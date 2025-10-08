Укр
Может ли соседская собака забегать на чужой участок - закон поставил точку в вопросе

Юрий Берендий
8 октября 2025, 18:21обновлено 8 октября, 19:34
65
Соседская собака, бегающая по вашему участку, может казаться мелочью, но закон в Украине четко определяет, кто несет ответственность за таких животных.
Может ли соседская собака забегать на чужой участок - закон поставил точку в вопросе
Может ли собака бегать по чужому участку - разрешен ли самовыгул собак / Коллаж: Главред, фото: pexels, pixabay

О чем идет речь в материале:

  • Соседская собака на моем участке - что делать
  • Что делать если собака соседа забегает на мой участок
  • Есть ли наказание для владельца собаки, которые бегает по моей территории

Домашние животные - это не только радость, но и ответственность. Однако в украинских селах и городах до сих пор бывают случаи, когда соседские собаки бегают по чужим дворам, уничтожают имущество, пугают людей или не дают спать по ночам. Юристы и правоохранители объясняют, какие права имеют владельцы пострадавших участков и какое наказание грозит хозяевам животных.

Главред выяснил, что делать, если собака соседа забегает на чужой участок.

видео дня

Собака соседа ест кур - что делать

Как объясняет бывший начальник управления общественной безопасности Черниговской областной полиции, подполковник Александр Малыш, ответственность за действия собаки несет ее владелец.

"Хозяин несет полную материальную ответственность за ущерб, который нанесли его собаки. Часть 2 статьи 154 КУоАП предусматривает случай, когда за собак, которые нанесли вред здоровью людей или их имуществу, хозяевам придется платить штраф от 51 до 85 гривен", - отметил он отвечая на вопрос о том, что собака в сельской местности часто может уничтожать соседских котов, кур, цыплят.

По словам эксперта, в случае серьезных нарушений суд может даже принять решение о конфискации животного. В то же время важно иметь доказательства.

"Надо иметь соответствующую доказательную базу - застать соседского пса на "месте преступления" или найти свидетелей. Ведь в суде хозяин может заявить, что это клевета", - указывает он.

Ответственность за выгул собак без поводка и намордника

Как отмечает Малыш, даже в городе действуют четкие правила.

"В городе за выгул собак без намордника и поводка в не отведенном для этого месте предусмотрено предупреждение или штраф от 17 до 51 гривны", - добавляет он.

Он советует в таких случаях вызывать полицию, заручиться поддержкой соседей и быть готовым отстаивать свои позиции в админкомиссии или суде.

Смотрите видео ТСН о том, какое наказание может получить владелец собаки за выгул без намордника на конкретном примере:

Что делать, если соседская собака заходит на ваш участок - что я могу сделать с точки зрения закона в отношении домашних животных соседей, которые постоянно заходят на мой участок

Если собака периодически заходит на вашу территорию, но не наносит вреда, это не всегда рассматривается как нарушение. Однако в случае постоянных инцидентов юристы советуют:

  • напомнить соседу о его ответственности;
  • установить ограждение или барьеры;
  • обратиться в службу контроля за животными или полицию;
  • собрать доказательства - фото, видео, свидетелей.

Юристы объединения "Bitlex" отмечают, что в соответствии со статьей 391 Гражданского кодекса Украины, владелец имеет право требовать устранения препятствий в пользовании имуществом. Если переговоры не дали результатов - можно обратиться в полицию или в суд с негаторным иском.

Кому жаловаться на соседскую собаку

Если вы не владелец собаки, но хотите пожаловаться на владельцев четвероногих, которые нарушают ваш покой, обратитесь в КП "Центр идентификации животных" - в любое из его отделений. Об этом говорится в материале ТСН.

Также можно позвонить на горячую линию по телефону (044) 332-12-34, в контактный центр 1551 или подать онлайн-заявку. В обращении следует указать место жительства животного и кратко описать суть проблемы.

Адреса и номера региональных отделений можно найти по ссылке.

Штраф за самовыгул - разрешен ли самовыгул собак

Как говорится в сообщении Горского сельского совета Киевской области, самовыгул - это когда собака регулярно находится на улице без присмотра хозяина. Такие действия, как отмечают чиновники являются нарушением закона.

