веселая встреча, Козерогам - перемены

Гороскоп на завтра 24 октября: Близнецам - веселая встреча, Козерогам - перемены

Вселенная на их стороне: кого из знаков зодиака "накроет" волна удачи и успеха

Вселенная на их стороне: кого из знаков зодиака "накроет" волна удачи и успеха

"Стало уязвимостью для меня": известный певец признался, почему не служит после повестки

"Стало уязвимостью для меня": известный певец признался, почему не служит после повестки

Когда помощь Украине превращается в системную миссию: Взаимодействие Андрея Матюхи с благотворителями в Хорватии

Когда помощь Украине превращается в системную миссию: Взаимодействие Андрея Матюхи с благотворителями в Хорватии

Последние новости

19:10

Почему Трамп отменил встречу с Путиным

19:01

Начнется "черная полоса": что нельзя брать в руки в праздник 24 октября, приметы

18:44

"Может будут завтра у нас": Зеленский заинтриговал заявлением о ракетах Tomahawk

18:23

Бюджет потерял минимум 300 млн грн из-за злоупотреблений связанной с Гетманцевым компании "М.С.Л.", - экономист

18:23

"Выбьет трон из-под Путина": названа интересная цель для ВСУВидео

Теплоснабжение будет минимальным, газ могут подавать почасово: Корольчук - об отопительном сезоне 2025 годаТеплоснабжение будет минимальным, газ могут подавать почасово: Корольчук - об отопительном сезоне 2025 года
18:21

Зеленский раскрыл детали плана окончания войны - какой первый шаг

17:54

Доллар взлетел до максимума с конца января, евро безумно подкочил: новый курс валют

17:48

Украинцев начали штрафовать за заборы в селе - можно влететь на "кругленькую сумму"Видео

17:29

Свежие, но провальные: эксперты назвали худшие авто 2025 года

Реклама
17:18

"Как занервничал Путин": Зеленский заявил о начале переговоров по Tomahawk

16:59

Китай отвернулся от России после новых санкций Трампа - Reuters раскрыли детали

16:56

Освобождение Кучерова Яра: в ВСУ показали спасательную операцию по эвакуации гражданских

16:54

Без света, отопления, воды и газа: эксперт заявил о возможном тотальном блэкаутеВидео

16:43

Ирина Билык выдвинула претензии бывшему мужу - что сделал Дмитрий Коляденко

16:41

Паспорта в Украине будут оформлять по-новому - Рада приняла важные изменения

16:21

Секрет раскрыт - действительно ли золото Полуботка до сих пор лежит в Банке АнглииВидео

16:11

"Мадьяр" обратился к венграм в годовщину революции 1956 года и пожелал сбросить с себя российское иго

16:09

"Мое бесплодие": аккаунт российской певицы взломали и узнали ее тайны

16:01

Нужно будет платить налоги: когда могут повыситься тарифы на такси в Украине

16:00

Россия рухнет за год: названо единственное условие крушения экономики Путина

Реклама
15:51

Придется надевать шубу: украинцев предупредили о возможных проблемах с отоплением

15:31

Начался масштабный пожар: Генштаб раскрыл детали массированного удара по России

15:20

Как украинцам за считанные минуты согреть квартиру во время блэкаутов

15:16

Гороскоп Таро на 24 октября: Раку - смотреть вперед, Девам - не торопиться

15:04

В Украине есть настоящий город-музей: уникальное место, о котором мало кто знаетВидео

14:34

Штормовой ветер, дождь и резкое снижение температуры: в Украину идет похолодание

14:19

Первый союзник Путина сдался: в Bloomberg раскрыли планы Индии по нефти

14:08

Удивит даже опытных кошатников: как на самом деле коты ощущают боль человека

14:04

Враг продвигается возле двух населенных пунктов на Днепропетровщине: DeepState показали изменения на карте

14:00

Елена Тополя заговорила о смене профессии: "Иногда "нагребает"

13:50

Разбитое сердце: София Ротару опубликовала скорбное сообщение

13:42

Пробрались ли россияне на правый берег: в ЦПД сказали, что происходит в Херсоне

13:30

Путинистку Гузееву проверяет полиция: грозит 10 лет тюрьмы

13:27

Не американцы, как считает большинство: кто придумал Хэллоуин на самом деле

13:16

Погода на завтра 24 октября - прогноз для каждой области и Киева (обновляется)

13:07

Шампиньоны можно вырастить даже в квартире: что для этого нужноВидео

12:58

Энергосистема оживляется дефибриллятором: почему Украина вошла в зиму неподготовленнойВидео

12:58

Путина загоняют в угол, Трамп принял колоссальное решение – Sky News

12:51

"Брижит Бардо умерла": актриса эмоционально отреагировала на внезапное сообщение

12:49

"В шоке": известный украинский режиссер рассказал о "прилете" в его дом

Реклама
12:48

Бюджетная хитрость водителей: стоит ли устанавливать стяжки на шины зимой

12:37

Журналистка и оператор телеканала Freedom погибли во время атаки РФ на Краматорск

12:36

Суп по бабушкиному рецепту - хитовое осеннее блюдоВидео

12:18

Уже окончательно: какие будут тарифы на электроэнергию в Украине зимой

12:08

Задыхается: российского ведущего Юрия Николаева экстренно госпитализировали

12:05

"Акт войны против РФ": Медведев набросился на Трампа и потребовал "долбить оружием"

12:01

Выкрутятся из любой ситуации: 3 знака зодиака превращают трудности в успех

11:58

Грозы и ливни в конце рабочей недели: какие регионы Украины накроет непогода

11:51

"Потянуло на соленое": Решетники намекнули на четвертую беременность

11:39

Вести войну будет бессмысленно, Путин объявит капитуляцию через неделю - военный

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Культура
Почему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцы
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять