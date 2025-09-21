Можно ли срезать ветки деревьев соседей над своим участком - поставлена точка в вопросе

Соседские деревья часто являются причиной конфликтов, и юристы объясняют, в каких случаях закон позволяет обрезать ветви или корни, проникающие на ваш участок.

Соседские конфликты из-за деревьев или кустов возникают довольно часто, особенно когда их ветви или корни проникают на чужую территорию. В Земельном фонде Украины объясняют, в каких случаях владелец участка имеет право обрезать соседские деревья и как правильно решить подобный земельный спор.

Главред выяснил, можно ли срезать ветки с дерева соседа на собственном участке.

Можно ли обрезать ветки соседского дерева по закону

"В случае проникновения корней и веток деревьев с одного земельного участка на другой, владельцы и землепользователь с земельного участка имеют право отрезать корни деревьев и кустов, которые проникают с соседнего земельного участка, если такое проникновение является препятствием в использовании земельного участка по целевому назначению", - отмечает представительница Земельного фонда Украины в видео на YouTube.

То есть, если ветви соседского дерева мешают полноценно пользоваться собственной землей, закон позволяет их обрезать. В то же время эксперт добавляет, что земельное право является довольно сложным для самостоятельного применения.

"Грамотное решение - обращение к узкоспециализированному специалисту. Профессиональная консультация по вопросам земельного права поможет выбрать оптимальный вариант решения спорных ситуаций", - подчеркнула она.

Как заставить соседа убрать деревья от забора

"Земельный кодекс Украины обязывает землевладельцев и землепользователей выбирать такие способы использования своих земельных участков, которые наносят наименьшие неудобства для владельцев соседних участков. В частности, такими неудобствами могут быть проникновение веток или корней деревьев", - объясняет заместитель Регионального центра правовой помощи Николай Павлюк в видео на YouTube.

Юрист подчеркивает, что владельцы имеют право обрезать ветки или корни, если они мешают использовать землю по целевому назначению.

Как заставить соседа спилить ветки дерева

"Исполнительный комитет рассматривает заявление в течение месяца, может выехать на участок, составить акт о нарушении правил добрососедства и обязать владельца смежного участка устранить препятствия", - объясняет Павлюк.

То есть сначала стоит обратиться в орган местного самоуправления с заявлением о земельном споре.

Судебный порядок разрешения споров относительно веток деревьев

"В таком случае нужно подать иск в местный суд об обязательстве владельца смежного участка устранить препятствия. Решение суда является окончательным и подлежит принудительному исполнению", - отмечает юрист.

Таким образом, владелец имеет право защищать свою землю от соседских веток или корней, но делать это нужно в правовом поле.

