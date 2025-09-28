Знают единицы: из чего на самом деле делают зефир и почему он такой воздушный

О чем идет речь в материале:
- Какой главный ингредиент при изготовлении зефира
- Из чего на фабрике делают зефир
- Какой состав у натурального зефира
Зефир - любимый десерт миллионов украинцев, который поражает своей легкостью и нежным вкусом. Но мало кто знает, что секрет воздушности зефира заключается не только в яблоках, но и в правильном сочетании нескольких ключевых ингредиентов. О том, как делают зефир рассказал в эфире "Сніданку з 1+1" журналист и телеведущий Константин Грубый во время визита на одно из пищевых предприятий Украины, которое занимается производством, в частности, зефира.
Главред выяснил, какие ингредиенты входят в состав готового зефира
Как рождается настоящий зефир
Основой для зефира является яблочное пюре. Его получают из свежих или замороженных яблок, тщательно протирают и взвешивают необходимое количество.
"Взвешивается пюре, пудра и альбумин. Все это взбивается до определенной массы. Как уже подобьется это все, всыпаем сироп. Сиропом буквально, вот сейчас я влила его, минутку-две. Добавляемся на массу, добавляем кислоту. Если надо ароматизатор, то на том конец", - объясняет варщица сахаристых изделий Ольга Жерепа.
Именно взбивание с белком создает пышную массу, которая и дарит зефиру его характерную воздушность.
Чем заменяют пектин и почему зефир стал легче
Раньше зефир изготавливали на пектине, но современная рецептура все чаще базируется на агаре - натуральном загустителе из морских водорослей.
"Очень давно мы начали выпускать зефир на пектине, еще бело-розовый. В прошлом году мы начали выпускать уже на агаре. Другая немножко технология, другое сырье. Другая воздушная такая легкая структура у него. И мы постоянно расширяем ассортимент на агаре", - рассказывает главный технолог Наталья Паничевская.
Агар добавляет зефиру нежности и легкости, делая его более воздушным по сравнению с пектиновым.
Секреты идеальной текстуры зефира - как формируется и созревает зефир
Правильная структура зефира зависит от технологии приготовления. После взбивания массы и введения сиропа десерт формируют в классические волнистые зефиринки, которые должны созреть перед сушкой.
"Следующие 6 часов мы поддерживаем температуру в сушильной камере плюс 35-38 градусов Цельсия и обязательно, чтобы была относительная влажность 50-60%", - уточняет Наталья Паничевская.
Именно этот этап позволяет сформировать тонкую корочку и сохранить нежную серединку.
Смотрите видео о том, как изготавливают зефир - рецепт:
Завершающий штрих
В конце половинки зефиринок соединяют между собой и обсыпают сахарной пудрой или кукурузным крахмалом.
"Если это ваниль, то две половинки будет ванильного. Если это будет арбуз-дыня, то будет половинка желтого-зеленого", - отмечает главный технолог.
Таким образом рождается любимый десерт, который обязан своей легкости яблочному пюре, агар-агару и правильному взбиванию.
Об источнике: "Сніданок з 1+1"
"Сніданок з 1+1" - утреннее шоу телеканала 1+1 производства 1+1 Media. Программа длится три часа и является самым длинным в Украине утренним шоу в прямом эфире. "Сніданок з 1+1" подает новости, развлечения, полезные советы и интервью с интересными гостями в прямом эфире. Программа содержит несколько утренних выпусков ТСН, сообщает Википедия.
"Сніданок з 1+1" имеет собственную музыкальную студию, поэтому в программе звучит живая музыка. На YouTube канал "Сніданку з 1+1" подписано более 500 тысяч пользователей.