"Хозяева, которые допускают самовыгул, объясняют это заботой о животном, но на самом деле облегчают собственную жизнь. Оставляя собаку без присмотра, они обрекают ее на опасность. Не говоря уже о том, если ваша собака причинит вред человеку (укусит, испортит имущество) - ответственность за ее действия будете нести хозяин", - предостерегается в сообщении.

За самовыгул и неуборку за животными предусмотрен штраф по ст. 152 КУоАП - от 340 до 1360 грн.

"Собак в населенных пунктах - можно держать в свободном выгуле на изолированной, хорошо огороженной территории (в изолированном помещении), на привязи или без нее. Если с территории есть доступ на улицу, животных нужно держать в вольере или на привязи", - добавляют чиновники.

Что делать, если собака соседа постоянно лает

В столице и других крупных городах действуют более строгие нормы. Так, местные правила запрещают любой шум с 22:00 до 8:00. В сельской местности требования несколько мягче, однако покой граждан также охраняется законом. Если шум можно расценить как экологическое загрязнение, стоит обратиться в экологическую инспекцию. Об этом сообщает InTime.

Когда договориться мирно не удается, закон стоит на вашей стороне. В соответствии со статьей 182 КУоАП, нарушение тишины, в частности лай собак, наказывается штрафом до 510 грн. А за ненадлежащее содержание животных (статья 154) предусмотрен штраф от 170 до 340 грн, а в случае повторного нарушения - даже конфискация.

Советы экспертов:

  • подать заявление в полицию с записью шума;
  • если нарушение повторяется - обратиться в суд;
  • приложить медицинские справки, если лай повлиял на здоровье (стресс, бессонница).

Если предыдущие шаги не дали результата, можно подать иск в суд за нарушение права на покой согласно статье 24 Закона "Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения". Необходимо подготовить доказательства - аудиозаписи лая, фото беспорядка, обращение в полицию, медицинские справки о последствиях стресса или бессонницы. Суд может обязать соседей устранить проблему и даже присудить компенсацию - например, 5000 грн. Процесс может длиться 3-6 месяцев, но является эффективным в случаях систематических нарушений.

"В 2025 году штрафы за шум от животных выросли, поэтому соседи быстрее реагируют - используйте закон как последний, но мощный инструмент", - отмечают юристы.

Какие есть штрафы для владельцев собак

Как объясняет юрист Адвокатского объединения "Дикси Лекс" Карина Гринчик, украинское законодательство четко регулирует правила содержания собак, их регистрацию, выгул и поведение в общественных местах.

"Законы, которые регулируют содержание животных, направлены на обеспечение безопасности людей, защиту самих животных от жестокого обращения, а также на поддержание чистоты в населенных пунктах", - подчеркивает юрист в комментарии РБК-Украина.

Согласно статье 154 КУоАП, владельцы собак могут быть оштрафованы за:

  • отсутствие регистрации;
  • выгул без поводка или намордника;
  • неуборку экскрементов;
  • незаконное содержание в подъездах или местах общего пользования.

О том, изымают ли собак у владельца на практике в случае нарушения - смотрите на конкретном примере в видео ТСН:

Размеры штрафов для владельцев собак

  • за первое нарушение - 170-340 грн;
  • за повторное или причинение вреда - 340-510 грн и возможно изъятие животного;
  • если собака покусала человека - 1700-3400 грн и конфискация.

Кроме того, владелец несет гражданскую ответственность - компенсацию за поврежденное имущество, лечение или моральный ущерб.

Уголовная ответственность для владельцев собак

В случае, если собака нанесла тяжкие или средние телесные повреждения, владелец может быть наказан по статьям 128 или 119 УКУ.

Возможные санкции:

  • общественные работы (150-240 часов);
  • исправительные работы (до 2 лет);
  • ограничение свободы (до 2 лет).

Об источнике: ТСН

ТСН (Телевизионная Служба Новостей) - ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1" производства "1+1 Media". ТСН является одной из самых популярных программ новостей в Украине. В декабре 2012 года программа установила абсолютный рекорд, получив долю аудитории 31,5%. Это означает, что почти треть зрителей в Украине смотрела выпуски ТСН, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

собаки
